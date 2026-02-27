Το πιο συγκλονιστικό σε αυτή την νέα περιπέτεια με τον αφθώδη πυρετό είναι η θανάτωση των ζώων. Η γενοκτονία. Που είναι αδύνατο να την κατανοήσουμε ό,τι κι αν λένε οι ειδικοί.

«Ο λόγος που θανατώνονται τα ζώα είναι διότι ο ιός είναι πολύ μολυσματικός και μεταδίδεται και διασπείρεται ανεξάρτητα αν έχουν συμπτώματα ή όχι», έλεγε χθες η Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός Σωτηρία Γεωργιάδου, που τις τελευταίες μέρες ανέλαβε την ενημέρωση (ευτυχώς, διότι ο διευθυντής της αδυνατεί).

Είναι αδύνατο όμως να δεχθούμε στην εποχή μας ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί η ασθένεια είναι η θανάτωση όλων των ζώων. Δεν θέλουμε να σπείρουμε αμφιβολίες, οι ειδικοί ξέρουν καλύτερα, αλλά ας μας επιτραπεί να προβληματιστούμε τουλάχιστον. Ιδίως διότι δεν τους εμπιστευόμαστε. Δείχνουν να ενεργούν υπό πανικό.

Διαβάζουμε στην Οδηγία 2003/85/ΕΚ της ΕΕ «σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού», ότι ανάμεσα στα μέτρα, που πρέπει να λαμβάνονται είναι και η θανάτωση ζώων. «Όταν επιβεβαιώνεται ένα κρούσμα, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι: όλα τα μολυσμένα ζώα θανατώνονται επιτόπου», αναφέρει συγκεκριμένα. Στις 11 μονάδες που είναι αυτή τη στιγμή υπό επιτήρηση εντοπίστηκαν 110 μολυσμένα ζώα. Αλλά θα θανατωθούν 13.920 ζώα. Κι αυτό για μένα είναι ανεξήγητο.

Δεν κατάφερε η ανθρωπότητα να ανακαλύψει άλλον τρόπο να περιορίσει την ασθένεια; Ένα τέταρτο του αιώνα μετά που πρωτοεμφανίστηκε και θέρισε στη Βρετανία ο αφθώδης πυρετός, βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο να σκοτώνουμε κατά χιλιάδες υγιή ζώα ως προληπτικό μέτρο; Γιατί η ευρωπαϊκή οδηγία λέει «όλα τα μολυσμένα ζώα θανατώνονται επιτόπου» και δεν λέει όλα τα ζώα ανεξαρτήτως αν είναι μολυσμένα ή όχι;

Όπως εξηγούσε η κ. Γεωργιάδου, ο ιός δεν οδηγεί 100% σε θάνατο τα ζώα. «Αυτό που οδηγεί σε θανάτωση αλλά και στους μαζικούς εμβολιασμούς, είναι το γεγονός πως στα μολυσμένα με τον ιό ζώα μειώνεται πάρα πολύ η παραγωγή γάλατος και στο ότι τα ζώα αυτά δεν ανακάμπτουν εύκολα». Δηλαδή, ανακάμπτουν αλλά δύσκολα. Κι όπως επίσης εξηγούσε ο Επίκουρος Καθηγητής Παθολογοανατομίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Γεώργιος Νικολάου, δεν μπορούν να αφεθούν τα ζώα να μεταδίδουν τον ιό στις μονάδες, καθώς θα επηρεαστεί όλη η παραγωγική αλυσίδα του κρέατος και του γάλακτος με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομικό. Δεν συμφέρει, δηλαδή, να ζήσουν αυτά τα ζώα, να απομονωθούν, να εμβολιαστούν και να περιμένουμε να ανακάμψουν, έστω και δύσκολα. Ε, με το συμπάθιο και με κάθε σεβασμό στους εμπειρογνώμονες, αλλά στα μάτια μας αυτό δεν είναι «αναγκαίο κακό», είναι βαρβαρότητα.

Η άλλη βαρβαρότητα σε αυτή την ιστορία είναι που όσοι έχουν αρμοδιότητα εκ μέρους του κράτους για την κτηνοτροφία έσπευσαν από την πρώτη στιγμή να ρίξουν όλη την ευθύνη για την ασθένεια στους κτηνοτρόφους που έχουν παράνομες συναλλαγές με τα κατεχόμενα. Εντάξει, αυτοί δεν είναι αθώοι, αλλά οι παράνομες συναλλαγές με τα κατεχόμενα (όπως η διακίνηση ζώων ή ζωικών τροφών) δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Βρισκόταν σε πλήρη ανάπτυξη πριν ακόμα ανοίξουν τα οδοφράγματα. Ειδικά σε περιοχές κοντινές στη νεκρή ζώνη και ανεπιτήρητες.

Το ερώτημα που θα έπρεπε να απαντηθεί είναι τι έκαναν οι κρατικές υπηρεσίες από τη στιγμή που γνώριζαν ότι υπήρχε αφθώδης πυρετός στα κατεχόμενα. Έλεγξαν αυτές τις συναλλαγές; Ενημέρωσαν τους κτηνοτρόφους; Όταν μέσω Κυπριακής Δημοκρατίας ήρθαν πάνω από μισό εκατομμύριο εμβόλια και πήγαν όλα στα κατεχόμενα, δεν όφειλαν να φροντίσουν και για τις ελεύθερες περιοχές;

Αφού συνεχιζόταν το λαθρεμπόριο ήταν βέβαιο ότι θα μεταφερθεί ο ιός. Το ήξεραν, είναι οι ίδιοι που μας λένε τώρα πόσο μολυσματικός είναι και πόσο εύκολα διασπείρεται αυτός ο ιός. Ασχολήθηκε κανένας με τις κτηνοτροφικές μονάδες στο Πέργαμος, που δουλεύουν κι απ΄ εδώ και απ΄ εκεί ανενόχλητες και ανεξέλεγκτες και μεταφέρουν τα πάντα, από γάλα μέχρι σανό, φάρμακα και ζώα;