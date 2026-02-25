Συγκλονίζει η υπόθεση που έφεραν στην παγκόσμια επικαιρότητα τους δύο τελευταίους μήνες διεθνείς και τοπικές οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο, σπαρασσόμενο από έναν άγριο εμφύλιο πόλεμο, κράτος του Σουδάν ότι δύο γυναίκες έχουν καταδικαστεί σε θάνατο διά λιθοβολισμού αφού βρέθηκαν ένοχες για μοιχεία σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις και σε δύο εικονικές δίκες, όπου οι κατηγορούμενες δεν είχαν καν δικηγόρους υπεράσπισης!

Η μία γυναίκα είναι 32 χρόνων μητέρα 9 παιδιών και οδηγήθηκε στο δικαστήριο μετά που ο σύζυγός της την κατάγγειλε ότι το ένα από τα παιδιά δεν είναι δικό του… Στις 16 Δεκεμβρίου 2025 το ποινικό δικαστήριο στον Ανατολικό Νείλο στην Πολιτεία Χαρτούμ την καταδίκασε σε θάνατο διά λιθοβολισμού βάσει του Άρθρου 146 του Σουδανικού Ποινικού Κώδικα του 1991 για μοιχεία. Η γυναίκα φέρεται ότι πιέστηκε να ομολογήσει ενοχή και δεν ενημερώθηκε για τα δικαιώματά της παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, ενώ το δικαστήριο στήριξε την καταδίκη του αποκλειστικά στην ομολογία της η οποία ήταν το μόνο αποδεικτικό στοιχείο…

Στη δεύτερη περίπτωση, η γυναίκα με το ψευδώνυμο «Fatima» είναι μητέρα ενός 7χρονου κοριτσιού και καταδικάστηκε σε λιθοβολισμό από το δικαστήριο στην περιοχή του Γαλάζιου Νείλου, μετά που ο σύζυγος της που την είχε εγκαταλείψει το 2019 μετά τη γέννα, επέστρεψε τώρα και την κατηγόρησε για μοιχεία…

Γι’ αυτά τα «εγκλήματα» τα δικαστήρια τις καταδίκασαν στον πιο σκληρό και οδυνηρό θάνατο, διά λιθοβολισμού, καταπατώντας για άλλη μια φορά τη δέσμευση της κυβέρνησης της χώρας να ευθυγραμμίσει την εσωτερική της νομοθεσία με τους διεθνείς κανόνες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της, ιδιαίτερα μετά που το Σουδάν επικύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (UNCAT) το 2021.

Παρά τη δέσμευση της χώρας για την πρόληψη και τη δίωξη των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης, δεν έχουν γίνει αντίστοιχες τροποποιήσεις στον Ποινικό Νόμο του 1991 για την πλήρη ποινικοποίηση των βασανιστηρίων ή την απαγόρευση ποινών όπως ο λιθοβολισμός, δημιουργώντας ένα ανησυχητικό χάσμα μεταξύ των διεθνών υποχρεώσεων του Σουδάν και του εσωτερικού δικαίου. Οι οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι το δικαστικό σύστημα του Σουδάν έχει ουσιαστικά καταρρεύσει μέσα σε ένα χαοτικό περιβάλλον με συνοπτικές δίκες, εξαναγκαστικές ομολογίες κατηγορουμένων και απουσία νόμιμων διαδικασιών και πρακτικών που συνιστούν σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση.

Και όλα αυτά, σε μια χώρα όπου τα δύο τελευταία χρόνια εμφυλίου, έχουν κλιμακωθεί ιδιαίτερα από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις τα εγκλήματα σε βάρος γυναικόπαιδων, με ομαδικούς βιασμούς, δολοφονίες και μαζικό εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων…