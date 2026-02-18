Η πρόσφατη επιστολή του τέως Διευθυντή του Τμήματος Δασών, κ. Χαράλαμπου Αλεξάνδρου, ημερομηνίας 04/02/2026, ως απάντηση σε δημοσίευμα του “Φ” ημερομηνίας 27/01/2026, δημοσιεύτηκε αυτούσια στον «Φ».

Στο παρόν δημοσίευμα παρατίθενται τα στοιχεία και τα επίσημα έγγραφα που έχουν τεθεί υπόψη του «Φ».

1. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «Φ», ημερομηνίας 27/01/2026: «Με βάση τη νομοθεσία, έπρεπε να προηγηθεί ενημέρωση του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ως συναρμόδιων αρχών για την προστασία και διαχείριση της περιοχής Natura 2000, πριν τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας υλοτομίας από το Τμήμα Δασών. Περαιτέρω, δεν διενεργήθηκε ο απαραίτητος προέλεγχος (screening) από το Τμήμα Περιβάλλοντος, από τη στιγμή που δεν προηγήθηκε εσωτερική διαβούλευση. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των δέντρων προς υλοτόμηση είναι πέντε και αφορούσε μαύρη πεύκη, ένα αυστηρά προστατευόμενο είδος δασικού δέντρου που σχηματίζει τον τύπο φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας υπό-Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα».

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξάνδρου: «Με βάση τις νομοθεσίες, για την υλοτομία πέντε δένδρων απαιτείται άδεια υλοτομίας από το Τμήμα Δασών και δεν απαιτείται οποιαδήποτε αδειοδότηση από την Περιβαλλοντική Αρχή». Σύμφωνα επίσης με τον κ. Αλεξάνδρου: «Με βάση την εν λόγω νομοθεσία, εγώ ο Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, δεν είχα καμία ευθύνη εξασφάλισης οποιοσδήποτε έγκρισης ή άδειας από την Περιβαλλοντική Αρχή και υποβάλλοντας στο Τμήμα Δασών την αίτηση μου για άδεια υλοτομίας έπραξα αυτό που απαιτούσαν οι νομοθεσίες».

Σύμφωνα με τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2018 (127(I)/2018), ως έχει τροποποιηθεί, αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος. Με βάση σημείωμα του Τμήματος Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 30/01/2026, με θέμα «Καταγγελία για έκδοση άδειας Υλοτομίας σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000 (υλοτομία 5 δέντρων Μαύρης Πεύκης – άδεια ΑΥ-ΔΙΠΤ 590/2025 21/10/2025 – τεμάχιο 948 – Χαράλαμπου Αλεξάνδρου) – Έκθεση Τμήματος Δασών»: «Σύμφωνα με τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Έργα Νόμο, εργασίες αποδάσωσης εμπίπτουν στο Δεύτερο Παράρτημα του Νόμου στις περιπτώσεις που η έκταση είναι μεγαλύτερη των 3000 τ.μ. και εφόσον γίνεται για εμπορικούς σκοπούς. Στην προκειμένη περίπτωση το εν λόγω τεμάχιο είναι μικρότερης έκτασης και επιπρόσθετα ο σκοπός των εργασιών δεν είναι για εμπορικούς σκοπούς. Συνεπώς δεν υπήρχε υποχρέωση όπως υποβληθεί Έκθεση Πληροφοριών για αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το έργο. Παρόλα αυτά, το τεμάχιο στο οποίο έγινε η αποκοπή των δέντρων Μαύρης Πεύκης, εμπίπτει εντός των ορίων της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ). Η περιοχή εντάχθηκε στο Δίκτυο Natura 2000 για την προστασία και διατήρηση σημαντικών τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένου του οικοτόπου προτεραιότητας 9536* Δάση Μαύρης Πεύκης, ενώ στην ευρύτερη περιοχή απαντάται και ο οικότοπος προτεραιότητας 9390* Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia. Η διατήρηση ή/και βελτίωση και προστασία των ενδιαιτημάτων των ειδών και των τύπων οικοτόπων, καθώς και ο περιορισμός των οχλήσεων ή/και ενεργειών ή/και δραστηριοτήτων που ενδεχομένως μπορεί να προκληθούν, αποτελούν μέτρα προτεραιότητας της ΕΖΔ Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους. Επίσης, η περιοχή ως ΖΕΠ αποτελεί σημαντικό βιότοπο για 62 είδη πτηνών του Παραρτήματος 1 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, εκ των οποίων τα 6 αποτελούν είδη χαρακτηρισμού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το τεμάχιο εμπίπτει εντός περιοχής του Δικτύου Natura 2000 και η αποκοπή δέντρων αφορούσε είδος οικοτόπου προτεραιότητας της ΕΖΔ, το Τμήμα Δασών θα έπρεπε να διαβουλευθεί με το Τμήμα Περιβάλλοντος που είναι το αρμόδιο Τμήμα για την ΕΖΔ και με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, που είναι η αρμόδια Υπηρεσία για την ΖΕΠ, πριν την έκδοση της σχετικής άδειας».

2. Σύμφωνα με τον κ. Αλεξάνδρου: «Παρά του μέσου του τεμαχίου διέρχονται ηλεκτροφόρα καλώδια μεσαίας τάσης και ο πρώτιστος σκοπός ήταν η δασοκομική περιποίηση (υλοτομία των πέντε δέντρων, κλάδευση κάποιων δένδρων και απομάκρυνση των υπολειμμάτων από παλαιότερες υλοτομίες και κλαδεύσεις της ΑΗΚ) για μείωση του κινδύνου έκρηξης και επέκτασης πυρκαγιάς».

Σύμφωνα με το σημείωμα του Τμήματος Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 30/01/2026: «Κατά την επιθεώρηση διαφάνηκε ότι πρόσφατα έχουν αποκοπεί 5 δέντρα, ένα εκ των οποίων βρισκόταν κάτω από καλώδια της ΑΗΚ. Παρατηρήθηκαν επίσης καθαρισμοί της περιοχής από χαμηλή βλάστηση και ενδεχομένως φυτών ανδρουκλιάς και λατζιάς καθώς και αποκοπή κλαδιών από υφιστάμενα δέντρα μαύρης πεύκης. Σύμφωνα με την αίτηση του ιδιοκτήτη, η αποκοπή των δέντρων μαύρης πεύκης έγινε για σκοπούς “Δασοκομικής Περιποίησης (αραίωση)”, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να ισχύει, δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο μέρος του τεμαχίου, τα δέντρα βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους δημιουργώντας ξέφωτο και τα δέντρα τα οποία αποκόπηκαν είχαν ήδη ικανοποιητική απόσταση μεταξύ τους».

Σύμφωνα επίσης με το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί την καθ’ ύλην αρμόδια αρχή για εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας: «Ειδικότερα, όσον αφορά στην ΕΖΔ, η αποκοπή ατόμων του είδους μαύρης πεύκης θα πρέπει να γίνεται κάτω από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, μετά από αξιολόγηση στο πλαίσιο των νομοθεσιών για τη διαχείριση και προστασία της φύσης και των πουλιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αραίωση όπως αναφέρεται στην αίτηση του ιδιοκτήτη δεν αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Θεωρούμε σημαντικό για την ομαλή συνεργασία των φορέων και την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων σε οικότοπους και είδη, ιδιαίτερα προτεραιότητας, να αποφασιστεί ο τρόπος διαχείρισης τους και η αντιμετώπιση των αιτήσεων σε ιδιωτικές εκτάσεις».

3. Σύμφωνα με τον κ. Αλεξάνδρου: « Σε σχέση με την αναφορά σας ότι “στη σκηνή βρέθηκαν δύο υπηρεσιακά οχήματα του Τμήματος Δασών”, σημειώνεται ότι για όσο χρονικό διάστημα ήμουν στο σημείο, κανένα όχημα ή προσωπικό του Τμήματος Δασών επισκέφθηκε το χώρο. Σε κάθε όμως περίπτωση η μετάβαση στο χώρο αυτοκινήτου και προσωπικού του Τμήματος Δασών μόνο με την έκδοση άδειας μεταφοράς της ξυλείας μπορεί να έχει σχέση, δεν έχει καμιά σχέση με τις δικές μου εργασίες και οι όποιοι υπαινιγμοί είναι άθλιοι».

Σύμφωνα με υλικό το οποίο κατατέθηκε ως μαρτυρικό υλικό σε καταγγελία σε σχετική καταγγελία στον Αστυνομικό Σταθμό Πεδουλά, στη σκηνή βρισκόταν το ιδιωτικό όχημα του κ. Αλεξάνδρου, φορτηγό μεταφοράς της ξυλείας, δύο υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Τμήματος Δασών και ένα ιδιωτικό όχημα με οδηγό λειτουργό του Τμήματος Δασών.

4. Σύμφωνα με τον κ. Αλεξάνδρου: « Ο ισχυρισμός σας ότι “καθώς ο αριθμός των κομμένων δένδρων είναι μεγαλύτερος από αυτόν που αναγράφεται στην άδεια που εξέδωσε το Τμήμα Δασών”, τη στιγμή που υλοτομήθηκαν μόνο πέντε δένδρα και σύμφωνα με την άδεια που εξέδωσε το Τμήμα Δασών, είναι ψευδής, προδήλως δε και σαφώς αποκαλύπτει τον πραγματικό σκοπό του δημοσιεύματος, να μεγεθύνει την ίδια την εργασία της υλοτομίας και την ίδια ώρα να με στοχοποιεί, παρουσιάζοντας με ως παρανομήσαντα».

Σύμφωνα με σημείωμα του Τμήματος Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 30/01/2026: «Κατά την επιθεώρηση διαφάνηκε ότι πρόσφατα έχουν αποκοπεί 5 δέντρα, ένα εκ των οποίων βρισκόταν κάτω από καλώδια της ΑΗΚ. Παρατηρήθηκαν επίσης καθαρισμοί της περιοχής από χαμηλή βλάστηση και ενδεχομένως φυτών ανδρουκλιάς και λατζιάς καθώς και αποκοπή κλαδιών από υφιστάμενα δέντρα Μαύρης Πεύκης».

Με βάση το Πρώτο Παράρτημα του περί Δασών Νόμου του 2012 (25(I)/2012) ως έχει τροποποιηθεί και συγκεκριμένα το «Πρώτο Παράρτημα – Πίνακας 1 (Άρθρα 23 και 33)», πέρα από την μαύρη πεύκη (σημείο 15), άδεια υλοτομίας και μεταφοράς ξυλείας απαιτείται επίσης για όλα τα είδη ανδρουκλιάς (σημείο 3) και λατζιάς (σημείο 21).

Σημειώνεται ότι, στις 28/01/2026, η Ελεγκτική Υπηρεσία απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Διευθυντή Τμήματος Δασών, την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τμήματος Περιβάλλοντος, καθώς και τον Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, με θέμα «Υλοτομία αυστηρά προστατευόμενων μαυρόπευκων μεγάλης ηλικίας εντός περιοχής του Δικτύου Natura 2000 στις Κοινότητες Πεδουλά και Προδρόμου». Σε συνέχεια των σχετικών δημοσιευμάτων και δημοσιογραφικών αποκαλύψεων, η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε να ενημερωθεί γραπτώς μέχρι τις 13/02/2026, σχετικά με τα ακόλουθα: «Πότε υποβλήθηκε το αίτημα για υλοτομία, πόσα δέντρα αφορούσε και ποιος ο προβαλλόμενος λόγος για διενέργειά της; Εάν και πότε εκδόθηκε σχετική άδεια υλοτομίας, καθώς και πόσα δέντρα αφορούσε. Εάν έχει όντως εκδοθεί, παρακαλούμε όπως μας υποβληθεί σχετικό αντίγραφό της. Εάν, σε περίπτωση που εκδόθηκε άδεια υλοτομίας, εξασφαλίστηκε, πριν την έκδοσή της, η έγκριση της Περιβαλλοντικής Αρχής, εφόσον το τεμάχιο εμπίπτει σε ΕΖΔ του Δικτύου Natura 2000, όπως και οι απόψεις της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, εφόσον το τεμάχιο εμπίπτει και σε ΖΕΠ».

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναμένεται να εξετάσει την υπόθεση και τυχόν ενδεχόμενες διοικητικές ή πειθαρχικές ευθύνες, εφόσον προκύψουν από τη σχετική διερεύνηση.

Ο «Φ» σε περίπτωση που χρειαστεί θα επανέλθει.