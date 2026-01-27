ΧΡΕΙΑΣΘΗΚΕ να γίνει ό,τι έγινε στη Λάρνακα με τα μαχαιρώματα και το πιστολίδι για να αντιδράσει δυναμικά η Αστυνομία. Κάλλιο αργά παρά ποτέ! Αλλά παραμένει το ερώτημα γιατί αυτό το κύμα συλλήψεων, το κτύπημα στον υπόκοσμο, δεν έγινε εδώ και καιρό; Γιατί χρειάσθηκε να παρακολουθήσουμε από βίντεο και φωτογραφίες τα επεισόδια, που έγιναν λίγα μέτρα από τον Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας για να υπάρξει αντίδραση;

ΟΙ συλλήψεις των τελευταίων ημερών αποκαλύπτουν πολλά. Κυρίως, όσα έχουν ακουστεί ενώπιον του Δικαστηρίου ήταν αρκούντως αποκαλυπτικά, αν και δεν αιφνιδίασαν κανένα . Τι περιλαμβάνει το μενού των παρανόμων; Ναρκωτικά, μεγάλα ποσά μαύρου χρήματος σε μετρητά και στοιχεία για την παροχή «προστασίας» σε επιχειρήσεις της Λάρνακας.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ είναι σαφές πως όχι μόνο στη Λάρνακα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Κύπρου διεξάγεται πόλεμος επικράτησης μεταξύ διαφόρων φατριών. Πόλεμος υπόγειος και παράνομος για τον έλεγχο της «προστασίας» και εν γένει της «νύχτας».

ΟΙ πολίτες αισθάνονται αυτόν τον πόλεμο. Αισθάνονται και βλέπουν τις παράνομες δράσεις. Όχι τώρα, αλλά διαχρονικά. Το ζητούμενο είναι γιατί οι διωκτικές Αρχές δεν έχουν παρέμβει τόσα χρόνια κατά των παρανόμων;

ΕΑΝ χρειάζεται η πίεση των πολιτών για να αντιδράσει η Αστυνομία, αυτό θα γίνεται. Έχει, όμως, η Αστυνομία ευθύνες γιατί θα πρέπει μονίμως να επαγρυπνεί και να παρεμβαίνει. Να διώκει τους εγκληματίες.

ΜΕ αφορμή τα όσα διαδραματίσθηκαν στη Λάρνακα και κυρίως τα όσα ακολούθησαν ξεδιπλώνουν τη φερόμενη δράση του εγκληματικού δικτύου. Ας ελπίζουμε πως το νήμα θα ξεδιπλωθεί μέχρι τέλους. Ελπίζουμε να μην περιοριστούν οι έρευνες μόνο στη Λάρνακα και να επεκταθούν σε όλες τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου.

ΒΙΩΝΟΥΜΕ μια περίοδο έντονης δράσης των παρανόμων φατριών. Δημιουργείται δε στην κοινωνία, με βάση τα όσα παρακολουθούμε, ότι οι παράνομοι, το οργανωμένο έγκλημα, δρα σχεδόν ανενόχλητα. Μπορούμε να δώσουμε πολλές εξηγήσεις και ερμηνείες για τους λόγους που δημιουργείται και διαιωνίζεται αυτή η εντύπωση, αλλά δεν είναι της παρούσης. Θα ασχοληθούμε προσεχώς.

ΣΤΟ διά ταύτα: Θεωρούμε πως επειδή έχουμε φθάσει σε οριακό σημείο, θα πρέπει η Αστυνομία να δράσει αποτελεσματικά και να διαψεύσει όσους υποστηρίζουν ότι δεν πράττει ό,τι οφείλει να πράξει.

ΓΙΑ την ηγεσία της Αστυνομίας αυτή η πορεία είναι μονόδρομος. Οφείλει να αποδείξει ότι και θέλει και μπορεί. Αυτό είναι ένα στοίχημα που δεν μπορεί να χάσει. Θα αναμένουμε και θα επανέλθουμε.