Όπως μας πληροφόρησε η ανταποκρίτρια της εφημερίδας στην Πάφο Ντόρα Χριστοδούλου επαναρχίζει σήμερα Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 το δρομολόγιο του λεωφορείου που μεταφέρει μαθητές από την Πόλη Χρυσοχούς και κοινότητες της περιοχής στην Τεχνική Σχολή στην Πάφο. Είχε ανασταλεί προσωρινά πριν λίγες μέρες από τον Οργανισμό Συγκοινωνιών Πάφου μετά το περιστατικό όπου μαθητές πέταξαν μπουκάλι με νερό στον οδηγό ενώ το λεωφορείο βρισκόταν σε κίνηση κοντά στη Τσάδα, «μέχρι να εντοπιστούν οι δράστες και να επιβληθούν κυρώσεις».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το μπουκάλι εκσφενδονίστηκε εναντίον του οδηγού από ένα μαθητή που μαζί με 7-8 άλλους φώναζαν και προκαλούσαν αναστάτωση. «Αν και η ενέργεια αυτή κατέλαβε εξ απροόπτου τον οδηγό, αυτός κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα χωρίς σοβαρότερες συνέπειες για την ασφάλεια των επιβατών και του ιδίου και στη συνέχεια να ενημερώσει τους προϊσταμένους του» έγραψε η συνάδελφος.

Την περασμένη Παρασκευή , όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, αποφασίστηκε μετά από επαφές με τα αρμόδια υπουργεία και τους οργανωμένους γονείς η επανέναρξη του δρομολογίου «με αυστηρή προειδοποίηση ότι ήταν η τελευταία ευκαιρία που δίνεται στους παρανομούντες, ενώ παράλληλα έχουν ενημερωθεί για το συμβάν και την ταυτότητα των δραστών το σχολείο τους και οι γονείς των μαθητών που εμπλέκονται».

Όλα τα πιο πάνω δεδομένα αφορούν βέβαια το πλαίσιο που περιβάλλει αυτή την παράλογη και «αυτοκτονική» επίθεση που θα μπορούσε να καταλήξει σε πρόκληση δυστυχήματος και τραυματισμούς ανθρώπων περιλαμβανομένων των δραστών, όμως στην «καρδιά» του ζητήματος βρίσκεται το αγωνιώδες ερώτημα «γιατί;».

Και η πραγματική απάντηση στο ερώτημα αυτό, μπορεί να είναι ακόμα πιο σοκαριστική και από την ίδια την πράξη. Σε μια παρόμοια υπόθεση σε άλλη επαρχία όπου 15χρονοι επιβάτες μαθητικού λεωφορείου είχαν ένα πρωί μετατρέψει το όχημα σε ριγκ και είχαν μάλιστα πετάξει και ένα κουτί με χυμό στο κεφάλι του οδηγού που τους έκανε παρατήρηση να σταματήσουν, ένας από τους δράστες απευθυνόμενος σε αστυνομικό που βρισκόταν στην περιοχή και ανέβηκε στο λεωφορείο να δει τι συμβαίνει, του είπε την κουβέντα «έτο εκάμαμεν το πάνω στο άππωμα κύριε!».

Πάνω στο άππωμα; Τι στο διάολο είναι πάλι αυτό; Ό,τι και να είναι, αυτή είναι μια συνηθισμένη απάντηση που δίνουν πολλοί έφηβοι μετά από τέτοια επεισόδια βανδαλισμών σε σχολεία, τσακωμών με συμμαθητές τους, επιθέσεων κατά καθηγητών τους μέσα στους σχολικούς χώρους. Δεν έχουν κάτι προσωπικό με το θύμα της επίθεσής τους, δεν βρίσκονται σε αυτοάμυνα, δεν διατρέχουν οι ίδιοι κανένα κίνδυνο, αλλά…φωνάζουν, τσακώνονται, βρίζουν και δέρνουν «πάνω στο άππωμα κύριε!». Το ζήτημα είναι…πολύ αστείο και πολύ σοβαρό δεν νομίζετε;