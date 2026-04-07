Καθώς ο απρόβλεπτος πλανητάρχης διαλαλεί πως θα καταστρέψει το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης, προκαλώντας μεγαλύτερο φόβο στον πλανήτη, αυτό συνεχίζει τις εκτελέσεις, τις δημόσιες εκτελέσεις. Οι φήμες φουντώνουν για την εκτέλεση της 18χρονης μουσικού και ακτιβίστριας, κουρδικής καταγωγής Μαλίκα Αζίζι, η οποία είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο στο σπίτι της, μπροστά από τους γονείς της.

Ξυλοκοπήθηκε, βασανίστηκε και τελικά εκτελέστηκε ως «εχθρός του Θεού», αφού είχε περάσει 45 ολόκληρες μέρες σε πλήρη απομόνωση στις φυλακές Λακάν της πόλης Ραστ του βορείου Ιράν.

Όπως σημειώνεται από ανεξάρτητες πηγές εντός της Περσίας, η Αζίζι που συμμετείχε στις μεγάλες διαδηλώσεις του Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου, στάθηκε ενώπιον των δικαστών και με μεγάλη μαγκιά ανέφερε το εξής: «Έχετε στα χέρια σας το αίμα τόσων νέων ανθρώπων, πώς μπορώ να μείνω σιωπηλή; Δεν έχει σημασία, σκοτώστε κι εμένα».

Η Αζίζι δεν είναι η μοναδική Κούρδισσα που συνελήφθη, βασανίστηκε και εκτελέστηκε, ειδικά μετά την 22χρονη Μάχσα Αμίνι το 2022. Το ιρανικό καθεστώς θεωρεί μεγάλο πρόβλημα τους Κούρδους της Ροζχιλάτ (βόρειο Ιράν), θέλει να τους εξαφανίσει και το αποδεικνύει συνέχεια. Πώς θα τελειώσει αυτή η θεοσκότεινη ιστορία που γράφει το τρίγωνο ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν;

ΑΛ.ΜΙΧ.