Χθες Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η στρατιωτική παντοδυναμία της Μόσχας δεν συγκρίνεται με εκείνην του Κιέβου.

Η «επιχείρηση» του Πούτιν προέβλεπε διάρκεια «μερικών ημερών». Μπήκαμε στον 5ο χρόνο. Ο απολογισμός, κατά το «Economist», κόστισε ακριβά στη Ρωσία κι απέδωσε λίγα.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η Ρωσία έχει πολύ μεγαλύτερες απώλειες στρατιωτών απ’ ότι η Ουκρανία. Κατά το περιοδικό, 230.000-430.000 είναι νεκροί. Συνολικά, οι απώλειες ξεπερνούν τα 1,2 εκατομμύρια νεκροί και τραυματίες. Αυτό σημαίνει ότι 1-25 Ρώσους άνδρες, μεταξύ 18-49 ετών, μπορεί να έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σοβαρά από την έναρξη του πολέμου.

Για τις ουκρανικές απώλειες, ο «Economist», έχει πολύ λίγες αξιόπιστες εκτιμήσεις. Υπάρχει, όμως, μία μελέτη της 27ης Ιανουαρίου φέτος, από το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών (CSIS), που υπολόγισε τις συνολικές απώλειες των Ουκρανών σε 600.000 μέχρι τον Δεκέμβριο. Πολύ χαμηλότερες, όμως, από τις αντίστοιχες των Ρώσων.

Ωστόσο, οι απώλειες των Ουκρανών φάνηκαν να είναι μεγαλύτερες στις αρχές του πολέμου: Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι 70.000 στρατιώτες είχαν ήδη σκοτωθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2023.

Οι ρωσικές απώλειες είναι πολύ μεγάλες. Εκτιμάται ότι η Ρωσία χάνει τώρα περίπου 1.000 στρατιώτες την ημέρα. Εν κατακλείδι, η Ρωσία χάνει περισσότερους άνδρες από όσους μπορεί να στρατολογήσει.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, τα λέει έξω απ’ τα δόντια. Θύμισε ότι η Ευρώπη σαν χθες, 24 Φεβρουαρίου του 2022, ξύπνησε από τον ήχο των ρωσικών βομβών που έπεφταν στην Ουκρανία.

Τέσσερα χρόνια ενός επιθετικού πολέμου που επέλεξε η Ρωσία, σε κατάφωρη περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας ενός λαού και της ανθρώπινης ζωής.

Τέσσερα χρόνια, με πόλεις που χτυπήθηκαν, σχολεία και νοσοκομεία που καταστράφηκαν, ενεργειακές υποδομές που στοχοποιήθηκαν για να βυθίσουν οικογένειες στο κρύο και στον τρόμο.

Τέσσερα χρόνια: 15.000 Ουκρανοί πολίτες σκοτώθηκαν. Τέσσερα χρόνια διαλυμένων ζωών – βία, βιασμοί, βασανιστήρια, εγκλήματα πολέμου, τρόμος. Τέσσερα χρόνια, χιλιάδες παιδιά της Ουκρανίας αποκομμένα από τη γη και τις οικογένειές τους.

Όμως, η Ουκρανία αντιστάθηκε και έμεινε όρθια.

Κάποια μέρα, οι Ρώσοι θα καταλάβουν το μέγεθος του εγκλήματός τους. Την κενότητα των προφάσεων και επιχειρημάτων τους για να εισβάλλουν. Περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια Ρώσοι στρατιώτες έχουν τραυματιστεί ή σκοτωθεί σ’ αυτόν τον 4ετή πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Αντιμέτωπη με αυτές τις απώλειες, η Ρωσία στρατολογεί άτομα από την αφρικανική ήπειρο και τους στέλνει στην πρώτη γραμμή, στο ουκρανικό μέτωπο, συχνά χωρίς καμία προηγούμενη εκπαίδευση.

Αυτός ο πόλεμος είναι μια τριπλή αποτυχία για τη Ρωσία: στρατιωτική, οικονομική και στρατηγική. «Κατάφερε» να ενισχύσει το ΝΑΤΟ. Την ίδια ενίσχυση που προσπάθησε να αποτρέψει. Κινητοποίησε τους Ευρωπαίους που ήλπιζε να αποδυναμώσει και ανακάλυψε την ευθραυστότητα ενός ιμπεριαλισμού από άλλη εποχή.

Το εμπνευσμένο διάγγελμα Μακρόν:

«Επειδή η Ουκρανία είναι η πρώτη γραμμή άμυνας της ηπείρου μας, η Γαλλία και η Ευρώπη στέκονται αποφασιστικά στο πλευρό της. Οικονομικά, στρατιωτικά, ανθρωπιστικά και ενεργειακά.

Η Ευρώπη έχει ήδη διαθέσει €170 δισ. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, συμφωνήσαμε για ένα δάνειο €90 δισ. στην Ουκρανία, που θα την κρατήσει για τα επόμενα 2 χρόνια τουλάχιστον.

Οι παραδόσεις εξοπλισμού και πυρομαχικών, η εκπαίδευση, η ενίσχυση της αεράμυνας και οι δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλα, έχουν ήδη παρασχεθεί και θα συνεχιστούν.

Η Ουκρανία θα αντέξει. Και η Ρωσία θα καταλάβει ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος της. Θα συνεχίσουμε να στοχεύουμε στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας. Διατηρώντας την επιβολή κυρώσεων και προχωρώντας σε δράση κατά του σκιώδους στόλου της.

Ειρήνη και ασφάλεια πάνε μαζί. Κι επειδή η ασφάλειά μας δοκιμάζεται στην Ουκρανία, κρατάμε τις δεσμεύσεις μας, κάτω από την ομπρέλα του Συνασπισμού των Προθύμων.

Στο Παρίσι στις 6 Ιανουαρίου, οικοδομήσαμε ισχυρή σύγκλιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας. Η σημερινή νέα συνάντηση πρέπει να μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να προχωράμε.

Προς τις γυναίκες και τους άνδρες της Ουκρανίας: Σας σκεφτόμαστε με βαθιά συγκίνηση. Τις οικογένειές σας που έχουν υπομείνει τόσα πολλά, τα παιδιά σας, όλους όσοι συνεχίζουν να αντιστέκονται.

Από την άλλη, όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να βασίζονται στην κόπωσή μας: Κάνουν λάθος. Είμαστε και θα παραμείνουμε αδιατάρακτά στο πλευρό της Ουκρανίας».

Φωτογραφία από το Reuters. Ένας Ουκρανός στρατιώτης αγκαλιάζει, παρηγορεί και προστατεύει την ηλικιωμένη μητέρα του, 82 ετών, που βρέθηκε στον δρόμο στο Ιρκίν, στα περίχωρα του Κιέβου, τις πρώτες μέρες του πολέμου.