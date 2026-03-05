Στη νέα παγκόσμια τάξη των πραγμάτων, όπως διαμορφώνεται από πυραύλους «νέας γενιάς» και δασμούς σε ό,τι «κυκλοφορεί», μπερδεύεται κανείς. Κι ανησυχεί, οπωσδήποτε.

Το «νέο δόγμα» συνοψίζεται στο απειλητικό «αν δεν είσαι μαζί μας, είσαι ένα τίποτα». Αλλά και το «αν είσαι», παίζεται. Σε κάθε περίπτωση, ανέβα κι εσύ στο άρμα της απόλυτης τρέλας. Ή μάλλον, στο τρενάκι του τρόμου.

Γιατί, όμως, είναι συναρπαστικό για πολλούς αυτό το «τρενάκι του λούνα παρκ;». Εύκολο. Διότι προσφέρει μια τραχιά, «ωμή» εμπειρία. Με απίθανες βουτιές που σου ανεβάζουν την αδρεναλίνη. Και με τρομακτικές στροφές που σε πετάνε έξω από τον εαυτό σου…

Και, επιπλέον, γιατί είναι και επικίνδυνο; Μα, επειδή, είναι «ανεξέλεγκτο». Προσπάθησε να φρενάρεις το ιλιγγιώδες τρενάκι του Τραμπ. Πας χαμένος. Δεν σταματά με τίποτα.

Για παράδειγμα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ισπανία, λέγοντας ότι οι χώρες αυτές δεν συμμετείχαν μαζί του στις επιθέσεις κατά του Ιράν. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι «δεν θα το ξεχάσω αυτό».

«Δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ», είπε ειρωνικά για τον νυν πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Σερ Κιρ Στάρμερ. Προφανώς, για να τον συγκρίνουν όλοι με τον «Πρωθυπουργό της Νίκης» και να καταλάβουν όλοι ότι ο καημένος ο Στάρμερ υπολείπεται.

Αυτό είναι το …πνεύμα του Τραμπ. Ο οποίος τα έβαλε βεβαίως και με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, τον οποίο και απείλησε ότι θα διακόψει αμέσως «κάθε εμπόριο με τη χώρα σου».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, επίσης, ότι πήρε την απόφαση να κτυπήσει πρώτος διότι, λέει, υπήρχαν φόβοι ότι η Τεχεράνη «θα επιτεθεί πρώτη».

Στο Ιράν, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε τις κηδείες μαθητών που σκοτώθηκαν σε αυτό που οι Αρχές χαρακτήρισαν ως «ηθελημένη επίθεση σε σχολείο».

Επίσης, μεταδόθηκε ότι οι τιμές των βασικών ειδών αυξήθηκαν κιόλας και καλούνται οι πολίτες να μειώσουν την τροφή τους. Και κάτοικοι της Τεχεράνης δήλωσαν στο BBC ότι μαζεύουν και φυλάνε αποθέματα λόγω της αβεβαιότητας για το πόσο καιρό μπορεί να συνεχιστεί ο πόλεμος.

Φωτογραφία: Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο λεγόμενο «Πολεμικό Δωμάτιο» (War Room) στο σπίτι του στο Mar-a-Lago

Και, τελευταίο πρόσωπο….

Ο διαβόητος Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών, Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός και ως «Ελ Μέντσο», ετάφη σε χρυσό, ολόχρυσο, φέρετρο από την οικογένειά του τη Δευτέρα.

Ο αρχηγός του καρτέλ σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των σωματοφυλάκων του και ανδρών των μεξικανικών ειδικών δυνάμεων που αναπτύχθηκαν για να τον συλλάβουν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο 59χρονος ιδρυτής του τρομερού καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG) ήταν ο πιο καταζητούμενος άνδρας της χώρας, ενώ οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Ο θάνατός του πυροδότησε εκτεταμένη βία αντιποίνων, κατά την οποία μέλη του καρτέλ έβαλαν φωτιά σε οχήματα και απέκλεισαν δρόμους σε 20 μεξικανικές Πολιτείες.