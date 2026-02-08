Φεύγοντας από το σπίτι για να έρθω στην εφημερίδα αποτελεί πλέον καθημερινή συνήθεια να ακούω καθοδόν το καθημερινό podcast των New York Times. Το επεισόδιο του «The Daily» της περασμένης Πέμπτης (λόγω της διαφοράς της ώρας εγώ το παρακολούθησα την Παρασκευή) είχε μια ιδιαίτερη χροιά γιατί είχε να κάνει με τα ζητήματα του κλάδου μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημοσιογραφικός κόσμος εξ αφορμής των όσων συμβαίνουν στην άλλη μεγάλη εφημερίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, την Ουάσιγκτον Ποστ.

Είναι δυνατόν σε έναν δημοσιογραφικό οργανισμό όπως οι New York Times να ασχολούνται με το τι γίνεται σ’ ένα άλλο δημοσιογραφικό οργανισμό όπως η Washington Post;

Κι όμως γίνεται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, του απόλυτου καπιταλισμού, όταν το ζήτημα αγγίζει τη δημοσιογραφία, τότε αποτελεί είδηση με την οποία ασχολούνται όλα ή τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης.

Αυτό συνέβη πριν από λίγους μήνες, όταν αποφασίστηκε να απαγορευθεί η δημοσίευση άρθρου υποστήριξης ενός εκ των υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές του 2024. Ο Τζεφ Μπέζος, ιδιοκτήτης της WaPo από το 2013, είχε αποφασίσει ότι τερματίζει η πάγια τακτική της εφημερίδας να παίρνει θέση. Έτσι δεν δημοσιεύθηκε το άρθρο με το οποίο η Ποστ θα στήριζε την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις. Η κίνηση θεωρήθηκε ως έμμεση στήριξη του Μπέζος προς τον Τραμπ, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και παραιτήσεις σημαντικών στελεχών της εφημερίδας.

Και εκείνη η απόφαση έγινε μείζον θέμα συζήτησης, που επισκίασε ακόμα και τον ίδιο τον προεκλογικό αγώνα στις ΗΠΑ. Σε όλα τα μέσα ενημέρωσης αποτελούσε θέμα συζήτησης και θυμάμαι τότε τους New York Times να αναλύουν τη σημασία της κίνησης αυτής.

Την περασμένη Τετάρτη μια νέα εξέλιξη θα έφερνε και πάλι την WaPo στο προσκήνιο των συζητήσεων για όλους τους λάθος λόγους. Αυτή τη φορά η απόφαση για τη μαζική απόλυση 300 δημοσιογράφων! Από ένα σύνολο 800 δημοσιογράφων της Ποστ οι 300 ενημερώθηκαν ότι φεύγουν ή αλλάζουν θέση μέσα στον δημοσιογραφικό οργανισμό. Ολόκληρα τμήματα καταργήθηκαν…

Φιλοξενούμενος στο podcast των ΝΥΤ ήταν ο Έρικ Γουάμπλ που καλύπτει τον τομέα των μέσων ενημέρωσης. Ίσως ο πιο κατάλληλος για να μιλήσει για το θέμα, μιας και ο Γουάμπλ ήταν εξ εκείνων των δημοσιογράφων που παραιτήθηκαν το 2024 με την αναταραχή που προκλήθηκε με την απόφαση να απαγορευθεί η δημοσίευση του άρθρου με το οποίο η Ουάσιγκτον Ποστ θα έπαιρνε θέση για τις προεδρικές εκλογές.

Η όλη συζήτηση ήταν άκρως ενδιαφέρουσα όχι μόνο για τα τεκταινόμενα στην Ποστ σήμερα. Κατέγραφε μια πορεία γεγονότων που συνέβησαν στη μεγάλη αυτή εφημερίδα την τελευταία δεκαετία. Από την πρώτη θητεία Τραμπ μέχρι και το τώρα.

Από τα λεχθέντα του Έρικ Γουάμπλ κράτησα δύο στοιχεία:

Το πρώτο είναι πώς η Ποστ στη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ είχε ανεβάσει τον πήχη της δημοσιογραφίας μέσα από μια σειρά αποκαλυπτικά ρεπορτάζ. Ήταν ίσως στην καλύτερή της φάση αφότου είχε αλλάξει το ιδιοκτησιακό της καθεστώς. Ήρθε όμως στη συνέχεια η διακυβέρνηση Μπάιντεν και κάπου εκεί τα πράγματα άρχισαν να παίρνουν μια αρνητική πορεία. Η υποτονική διακυβέρνηση Μπάιντεν συμπαρέσυρε τη δημοσιογραφική κάλυψη, οδηγώντας κατά τον Γουάμπλ σε ανάλογα υποτονικά ρεπορτάζ.

Το δεύτερο είναι η χιονοστιβάδα των αρνητικών εξελίξεων που ακολούθησαν από την απόφαση για την απαγόρευση δημοσίευσης του άρθρου στήριξης στην Κάμαλα Χάρις. Η μαζική αντίδραση των συνδρομητών και οι ομαδικές παραιτήσεις δημοσιογράφων ήταν ορισμένες από τις εξελίξεις. Φαίνεται σήμερα ότι η εφημερίδα δεν κατάφερε να επανακάμψει παρά τη δήλωση Μπέζος στα τέλη του 2024: «Σώσαμε την Ουάσιγκτον Ποστ μία φορά, θα την σώσουμε ξανά».

Όλα ξεκίνησαν από μια απόφαση… δύσκολη αλλά καθοριστική.

Δύσκολη και καθοριστική ήταν και η απόφαση της Κάρθιν Γκράχαμ το 1972… Μια απόφαση που άλλαξε τη ροή της ιστορίας όχι μόνο της Ουάσιγκτον Ποστ αλλά της παγκόσμιας δημοσιογραφίας.

* A person holds a newspaper as union members and supporters gather at a ‘Save the Post’ rally outside The Washington Post after widespread layoffs were announced, in Washington, D.C., U.S., February 5, 2026. REUTERS/Ken Cedeno TPX IMAGES OF THE DAY