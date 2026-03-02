ΑΚΡΩΣ ανησυχητικές είναι οι πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, στην κατοχή περιορισμένου αριθμού ατόμων βρίσκονται καταχωρημένα τα ονόματα των ιδιοκτητών ακινήτων στην Καρπασία καθώς και οι περιουσίες τους. Όπως συναφώς αναφέρθηκε, αυτές οι πληροφορίες, που δημοσίευσε η εφημερίδα μας, θα τεθούν ενώπιον της Αστυνομίας καθώς πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.

ΤΑ στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για να προσεγγίζουν οι μεσάζοντες τους ιδιοκτήτες και τους κληρονόμους τους, με σκοπό να τους προτείνουν άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα ακίνητά τους. Το ερώτημα είναι πρόδηλο: Από πού άραγε έχουν αντλήσει τα στοιχεία και τις πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες; Είναι από αρμόδια τμήματα; Κι εάν ναι από πού και πώς; Μπορεί, βέβαια, να κατέχουν τα στοιχεία επειδή γνωρίζουν την περιοχή.

Η ΟΥΣΙΑ είναι πως γίνονται συναλλαγές. Και είναι παράνομες. Και μέσω αυτών προφανώς και εξυπηρετούνται και οι ευρύτεροι σχεδιασμοί της κατοχικής Τουρκίας, που είναι βαθμηδόν η τουρκοποίηση των περιουσιών, της γης μας στην κατεχόμενη περιοχή του νησιού.

ΣΥΜΦΩΝΑ με παλαιότερο δημοσίευμα του «Φ», η αύξηση στις πωλήσεις η οποία φαίνεται να παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της κατεχόμενης Καρπασίας ( ενδεχομένως και αλλού), ως ένα βαθμό σχετίζεται με το γεγονός ότι σταδιακά φεύγουν από τη ζωή οι αρχικοί ιδιοκτήτες. Κάποιοι από τους κληρονόμους φαίνεται να μην έχουν σχέση με τις περιουσίες. Δεν έχουν κανένα «συναισθηματικό δεσμό».

ΘΑ πρέπει να αναγνωρίσουμε πως το θέμα των ελληνοκυπριακών περιουσιών, που βρίσκονται στα κατεχόμενα δεν αντιμετωπίσθηκε στη βάση ενός σχεδιασμού από το κυπριακό κράτος. Να υπήρχαν, δηλαδή, κίνητρα που θα ενίσχυαν τους ιδιοκτήτες περιουσιών στα κατεχόμενα.

ΑΠΟ το 1974 η απώλεια χρήσης υπολογίζεται πως φθάνει στα 16 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα, από την τουρκική εισβολή και εντεύθεν λήφθηκαν πολλές αποφάσεις για ενίσχυση των προσφύγων. Και στηρίχθηκε ο προσφυγικός κόσμος. Αλλά δεν φαίνεται τα μέτρα να είναι ικανοποιητικά. Είναι δε προφανές πως πολλά λεφτά που έχουν εισπραχθεί, όπως για παράδειγμα το προσφυγόσημο, αντί να μπαίνουν σε ειδικό ταμείο, κατατίθενται στο πάγιο ταμείο του κράτους. Και είναι κι αυτό ένα ζήτημα.

ΤΟ ξεπούλημα ελληνοκυπριακών περιουσιών πρέπει να αντιμετωπισθεί γιατί, πέραν του γεγονότος ότι παραβιάζονται δικαιώματα, εντάσσεται στους τουρκικούς σχεδιασμούς για εδραίωση της κατοχικής δύναμης στο νησί. Χρειάζεται σχέδιο και συνεργασία. Έστω και τώρα.

ΜΕ τις διώξεις σφετεριστών έγιναν κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να συνεχισθούν.