Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το αίτημα των πολιτειακών και τοπικών Αρχών της Μινεσότας για τον τερματισμό της επιχείρησης «Metro Surge», η οποία αφορά τη μαζική αποστολή χιλιάδων ομοσπονδιακών πρακτόρων από την κυβέρνηση Τραμπ με στόχο την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Στην απόφαση που εκδόθηκε το Σάββατο, η δικαστής του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Κάθριν Μενέντεζ ανέφερε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως η συνεχιζόμενη ομοσπονδιακή επιχείρηση «είχε και πιθανότατα θα συνεχίσει να έχει βαθιές —ακόμη και τραγικές— συνέπειες» για την πολιτεία της Μινεσότας και τους κατοίκους της.

Υπάρχουν στοιχεία ότι πράκτορες της ICE διαχωρίζουν πρόσωπα με βάση την προέλευσή τους, λέει ακόμη η δικαστής και προσθέτει ότι η επιχείρηση έχει διαταράξει την καθημερινή ζωή των κατοίκων της Μινεσότα . Αναφέρει ακόμη ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί την αύξηση των ελέγχων για να αναγκάσει την Πολιτεία να αλλάξει την μεταναστευτική της πολιτική.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Politico, η δικαστής που διορίστηκε από τον Μπάιντεν δήλωσε ότι τα επιχειρήματα των πολιτειακών αξιωματούχων ότι η πολιτεία τιμωρείται ή αντιμετωπίζεται άδικα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν αρκούν για να δικαιολογήσουν την πλήρη αναστολή της επιχείρησης.

Στην έκτασης 30 σελίδων γνωμοδότηση, η δικαστής δήλωσε ότι «δεν επιθυμεί να πάρει θέση στη συζήτηση σχετικά με τον σκοπό της επιχείρησης Metro Surge».

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 3.000 ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι, αριθμός περίπου τριπλάσιος από τις αστυνομικές δυνάμεις σε Μινεάπολη και Σεντ Πολ. Η δικαστής τονίζει ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πόσο μεγάλη ή επιβαρυντική μπορεί να είναι η παρουσία των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου, προτού αυτή καταστεί αντισυνταγματική παρέμβαση στην κρατική εξουσία.

