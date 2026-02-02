Η εικόνα είναι ανατριχιαστική: ένας τζιχανιστής μαχητής στη Συρία, ο Rami al-Dahash, ποζάρει σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κρατώντας την πλεξούδα μιας γυναίκας.

Γελώντας ειρωνικά αυτοθαυμάζεται λέγοντας ότι την έκοψε από το κεφάλι Κούρδισσας μαχήτρια των YPJ μετά τον θάνατό της στη Ράκκα. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες η νεαρή γυναίκα βιάστηκε πριν σκοτωθεί από τους παραστρατιωτικούς, οι οποίοι δρουν στις αυτόνομες περιοχές των Κούρδων της Συρίας με την στήριξη της Τουρκίας και του νέου ηγέτη της Συρίας (πρώην μαχητή της Αλ Κάιντα, νυν «κακό φίλο» της Δύσης).

Στην κουρδική παράδοση –και ειδικά στην κουλτούρα των γυναικών μαχητριών– η πλεξούδα αποτελεί ένα στοιχείο ταυτότητας που λειτουργεί ως σύμβολο αξιοπρέπειας, αντίστασης και αγώνα για ελευθερία.

Μετά το αποτρόπαιο στιγμιότυπο, κυκλοφόρησαν ως απάντηση, χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες, στα οποία εμφανίζονται γυναίκες -από Κούρδισσες μαχήτριες, μέχρι μικρά κορίτσια- να πλέκουν τα μαλλιά τους σε πλεξούδες, με το μήνυμα «αν κόψετε μία πλεξούδα, θα φυτρώσουν χιλιάδες».

Στις αναρτήσεις τους αναπαράγουν το σύνθημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», το οποίο κυριάρχησε στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος στο Ιράν, μετά τη δολοφονία της Μάχσα Αμινί. Τότε οι γυναίκες έκοβαν τα μαλλιά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας και η συμπαράσταση ήρθε κοντά τους από όλο τον κόσμο.

Η αλληλεγγύη, όμως στον αγώνα των Κουρδισσών για ελευθερία δεν ήταν ανάλογη. Η εθνοκάθαρση των Κούρδων η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τις αρχές του μήνα, δεν άγγιξε τη διεθνή ευαισθησία. Χλιαρή έως ανύπαρκτη η αντίδραση από τις δυτικές κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς, τα ευρωπαϊκά όργανα και τις ΜΚΟ. Ακόμη και η δημοσιογραφική κάλυψη είναι ελάχιστη.

Η επιχείρηση εξόντωσης του κουρδικού λαού είναι το αποτέλεσμα μιας βρώμικης συνεργασίας ανάμεσα στο τουρκικό κράτος και το νέο συριακό καθεστώς, με την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο διαχρονικός στόχος της Τουρκίας να εξαλείψει τους Κούρδους, έχει οδηγήσει σε μια σκοτεινή συμμαχία με ισλαμιστικές και παραστρατιωτικές ομάδες.

Η Hayat Tahrir al-Sham (HTS), με ρίζες στην αλ-Κάιντα, και ο λεγόμενος Συριακός Εθνικός Στρατός (SNA), λειτουργούν ως πυλώνες του τουρκικού σχεδιασμού. Στον SNA ανήκει και ο τζιχαντιστής που πόζαρε με την πλεξούδα.

Η Τουρκία διαχρονικά σχεδιάζει, οργανώνει, περιμένει υπομονετικά και χτυπά τη στιγμή που θα φέρει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος. Έχει επίσης αποδείξει ότι μπορεί να… παραγγείλει μια εθνοκάθαρση να πληρώσει και να την πάρει σε λιγότερο χρόνο από ένα δέμα που έρχεται με κούριερ.

Τον Οκτώβριο του 2023, βάζοντας μπροστά το Αζερμπαϊζάν – για το οποίο ο Ταγίπ Ερντογάν είχε πει «είμαστε ένα έθνος, δύο κράτη»- εξαφάνισε τους Αρμενίους από το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Από τις 120 χιλιάδες που κατοικούσαν για χιλιετίες στην περιοχή, έχουν απομείνει πλέον, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες καταγραφές, λιγότεροι από χίλιοι!

Το Ναγκόρνο Καραμπάχ παραδόθηκε στο Αζερμπαϊζάν σε διάστημα εβδομάδων. Όπως και σήμερα με τους Κούρδους, έτσι και τότε, η βρωμοδουλειά έγινε από αιμοσταγείς παραστρατιωτικούς μισθοφόρους.

Σήμερα, τα αυτόνομα εδάφη της Ροζάβα που κερδήθηκαν με τεράστιο κόστος στον πόλεμο κατά του ISIS, με τις Κούρδισσες μαχήτριες στην πρώτη γραμμή των μαχών, έχουν εγκαταλειφθεί στη μοίρα τους.

Οι Κούρδοι είναι πια μόνοι. Και παραδίδονται σιωπηρά σε ό,τι πιο σκοτεινό και απάνθρωπο γνώρισε η σύγχρονη ανθρωπότητα.

Ελεύθερα, 01.02.2026