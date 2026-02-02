ΟΣΟΙ αιτητές πολιτικού ασύλου ή διαμένοντες με άδεια εργασίας στη χώρα μας και διαπράττουν παρανομίες, εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες και γενικώς παραβιάζουν τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέπει να απελαύνονται. Τούτο θεωρείται μονόδρομος από τη στιγμή, που οι άνθρωποι αυτοί προκαλούν επεισόδια και εμπλέκονται αποδεδειγμένα σε παράνομες δραστηριότητες.

ΑΥΤΟ δεν έχει να κάνει προφανώς με τους αλλοδαπούς, που βρίσκονται στη χώρα μας και εργάζονται νόμιμα. Δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους αυτούς, που έχουν έλθει στο νησί μας για μια καλύτερη ζωή. Δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους, που με τη δική τους παρουσία στη βιομηχανία, ως εργαζόμενοι, βοηθούν σημαντικά. Συμβάλουν στην οικονομία του τόπου. Όλους αυτούς τους χρειαζόμαστε και η παρουσία τους στη χώρα μας είναι σημαντική. Όπως, βέβαια, χρειάζονται και οι ίδιοι να δουλέψουν. Όλοι αυτοί, που έχουμε περιγράψει πιο πάνω σέβονται τους νόμους της χώρας και δεν προκαλούν προβλήματα. Γι’ αυτό και τυγχάνουν και σεβασμού και το αισθάνονται.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ωστόσο, και εκείνοι οι οποίοι συστηματικά παρανομούν. Εκείνοι, που επιλέγουν τις παράνομες δραστηριότητες. Αλλά και εκείνοι, που προκαλούν επεισόδια, ταραχές, ζημιές. Αυτοί δεν σέβονται τη χώρα, η οποία τους φιλοξενεί, το λαό της, τους νόμους της. Δεν επιδεικνύουν κανένα σεβασμό.

ΣΤΟ μεταξύ, προ ημερών το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, πήρε μια απόφαση, που συνδέεται και με τους παρανομούντες. Αποφάσισε σε αριθμό προσφυγών, ότι οι απορριπτικές αποφάσεις του Τμήματος Μετανάστευσης είναι νόμιμες και ορθές, γεγονός που μεταφράζεται ότι τώρα μπορούν οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας να τους εξαναγκάσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Όπως συναφώς ανέφερε ο υφυπουργός Μετανάστευσης, Νικόλας Ιωαννίδης, με αφορμή την εξέλιξη αυτή, στις συγκεκριμένες υποθέσεις, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου είναι νόμιμες και ορθές, επιβεβαιώνοντας ότι βασίστηκαν σε δέουσα έρευνα και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων και των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου. Κατά τον Υφυπουργό, οι αποφάσεις αυτές έχουν τεράστια σημασία.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ αυτή ανοίγει πλέον τον δρόμο για την αύξηση των επιστροφών στη Συρία, όπως και αλλού, «πάντοτε με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου και στις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας». Πάντα με σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς διακρίσεις. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας μπορεί να λειτουργήσει και αποτρεπτικά για να μην προσφεύγουν κάποιοι στην παρανομία. Μπορεί και να αποτελέσει και εργαλείο στην ακολουθούμενη μεταναστευτική πολιτική.