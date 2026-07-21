Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια. Πρέπει και να δείχνει τίμια. Στο ψητό: Στο videogate δεν υπήρξε τίποτα επιλήψιμο παρά μόνο αερολογίες και φαφλατισμοί, κατέληξε ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης. Εμείς απ΄ την αρχή είπαμε ότι το περιβόητο video είναι αποτέλεσμα συρραφής και ότι δεν μπορεί να δώσει πραγματική εικόνα. Επισημάναμε, ακόμη, ότι είναι ξεκάθαρα υβριδικός πόλεμος κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά περιμέναμε κάτι πιο ικανοποιητικό από μια ανακοίνωση που έχει ως απαύγασμα τους φαφλατισμούς και τις αερολογίες. Για παράδειγμα, υπήρξε περίπτωση «εμπορίας επηρεασμού».

Αξιωματούχος έδωσε υπόσχεση για άσκηση της επιρροής του προκειμένου να βοηθηθεί ένας επιχειρηματίας. Δεν μας απάντησε επαρκώς η χθεσινή ανακοίνωση σ΄ αυτό. Και σημειώστε ότι αρκεί και μόνο ένας ισχυρισμός αξιωματούχου για να υποπέσει στο αδίκημα της «εμπορίας επηρεασμού». Επιπλέον, διερωτώμαστε αν οι καταθέσεις που έδωσαν λειτουργοί της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς μπορούν να αποτελέσουν «εμπεριστατωμένη έκθεση». Ας μην ξεχνάμε κι ότι ο κ. Πασχαλίδης επαναδιορίστηκε στη θέση του επικεφαλής της ΑΑΔΙΠΑ πριν από το πόρισμα μιας έρευνας στην οποία ελέγχετο η κυβέρνηση. Έστω κι αν ο διορισμός του έγινε από τον Γενικό Εισαγγελέα, οι σχέσεις νυν αξιωματούχων με την πρώην κυβέρνηση είναι εκεί… Τι λέτε, λοιπόν; Φαίνεται τίμια η γυναίκα του Καίσαρα;

Φ.Μ.