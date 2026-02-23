Πώληση ακινήτων στην Καρπασία ακόμη και με πράξεις ερήμην των δικαιούχων γίνονται γνωστές μετά από το δημοσίευμα του philenews το οποίο έφερε στο φως κύκλωμα Τούρκων και Τουρκοκυπρίων, που προβαίνουν σε αγοραπωλησίες περιουσιών από Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες σε οργανωμένη βάση.

Χαρακτηριστική είναι συγκεκριμένη περίπτωση η οποία έφθασε κοντά μας και αφορά ιδιοκτήτη γης ο οποίος βρίσκεται στην Αυστραλία και η περιουσία του πουλήθηκε από τρίτο άτομο.

Μια άλλη πτυχή, άκρως ανησυχητική, αφορά πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες, στην κατοχή περιορισμένου αριθμού ατόμων βρίσκονται καταχωρημένα τα ονόματα των ιδιοκτητών ακινήτων στην Καρπασία καθώς και οι περιουσίες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες θα τεθούν ενώπιον των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα υπό αναφορά στοιχεία χρησιμοποιούνται για να προσεγγίζουν οι μεσάζοντες τους ιδιοκτήτες και τους κληρονόμους τους, με σκοπό να τους προτείνουν άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα ακίνητά τους. Ένα από τα ερωτήματα που εγείρονται είναι πού βρέθηκαν τα στοιχεία, τα οποία δεν αποκλείεται να αντλήθηκαν από κρατική υπηρεσία.

Σημειώνεται, πως πέραν της καλλιεργήσιμης γης, η οποία αγοράζεται από εποίκους με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλιστεί κρατική χορηγία (κατόπιν συνεργασίας με Ελληνοκύπριους οι οποίοι εμφανίζονται να τη νοικιάζουν για σκοπούς καλλιέργειας), ενδιαφέρον επιδεικνύεται και για παραλιακές εκτάσεις ή για τεμάχια τα οποία γειτνιάζουν με παραλίες.

Την ίδια ώρα, εγκλωβισμένοι ή ιδιοκτήτες οι οποίοι έλκουν την καταγωγή τους από την Καρπασία αλλά διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, τυγχάνουν εκμετάλλευσης όταν επιχειρήσουν να διασφαλίσουν την περιουσία τους. Συγκεκριμένα, Τουρκοκύπριοι δικηγόροι, τους ζητούν μεταξύ €2.000-€5.000, αναλόγως της περίπτωσης, για να τους δώσουν τον φάκελο που αφορά την περιουσία τους στην Καρπασία. Το περιεχόμενο του φακέλου είναι απαραίτητο κυρίως όταν οι κλήροι και γενικά τα ακίνητα δεν έχουν διανεμηθεί σε μερίδια ανάμεσα στα αδέλφια και γενικά ανάμεσα στους κληρονόμους.

Όπως ανέφεραν στο philenews ιδιοκτήτες ακινήτων στην Καρπασία, η τουρκική πλευρά για να θεωρήσει ότι είναι διασφαλισμένη μία ελληνοκυπριακή περιουσία, ζητά από τους ιδιοκτήτες να εκδώσουν τίτλους της λεγόμενης Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου. Σε εγκλωβισμένους ή γενικά σε ελληνοκυπρίους ιδιοκτήτες ακινήτων στα εγκλωβισμένα χωριά, υποδεικνύεται, πως αν δεν εξασφαλίσουν τίτλο ιδιοκτησίας από το «Κτηματολόγιο» των κατεχομένων, τότε τα ακίνητα θα διανεμηθούν σε Τούρκους.

Οι δικηγόροι, κάποιοι εκ των οποίων δραστηριοποιούνται και στην πώληση ελληνοκυπριακών περιουσιών, έχουν πρόσβαση στο λεγόμενο Κτηματολόγιο του Βαρωσιού, όπου υπήρχαν (και εξακολουθούν να διατηρούνται) οι φάκελοι των ακινήτων και γενικά όλες οι κτηματολογικές υποθέσεις/αιτήσεις κοκ που υπήρχαν μέχρι τον τουρκική εισβολή.

Σημειώνεται, πως όταν ιδιοκτήτης περιουσίας στην Καρπασία, ο οποίος τυγχάνει πρόσφυγας, αποτάθηκε σε δικηγόρο στις ελεύθερες περιοχές με σκοπό να καταγγείλει πώληση του μεριδίου της περιουσίας του, του ελέχθη πως οι δικηγόροι στις ελεύθερες περιοχές δεν μπορούν να αναλάβουν την υπόθεση και πως είναι καλύτερα να αποταθεί σε Τουρκοκύπριο δικηγόρο στα κατεχόμενα.

Ακολούθως ο ιδιοκτήτης επικοινώνησε με την Αστυνομία, από όπου του είπαν ότι δεν αναλαμβάνουν τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων.

Όπως έγραψε ήδη ο «Φ», το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων στην Καρπασία, κάτι το οποίο, ως ένα βαθμό σχετίζεται με το γεγονός ότι σταδιακά φεύγουν από τη ζωή οι αρχικοί ιδιοκτήτες. Κάποιοι απόγονοι των δικαιούχων (παιδιά ή εγγόνια) οι οποίοι έχουν στο μεταξύ μεταναστεύσει και στους οποίους μεταβιβάστηκαν τα ακίνητα, μπορεί να μην γνωρίζουν καν πού βρίσκεται η περιουσία τους, οπόταν είναι πιο εύκολο να ενδιαφερθούν να την πουλήσουν.