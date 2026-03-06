ΜΕΤΑ την ένταση που προκλήθηκε την περασμένη Δευτέρα, μετά που drones στόχευαν τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, η Λευκωσία κινήθηκε γρήγορα και εξασφάλισε προληπτικά τη στήριξη από εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς και δεν στόχευε την Κυπριακή Δημοκρατία το UAV Shahed, επειδή δεν είχε λόγο. Ωστόσο, επιβάλλεται να ληφθούν αποτρεπτικά μέτρα. Μέτρα, τα οποία θα λειτουργούν προστατευτικά με την ελπίδα ότι θα είναι, στο τέλος, αχρείαστα.

Η ΚΡΙΣΗ που προκλήθηκε δεν δικαιολογούσε υπερβολικές αντιδράσεις αλλά διαχείριση χαμηλών τόνων. Άλλωστε η χώρα μας δεν εμπλέκεται στον πόλεμο, δεν είναι μέρος αυτού. Τούτο το έχει επαναλάβει πολλές φορές η Κυπριακή Δημοκρατία. Και σωστά το υπενθυμίζει. Γιατί μπορεί να επιχειρήθηκε να κτυπηθούν οι βρετανικές βάσεις με τα drones, πλην όμως η χώρα μας δεν είναι στο στόχαστρο. Θα πρέπει, ωστόσο, λόγω ακριβώς των βάσεων να είμαστε προσεκτικοί και να επαγρυπνούμε.

ΣΤΟ πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργοποιώντας τις σχέσεις της στο διεθνές πεδίο και κάνοντας προσεκτικά βήματα, ζήτησε πρόσθετη βοήθεια, στήριξη, από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε την αποστολή βοήθειας προς την Κύπρο αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σημειώνεται πως και η Βρετανία, μετά τις παλινωδίες, τις αστοχίες και τις όποιες σκοπιμότητες της, ανακοίνωσε αποστολή ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), προσθέτοντας ότι και το HMS Dragon πρόκειται να αναπτυχθεί στην περιοχή. Προφανώς και η ενίσχυση αυτή έχει να κάνει περισσότερο με τις στρατιωτικές βάσεις και λιγότερο με την Κύπρο.

ΕΙΝΑΙ προφανές πως η Κύπρος με την παρουσία των δυνάμεων αυτών ενισχύεται αποτρεπτικά. Διαθέτει τη δική της αποτρεπτική δύναμη, ωστόσο, θεωρείται σημαντικό το γεγονός ότι κι άλλες χώρες, σύμμαχοι και εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμουν ενισχυτικά.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία κινήθηκε στοχευμένα προς συγκεκριμένα κράτη. Κρατώντας χαμηλούς τόνους. Και πολύ σωστά πράττει καθώς δεν έχει καμία σχέση με τα όσα διαδραματίζονται στην περιοχή μας. Αλλά προφανώς και επιβάλλεται να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα αυτοπροστασίας. Και είναι σαφές πως οι προληπτικές κινήσεις, σε περιόδους κρίσεων είναι απαραίτητες και ενισχύουν σημαντικά την προστασία της χώρας.

ΚΙΝΗΘΗΚΕ αποτρεπτικά η Κυπριακή Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα χρειάζεται στο εσωτερικό να γίνουν κινήσεις για να διορθωθούν διαχρονικές στρεβλώσεις και αδυναμίες στα θέματα της αποτροπής.