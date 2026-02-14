ΔΕΝ είναι η πρώτη φορά κατά την οποία οι Βρυξέλλες καλοπιάνουν τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογάν. Αυτό γίνεται συχνά. Είναι, όμως, αυτή η συμπεριφορά άκρως ενοχλητική, εκνευριστική. Μια τέτοια συμπεριφορά δημιουργεί ταυτόχρονα ερωτηματικά για τη στάση των Βρυξελλών.

ΜΠΟΡΕΙ κανείς να αντιληφθεί τα ευρύτερα γεωπολιτικά συμφέροντα, που προφανώς αφορούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και επηρεάζουν την προσέγγισή της έναντι της Τουρκίας. Αλλά, πάντα, υπάρχουν όρια που τίθενται για τις σχέσεις. Ειδικά όταν στην αντίπερα όχθη βρίσκεται μια χώρα, η Τουρκία, που θα έπρεπε να προβληματίζει με την εν γένει συμπεριφορά της. Η κατοχική Τουρκία δεν λειτουργεί εντός των διεθνών κανόνων. Αντίθετα παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν είναι μυστικό. Αυτή είναι η πρακτική, που ακολουθεί ανεξαρτήτως εάν κάποτε αναφέρεται και στο διεθνές δίκαιο, όπως έπραξε προ ημερών ενώπιον του Έλληνα Πρωθυπουργού ο Τούρκος Πρόεδρος.

ΤΗΝ ίδια ώρα, η Άγκυρα αλληθωρίζει προς όσους η Ε.Ε. και γενικότερα ο δυτικός κόσμος θεωρεί ότι είναι απέναντι. Κι αυτό δεν μπορούν οι Βρυξέλλες να το υποβαθμίζουν και να μην το λαμβάνουν υπόψη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, η οποία ως γνωστό επισκέφθηκε πρόσφατα την Άγκυρα, έδωσε το στίγμα των προθέσεων των Βρυξελλών έναντι της κατοχικής δύναμης. Η κ. Μάρτα Κος, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι η Ε.Ε. και η Τουρκία εισέρχονται σε μια νέα φάση σχέσεων, υπό το βάρος των γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων. Σημειώνοντας ότι η συνεργασία με την Τουρκία είναι «ιδιαίτερης σημασίας» για την Ε.Ε. έδωσε και στίγμα προθέσεων. Αναφέρθηκε στην μείωση χρόνου αναμονής βίζας Σένγκεν για Τούρκους πολίτες ενώ για την απελευθέρωση της βίζας, υπενθύμισε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να έχει συγκεκριμένα κριτήρια να εκπληρώσει και πρόοδος σε αυτά θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκεκριμένες εξελίξεις.

ΩΣΤΟΣΟ, η διαδικασία αυτή προχωρά και η Τουρκία παρόλο που πρέπει να προσαρμοστεί στα κριτήρια, σφυρίζει τις πλείστες φορές αδιάφορα. Και σε σχέση με την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο, αλλά και αναφορικά με τη στάση και την εν γένει συμπεριφορά της έναντι της Ελλάδος και της Κύπρου. Ειδικά έναντι της Κύπρου, της οποίας εδάφη κατέχει. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνούμε.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ζητά από την Ε.Ε. δώρα χωρίς να δίνει. Η κ. Μάρτα Κος ανακοίνωσε, για παράδειγμα, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψε δύο έργα στην Τουρκία, συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι συζητήσεις για την Τελωνειακή Ένωση.

ΚΙ όλα αυτά αφορούν μια χώρα, μια κατοχική δύναμη, η οποία δεν σέβεται τα δικαιώματα όχι μόνο τρίτων κρατών, αλλά ούτε των δικών της πολιτών.