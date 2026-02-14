Οι Αμερικανοί μπορούν προφανώς να ξεχωρίζουν τι είναι παράνομο και τι όχι. Ακόμη και επί της εποχής Τραμπ. Γνωρίζουν πολύ καλά, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην εδώ πρεσβεία, ότι στα κατεχόμενα λειτουργεί μια υποτελής στην Τουρκία διοίκηση. Ένα κατοχικό καθεστώς. Και δεν είναι μια περιοχή, η οποία «διοικείται από τους Τουρκοκύπριους».

Οι Αμερικανοί, όπως έγινε γνωστό, επιθεώρησαν το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου για να διαπιστώσουν, λένε, κατά πόσο είναι «ασφαλές» για πολίτες των ΗΠΑ. Η επιθεώρηση κρατήθηκε μυστική. Αλλά στα κατεχόμενα δεν αντέχουν τα μυστικά όταν αυτά αναδεικνύουν την παράνομη εξουσία τους. Και η δημοσιοποίηση από κατοχικής πλευράς συνοδεύτηκε και από υπερβολές. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας, αλλά η αμερικανική ενέργεια.

Στα κατεχόμενα, πάντως, ο «υπουργός μεταφορών», Ερχάν Αρικλί, σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε «στο πλαίσιο περιοδικών ελέγχων για την τεχνική καταλληλόλητα της εγκατάστασης του» παράνομου αεροδρομίου. Μια ιστοσελίδα (www.bugunkibris.com) αναφέρθηκε σε «αντιπροσωπεία της CIA», που επιθεώρησε το αεροδρόμιο της Τύμπου. Μάλιστα έγινε λόγος για διευρυμένη αντιπροσωπεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), με επικεφαλής γυναίκα αξιωματούχο της Διεύθυνσης Μέσης Ανατολής, που επισκέφθηκε το παράνομο αεροδρόμιο «σχετικά με σενάρια εκκένωσης και υλικοτεχνικής υποστήριξης». Τελικά δεν ήταν αντιπροσωπεία της CIA αλλά της πρεσβείας.

Μετά, λοιπόν, τη δημοσιοποίηση της… επιθεώρησης, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία θεώρησε ότι θα έπρεπε να δώσει διευκρινίσεις. Έσπευσε αρχικά να αναφέρει πως υπάρχει ταξιδιωτική οδηγία από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι οι πολίτες των ΗΠΑ πρέπει να ταξιδεύουν μέσω των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου. Αλλά, ( πάντα υπάρχει το αλλά), ο έλεγχος κρίθηκε αναγκαίος επειδή, όπως θέλησαν να εξηγήσουν, κάποιοι «ξεροκέφαλοι» Αμερικανοί χρησιμοποιούν και την Τύμπου. Και για την ασφάλεια αυτών έκαναν και την… παρέκκλιση. Έχοντας ως «ύψιστη προτεραιότητα» την ασφάλεια και προστασία των Αμερικανών πολιτών, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο ανέφερε στο Κυπριακό Πρακτορείο ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με Τουρκοκύπριους, αρμόδιους (!) για αερομεταφορές.

Στη δήλωση αναφέρεται πως η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε «για λόγους προφύλαξης, καθώς οι πολίτες των ΗΠΑ, παρά την ταξιδιωτική μας οδηγία για την Κύπρο, μερικές φορές φτάνουν στην περιοχή που διοικείται από τους Τ/κ». Ποια περιοχή διοικείται από Τουρκοκύπριους; Τα κατεχόμενα ελέγχονται από την κατοχική Τουρκία και εγκατέστησαν υποτελής διοίκηση. Γκάουλαϊτερ! Κι, όμως, οι Αμερικανοί θεωρούν πως διοικούν οι Τουρκοκύπριοι και ο όχι ο τουρκικός κατοχικός στρατός.

Αν και τούτο δεν μπορεί να διαφεύγει τους Αμερικανούς, είναι αναγκαίο να αναφερθεί, πως επειδή το αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου είναι παράνομο δεν πραγματοποιούνται απευθείας πτήσεις. Οι πτήσεις που φθάνουν στην κατεχόμενη περιοχή σταθμεύουν στην Τουρκία και στη συνέχεια αλλάζουν κωδικό για να μπορέσουν να προσγειωθούν στην Τύμπου. Το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, όπως και το κλειστό λιμάνι της Αμμοχώστου, για να λειτουργήσουν νόμιμα προϋποθέτει την ύπαρξη αναγνωρισμένου κράτους. Ακόμη και κατά τις συζητήσεις Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, που κατατέθηκαν κατά καιρούς, προτεινόταν το αεροδρόμιο να τεθεί προσωρινά υπό την διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.

Η ενέργεια των Αμερικανών συνιστά σοβαρότατο ατόπημα. Δεν είναι δικαιολογία ότι το πράττουν για την ασφάλεια των πολιτών τους, οι οποίοι, ειρήσθω εν παρόδω, παρανομούν. Η ενέργεια τους συνιστά πρόκληση, είναι απαράδεκτή. Πιο απαράδεκτη είναι η επιχειρηματολογία, που έχουν διατύπωσε μέσα από τη δήλωση που έκανε αρμόδιος της πρεσβείας.

Και κάτι άλλο: Το κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου είναι κτισμένο σε ελληνοκυπριακές περιουσίες. Ακόμη πρόκειται για μια περιοχή στην οποία, όπως αναφέρθηκε στο παρελθόν, φαίνεται να υπάρχουν θαμμένοι Ελληνοκύπριοι αγνοούμενοι. Υπήρξαν πληροφορίες για δυο τάφους. Ο ένας βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο ενώ ο δεύτερος όπως αναφέρει μια πληροφορία είναι εντός του χώρου του αεροδρομίου, χωρίς να αποκλείεται να είναι και στο δίαυλο!