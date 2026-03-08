ΟΙ πόλεμοι δεν είναι λύση. Οι διάφορες επιλύονται διά της διπλωματίας. Ακόμη και να μην υπάρχει πεδίο συνεννόησης, θα πρέπει να εξαντλούνται όλα τα περιθώρια για να βρεθεί λύση. Όλα αυτά, βέβαια, είναι θεωρίες καθώς όταν ο πόλεμος ξεκινήσει, αρχίζει και η καταστροφή.

ΕΔΩ και μια εβδομάδα παρακολουθούμε τα όσα διαδραματίζονται στην περιοχή μας και υπάρχει αγωνία και έντονη ανησυχία. Πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Όπως είναι γνωστό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, έχουν επιτεθεί στο Ιράν. Εδώ και μια εβδομάδα μαίνονται οι συγκρούσεις. Πύραυλοι πέφτουν μαζικά στο Ιράν. Πύραυλοι στέλνει το Ιράν στο Ισραήλ αλλά και σε διάφορες χώρες.

ΟΙ ενδείξεις, οι δηλώσεις, επιβεβαιώνουν ότι ο πόλεμος αυτός θα είναι μακρύς και καταστροφικός. Η περιοχή, που βιώνει κι άλλες συγκρούσεις, θα συνεχίσει να βρίσκεται σε σκηνικό αποσταθεροποίησης. Ό,τι και να σημαίνει τούτο.

ΤΑ Ηνωμένα Έθνη είναι για μια ακόμη φορά απόντα. Κανένας ρόλος πλην των ευχολογίων. Αυτό δείχνει τη σημασία που έχει ο Διεθνής Οργανισμός. Δυστυχώς, έχει υποβαθμισμένο ρόλο και σχεδόν μηδενικές παρεμβάσεις.

ΕΙΝΑΙ, ίσως, από τις λίγες φορές που μια πολεμική επιχείρηση δεν συζητήθηκε πριν την έναρξη της ενώ σε σχέση με τις ΗΠΑ δεν έτυχε έγκρισης από το κογκρέσο. Αλλά αυτό είναι θέμα εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΑΛΛΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα ρόλο. Καμία παρέμβαση. Είναι απλός παρατηρητής ενός πολέμου, που θα προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στα κράτη-μέλη. Όπως και ο πόλεμος Ρωσίας- Ουκρανίας.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Κυπριακής Δημοκρατίας προς εταίρους μας για να στηρίξουν την ασφάλεια της, προσφέρει τη δυνατότητα παρουσίας τους στην Ανατολική Μεσόγειο και εμπλοκή στα όσα διαδραματίζονται. Η ελληνική παρουσία έχει, ασφαλώς, μια άλλη διάσταση και συνδέεται με την ιστορία και τις αδελφικές σχέσεις

ΤΗΝ ίδια ώρα θα πρέπει να επαναλάβουμε το προφανές: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται στον πόλεμο αυτό. Δεν είναι δικός της πόλεμος, δεν έχει καμία σχέση με αυτόν. Ούτε και θέλει να έχει σχέση. Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή και το επαναλαμβάνει συνεχώς η κυβέρνηση. Για να μην υπάρχουν παρερμηνείες.

ΤΟ γεγονός ότι υπήρξε η γνωστή επίθεση κατά των βρετανικών βάσεων με drone, αυτό δεν μας εμπλέκει στις πολεμικές συγκρούσεις. Αυτοί που μας εμπλέκουν είναι οι Βρετανοί. Είναι η παρουσία των βρετανικών βάσεων στο νησί, που έχουν ξεπερασθεί από την εποχή μας και τις σημερινές πραγματικότητες.