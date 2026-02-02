Ανοίγω, με μια Σκέψη της Ημέρας, που πραγματικά δεν με αφήνει σε ησυχία. Ευτυχώς!

Μας έρχεται από τον Ισραηλινό ιστορικό, φιλόσοφο και συγγραφέα Νουβάλ Νόα Χαράρι, 49 ετών. Τα βιβλία του Sapiens και Homo Deus, είναι από τα πιο ευπώλητα (Best sellers) σε όλο τον κόσμο. Έχουμε γράψει αρκετές φορές για αυτά. Σήμερα όμως με κέντρισε μια ανάρτησή του στο facebook:

«Αντίο κόσμε παλιέ. Γειά σου γενναίε, καινούργιε κόσμε. Για να διαμορφώσουμε ένα μέλλον καλύτερο, αφήστε στην άκρη το άγχος και χρησιμοποιείστε το θάρρος σας.

Ο ανθρώπινος πολιτισμός – από τη θρησκεία μέχρι την πολιτική – έχει χτιστεί πάνω σε λέξεις. Από τότε που οι λέξεις μας έκαναν κυρίαρχους του κόσμου, οι άνθρωποι έχουν μπει στον πειρασμό να ταυτιστούν με τις λέξεις. Ωστόσο, όλα όσα έχουν πλαστεί και δημιουργηθεί από τις λέξεις, θα παραδοθούν και θα απορροφηθούν σταδιακά από την Τεχνητή Νοημοσύνη, AI.

Ακόμα και οι λέξεις που λέγονται από τις εσωτερικές φωνές μέσα στο κεφάλι μας, θα διαμορφωθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Έτσι, το koan της ανθρωπότητας (μια πρόγνωση, ιστορία, ένας διάλογος, μία ερώτηση ή και πρόβλεψη από Κινέζους βουδιστές για το 2026 είναι: Όταν τα λόγια μου πλέον ανήκουν σε κάποιον άλλο, ποιος τότε είμαι εγώ;

Για να παραμείνουμε ελεύθεροι, είναι καιρός οι άνθρωποι να ταυτιστούν λιγότερο με τις λέξεις και να κάνουν ένα πνευματικό άλμα που αποφεύγαμε για χιλιετίες. Πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια, το Τάο Τε Τσινγκ έλεγε: «Η αλήθεια που μπορεί να εκφραστεί με λέξεις δεν είναι η απόλυτη αλήθεια».

Τώρα είναι η ώρα να βρούμε την αλήθεια που βρίσκεται πέρα ​​από τις λέξεις.».

Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου της Κύπρου και ερευνητής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Warwick Το ισχνό λεξιλόγιο του ευρωβουλευτή δεν θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πέραν του ότι αποκαλύπτει τα στενά όρια του γνωσιακού του κόσμου. Το πρόβλημα, όμως, είναι ο κ. Παναγιώτου εκπροσωπεί τους πολίτες στην ευρωβουλή και καλείται να μετέχει στη λήψη δύσκολων αποφάσεων, οι οποίες απαιτούν ένα υψηλό επίπεδο κατανόησης. Πώς κάποιος που δεν καταλαβαίνει τα «νοητικά προβλήματα», τις «επισιτιστικές τέχνες» και την «υγειονομική πολιτική» θα πάρει αποφάσεις για θέματα διεθνών εμπορικών συμφωνιών, τεχνολογικών ρυθμίσεων και γεωστρατηγικής; Βέβαια, πάντα υπάρχει η έτοιμη λύση που προτιμά ο ευρωβουλευτής: η βοήθεια του κοινού. Πείτε μου παιθκιά τι να κάνω. Υποδείξτε μου τι να ψηφίσω! Σκεφτείτε εσείς για μένα. Εγώ απλά είμαι η φωνή σας (ή, μάλλον, η κάμερά σας).

«Χλεύασα τον Σαουδάραβα ηγέτη στο YouTube. Μετά, μου χάκαραν το κινητό μου, με βρήκαν στο Λονδίνο και με ξυλοκόπησαν άγρια». Αυτά είπε ο σατιρικός συγγραφέας Γκανέμ αλ-Μασαρίρ. Το δικαστήριο του επιδίκασε αποζημίωση 3 εκατομμυρίων λιρών, αλλά δεν είναι σαφές εάν η Σαουδική Αραβία θα πληρώσει. Ουκ αν λάβεις από τους έχοντες εξουσία και χρήμα.

Έχει τον τρόπο της και η Τέχνη να παίρνει θέση απέναντι σε σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα, καλά και άσχημα. Να ένα ωραίο παράδειγμα:

Η Ορχήστρα της Μινεσότα άλλαξε το πρόγραμμα για τις συναυλίες της στις 30 και 31 Ιανουαρίου στη μνήμη των Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκουντ. Δύο απλοί πολίτες που, δίχως να έχει διατυπωθεί ως τώρα καμία κατηγορία εναντίον του, δέχτηκαν τυφλή επίθεση από τις ειδικές δυνάμεις με τα αρχικά ICE, και είναι νεκροί. (Στη φωτογραφία, το poster της συναυλίας).

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα συμβαίνουν στην κοινότητά μας αυτή τη στιγμή, τροποποιήσαμε το πρόγραμμα μας, λένε οι υπεύθυνοι της Ορχήστρας.

Έτσι λοιπόν το πρόγραμμα του περασμένου Σαββατοκύριακου άνοιξε με το υπέροχο, αλλά και σπαρακτικό Adagietto από την 5η Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, αντί για το «Ο Μαθητευόμενος του Μάγου» του Ντούκας.

Ακούστε το αν θέλετε. Επιλέγω την συγκλονιστική ερμηνεία, από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου, με τον μεγάλο Κλαούντιο Αμπάντο στο πόντιουμ.

Ο Τραμπ και οι υποτακτικοί του, αμφιβάλλω αν γνωρίζουν το μέγα αυτό έργο του Μάλερ. Δεν είναι πένθιμο, ούτε βαρύ. Σπαρακτικό είναι, αλλά χωρίς περιττά μουσικά ανεβάσματα.