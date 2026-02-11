Συνάντηση στα κατεχόμενα με αντικείμενο την ασφάλεια Αμερικανών πολιτών επιβεβαίωσε η Πρεσβεία των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία και ασφάλεια των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα». Σε ανακοίνωσή της, η Πρεσβεία αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με Τουρκοκύπριους αρμόδιους για θέματα αερομεταφορών, επισημαίνοντας ότι, παρά την ισχύουσα ταξιδιωτική οδηγία, Αμερικανοί πολίτες ορισμένες φορές εισέρχονται στην Κύπρο μέσω των κατεχομένων.

Όπως διευκρίνισε η Πρεσβεία των ΗΠΑ, σε σχέση με τ/κ δημοσιεύματα που αναφερόταν σε επιθεώρηση του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου από Αμερικανούς αξιωματούχους, «οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει σαφές ότι η ασφάλεια και η προστασία των Αμερικανών πολιτών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας και από αυτή την άποψη, η Πρεσβεία των ΗΠΑ συναντήθηκε με Τουρκοκύπριους που διεξάγουν αεροπορικές επιχειρήσεις στην περιοχή που διοικείται από τους Τουρκοκυπρίους» όπως αναφέρονται τα κατεχόμενα.

Σημειώνει ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε «για λόγους προφύλαξης, καθώς οι πολίτες των ΗΠΑ, παρά την ταξιδιωτική μας οδηγία για την Κύπρο, μερικές φορές φτάνουν στην περιοχή που διοικείται από τους Τ/κ».

Η Πρεσβεία παραπέμπει στην ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ με την οποία προτρέπει τους πολίτες των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν μόνο τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου ή τα λιμάνια Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου για είσοδο και έξοδο στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θεωρεί την είσοδο μέσω του αεροδρομίου της Τύμπου ή μέσω λιμένα «στο βορρά» ως νόμιμη είσοδο ή αναχώρηση από την Κύπρο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα κατεχόμενα, ο «υπουργός μεταφορών», Ερχάν Αρικλί, σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο περιοδικών ελέγχων για την τεχνική καταλληλότητα της εγκατάστασης του παράνομου αεροδρομίου.

