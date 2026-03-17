Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε χθες εννέα μέτρα για οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων.

Δεν ανακοινώθηκαν λεπτομέρειες και ποσά και μέχρι να γίνει αυτό δεν μπορεί κάποιος να τοποθετηθεί αν είναι δίκαια και επαρκή.

Καταγράφεται, όμως, ότι η Κυβέρνηση, όπως και το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, πέρασε γρήγορα από τις υποσχέσεις στις αποφάσεις. Ελπίζουμε τα νέα μέτρα να κριθούν από τους ενδιαφερόμενους ικανοποιητικά σε γενικές γραμμές, όπως εκείνα για ανακούφιση πυρόπληκτων.

Μετά τη χθεσινή εξέλιξη έχουμε δικαίωμα ως πολίτες να αναμένουμε σήμερα αν μη τι άλλο μία πολιτισμένη συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας. Όχι σαν τις προηγούμενες.

Η κτηνοτροφία και ευρύτερα η κοινωνία έχουν ανάγκη από εποικοδημητικό διάλογο. Όχι από κραυγές διαμαρτυρίας και απειλές. Και οι ίδιοι οι πληγέντες κτηνοτρόφοι -και οι συνάδελφοι τους- έχουν ανάγκη, ακόμα κι αν κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται ακόμα, από πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας. Ήδη χθες ανακοινώθηκε πως ο ιός πέρασε τα σύνορα της Λάρνακας και εντοπίστηκε στο Γέρι. Και στο Δάλι. Θα έχει συνέχεια ο επεκτατισμός του; Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους κτηνοτρόφους.

Το είπε χθες σε δραματικό τόνο η ανώτερη λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου: «Δεν θέλουμε να χαθεί η κτηνοτροφία μας, ούτε θέλουμε να κάνουμε κακό σε κανέναν, αλλά πρέπει (οι κτηνοτρόφοι) να συνεργαστούν. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι».

Η ίδια είπε πως τα νέα κρούσματα στο Δάλι και στο Γέρι οφείλονται σε μετακινήσεις ανθρώπων και ζώων. Προειδοποίησε για πολλοστή φορά ότι «πρέπει να σταματήσουν οι μετακινήσεις και οι συνευρέσεις και να εφαρμοστούν οι πρόνοιες της νομοθεσίας, αλλιώς κινδυνεύει όλη η κτηνοτροφία».

Υπήρξε χθες, μετά από αρκετές μέρες, μια θετική χροιά στις δηλώσεις της κ. Γεωργιάδου: Κάποιοι κτηνοτρόφοι που δεν ήθελαν να ακούσουν για θανατώσεις ζώων, συναίνεσαν το Σαββατοκύριακο. Και κάποιοι άλλοι κτηνοτρόφοι ζήτησαν οι ίδιοι από τις Κτηνιατρικές να θανατώσουν τα ζώα τους.

Αν κτηνοτρόφοι βρίσκουν τη δύναμη να συνεργαστούν με τις Αρχές και να υπαναχωρήσουν από θέσεις και απαιτήσεις, σήμερα, στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας καλούνται να πράξουν το ίδιο κάποιοι από τους βουλευτές που επιμένουν να μην κατανοούν όσα ακούουν και διαβάζουν. Και κάποιοι από τις αγροτικές οργανώσεις.

Όσο πιο γρήγορα γίνουν οι θανατώσεις, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος να πληρώσει τη νύφη η βιομηχανία του χαλλουμιού. Η κ. Γεωργιάδου το είπε χθες με τον τρόπο της και θα φανεί αν έστω τώρα γίνεται κατανοητή για τη σοβαρότητα της κατάστασης: «Δεν ξέρω μέχρι πότε θα είναι κατοχυρωμένο το χαλλούμι (σ.σ. οι εξαγωγές του, εννοούσε), αυτό δεν μπορώ να σας το πω, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση».

Ακούγοντας χθες τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας, βουλευτή ΑΚΕΛ Γιαννάκη Γαβριήλ, η στήλη διατηρεί αμφιβολίες κατά πόσο περιλαμβάνεται στα μέλη της Βουλής που έστω μετά την επίσκεψη του Επιτρόπου Βαρχέιλ έχουν κατανοήσει τη θέση που βρίσκεται η Κύπρος.

Ο κ. Γαβριήλ εκπροσώπησε το ΑΚΕΛ στη συνάντηση πολιτικών στελεχών με τον Επίτροπο, αλλά ακόμα και χθες, όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφο του ΡΙΚ «δηλαδή, θα προχωρήσουν οι θανατώσεις, κ. Γαβριήλ;» απάντησε «αυτό θα εξαρτηθεί από τις απαντήσεις που θα μας δώσουν αύριο στην Επιτροπή»!

Τελείωσε η συζήτηση, αν δεν το καταλάβατε, κ. Γαβριήλ. Οι θανατώσεις θα γίνουν, με τον ένα τρόπο ή τον άλλο. Ενόσω υπάρχουν ζώα σε μολυσμένες μάντρες, ο κίνδυνος για όλη την κτηνοτροφία θα είναι υπαρκτός και θα μετακομίζει.

Ξέρω, θα πείτε πως και θανατώσεις να γίνουν στις ελεύθερες περιοχές, θα συνεχίσει να παραμονεύει ο κίνδυνος από τα κατεχόμενα. Ναι, θα συνεχίσει. Είναι ανάγκη όμως να παραμονεύει και στις ελεύθερες περιοχές; Στο κάτω-κάτω, η απομόνωση των κατεχομένων αναφορικά με την κτηνοτροφική τους παραγωγή είναι δυνατή σε ικανοποιητικό ποσοστό, αν συνεργαστούν όλοι οι κτηνοτρόφοι και ζωέμποροι και κόψουν τις επαφές και τις αγοραπωλησίες και αν οι Αρχές εντείνουν την επιτήρηση. Ολοκληρωτικά ο κίνδυνος δεν μπορεί να εκλείψει, αλλά είναι μικρότερος από τη διατήρηση κρουσμάτων στις ελεύθερες περιοχές.

Άλλωστε, τον Δεκέμβριο, η ΕΕ αποδέχθηκε να διατηρήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στις χώρες χωρίς αφθώδη πυρετό και χωρίς εμβολιασμούς (το ανώτατο επίπεδο του σχετικού υγειονομικού καθεστώτος), παρ’ ότι στα κατεχόμενα υπήρχαν κρούσματα. Πολύ πιθανό να το ξανακάνει, αν αφήσουμε τις κουτοπονηριές και τα νταηλίκια και εργαστούμε μαζί με τις υπηρεσίες για να απολυμανθούν τα υποστατικά το ταχύτερο και να σταματήσει η εξάπλωση.