Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν να αναβληθεί ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών για τη διευθέτηση του πολέμου με τη Ρωσία, που έχει μπει στον πέμπτο χρόνο του.

Ο Ζελένσκι, οι δηλώσεις του οποίου μεταδόθηκαν από πολλά ουκρανικά ΜΜΕ αφού ολοκληρώθηκε η επίσκεψή του στη Γαλλία, είπε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν επιτρέπεται να φύγουν από τις ΗΠΑ, λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή.

Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία δεν ήθελε να γίνουν οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρότεινε ως εναλλακτικές λύσεις την Ελβετία ή την Τουρκία.

