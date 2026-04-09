Δεν γινόταν να μη συνεχίσω το χθεσινό κείμενο για τον αρχαίο Έλληνα Φιλόσοφο της ανθρώπινης ευδαιμονίας Επίκουρο, χωρίς να αναφερθώ στην ομάδα Φίλων της Επικούρειας Φιλοσοφίας «Ο Κήπος της Λύσης» και στη δράση της στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια με επίκεντρο τις ιδέες του Επίκουρου. Είναι σημαντική η συγκυρία των επικείμενων βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2026, καθώς…επικαιροποιεί την πρωτοποριακή για τα κυπριακά πολιτικά και κομματικά δεδομένα εκδήλωση που οργάνωσε η ομάδα στη Λάρνακα πριν τέσσερα χρόνια, για απόδοση τιμής σε δέκα Λυσιώτες (επτά άνδρες και τρεις γυναίκες) υποψήφιους βουλευτές διαφόρων κομμάτων και πολιτικών σχηματισμών στις προηγούμενες βουλευτικές του 2021.

Η εκδήλωση έγινε μετά τις εκλογές εκείνες και αφού από τους δέκα, είχε εκλεγεί μόνο ένας – ο Νίκος Κέττηρος.

Ενώ είμαστε λίγες εβδομάδες πριν τις φετινές εκλογές, παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του ιδρυτή και υπεύθυνου της ομάδας νευρολόγου-ψυχίατρου δρα Κυριάκου Βερεσιέ που ήταν σημαντική για την αυτονόητη αλήθεια της, σε μια εποχή που τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Όπου η σύγχρονη επικοινωνία με τις απίστευτες δυνατότητες της, αντί να φέρει τους ανθρώπους κοντύτερα μεταξύ τους, τους απομακρύνει συχνά ακόμα περισσότερο τον ένα από τον άλλο.

«Εμείς οι φίλοι της Επικούρειας Φιλοσοφίας – είπε ο δρ Βερεσιές – μακριά από πολιτικές αντιπαραθέσεις και τοποθετήσεις, προσπαθούμε να προωθήσουμε και να διαφυλάξουμε ένα ήθος κοινωνικής και πολιτικής προσφοράς, αντί να κάνουμε κριτική εκ του ασφαλούς και να λιθοβολούμε εκ του μακρόθεν την πολιτική και τους πολιτικούς. Αυτό είναι μια έμμεση ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών γιατί η πίστη στην πολιτική και στους ανθρώπους της, γεννά ασφάλεια και οδηγεί τον λαό σε περισσότερη συμμετοχή στη διαδικασία των εκλογών.

Εκτιμούμε τη θέληση των ανθρώπων της Λύσης για προσφορά και είμαστε σίγουροι πως αν και δεν θα γίνει μέσα από τα έδρανα της Βουλής, αυτή θα συνεχίσει να εκφράζεται και μέσα από άλλους φορείς και προσωπικές ευκαιρίες. Η κοινότητα της Λύσης παρά το ότι στο παρελθόν σε δύσκολους καιρούς έζησε καταστάσεις διχόνοιας και αντιπαράθεσης, κατάφερε να διατηρήσει ένα ήθος πολιτικής ανοχής και συνοχής για το οποίο είμαστε περήφανοι με επικεφαλής προοδευτικούς ανθρώπους όλων των παρατάξεων. Αυτό το πνεύμα της αλληλοεκτίμησης θέλουμε να αφήσουμε ως παρακαταθήκη μας προς τις επόμενες γενιές».

Την αναφορά του δρος Βερεσιέ ενίσχυσε η επισήμανση του ακαδημαϊκού δρα Χρήστου Γιαπιτζάκη ιδρυτικού μέλους της ομάδας των Φίλων της Επικούρειας Φιλοσοφίας «Κήπος των Αθηνών» ο οποίος σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση επεσήμανε ότι «σε μεγάλη αντίθεση με την διάχυτη ψυχοπαθολογία και το διχαστικό πολεμικό πολιτικό κλίμα της εποχής μας, εμείς συνεχίζουμε την ειρηνόφιλη παράδοση των Επικουρείων της αρχαιότητας στις ημέρες μας»…