Ο ΑΦΘΩΔΗΣ πυρετός μας κτυπούσε την πόρτα από το Δεκέμβριο, όταν εμφανίσθηκε στα κατεχόμενα. Ακούσαμε τις προειδοποιήσεις; Λήφθηκαν μέτρα; Αρμοδίως δηλώνεται ότι λήφθηκαν μέτρα από την πρώτη στιγμή.

ΤΑ μέτρα που λαμβάνονται σήμερα, θα μπορούσαν με διαφορετική ένταση να είχαν ληφθεί πριν την εμφάνιση του πυρετού. Αυτό, ίσως, να λειτουργούσε προληπτικά και να είχε αποτελέσματα. Πλέον, όμως, έχει εκδηλωθεί η υγειονομική κρίση. Αυτό έχουμε σήμερα ενώπιον μας, κι αυτό καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι να διαχειριστούν αποτελεσματικά.

ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ήδη στην επόμενη ημέρα και αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν, μεταξύ άλλων, σε θανάτωση ζώων. Τούτο είναι αναπόφευκτο. Είναι σίγουρα τραγικό. Παράλληλα, υπάρχουν κι άλλα μέτρα που λαμβάνονται ή και θα πρέπει να ληφθούν.

ΤΗΝ ίδια ώρα, θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Πρώτο θα πρέπει οι υπηρεσίες να δώσουν πειστικές απαντήσεις για το πως χειρίστηκαν το θέμα από το Δεκέμβριο, που εμφανίσθηκε ο αφθώδης πυρετός στα κατεχόμενα, και εντεύθεν. Ό,τι και να έχει γίνει αυτή την περίοδο, όλα προφανώς κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και δεν ήταν προφανώς αρκετά τα μέτρα.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, έγινε γνωστό ότι η Αστυνομία έχει αρχίσει έρευνες. Και για τις πληροφορίες ότι υπήρξε λαθρεμπόριο σανού, ζωοτροφών, από τα κατεχόμενα αλλά και για αναφορές πως σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε καθυστέρηση ανακοίνωσης κρουσμάτων του ιού του αφθώδη πυρετού. Όλα αυτά μένουν να ξεκαθαρισθούν μετά την ολοκλήρωση των ερευνών. Κατά πόσο, δηλαδή, ισχύουν ή όχι. Θα αναμένουμε.

ΕΚΕΙΝΟ που προέχει είναι να αντιμετωπισθεί η υγειονομική κρίση. Να γίνει ό,τι χρειασθεί με τη βοήθεια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ήδη ανταποκριθεί στην έκκληση της Λευκωσίας. Αλλά την ίδια ώρα, θα πρέπει να αποζημιωθούν και οι πληγέντες κτηνοτρόφοι. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει για να στηριχθεί με τον τρόπο αυτό η κυπριακή κτηνοτροφία. Να στηριχθούν οι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα αυτό.

ΤΟ κράτος θα πρέπει να διαχειρισθεί την υγειονομική κρίση και τις όποιες επιπτώσεις προκαλούνται από την εξέλιξη αυτή. Κρίσεις έχουμε ως χώρα αντιμετωπίσει πολλές. Τις πλείστες με επιτυχία. Αυτό βέβαια δεν δημιουργεί προηγούμενο. Δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι επιτυχής η διαχείριση κι αυτή τη φορά. Θα πρέπει να γίνουν μεγάλες προσπάθειες.

ΘΑ αναφέρουμε, ωστόσο, το εξής: Ο τομέας της κτηνοτροφίας είναι σημαντικός για τον τόπο. Γι αυτό και θα πρέπει η υγειονομική κρίση να αντιμετωπισθεί με επιτυχία και να στηριχθεί η κτηνοτροφία. Να μην χαθεί πρωτογενής τομέας.