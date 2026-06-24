Διαβάζοντας την είδηση ότι ο 79χρονος Βρετανός συνταξιούχος παλιός ανθρακωρύχος, David Hunter, πέθανε σε νοσοκομείο στην Πάφο την περασμένη Τετάρτη, θυμήθηκα τον στιγμιαίο διάλογό μας της 31ης Ιουλίου 2023 έξω από την αίθουσα του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου, όπου λίγα λεπτά προηγουμένως είχε ακούσει την ποινή των δύο χρόνων φυλάκισης που του επιβλήθηκε για τη διάπραξη του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας.

«Νιώθω ευτυχισμένος γιατί μπορώ επιτέλους να πάω στον τάφο της γυναίκας μου στην Τρεμιθούσα και να την πενθήσω όπως πρέπει», μου είχε πει, αφού η απόφαση αυτή του άνοιξε άμεσα την πόρτα της ελευθερίας μετά από 19 μήνες εγκλεισμού στις Κεντρικές Φυλακές. Είχε ληφθεί υπόψη και ο χρόνος που τελούσε υπό κράτηση ως υπόδικος από τις 18 Δεκεμβρίου 2021.

Εκείνη τη μοιραία χειμωνιάτικη μέρα, ο David Hunter είχε συλληφθεί από την Αστυνομία σε άσχημη ψυχική και σωματική κατάσταση στο σπίτι που ενοικίαζε στην Τρεμιθούσα της Πάφου. Κατηγορήθηκε ότι «επέφερε τον θάνατο της συζύγου του Janice Lesley Hunter ηλικίας 75 ετών, αποφράσσοντας με τα χέρια του τη μύτη και το στόμα της, μέχρι αυτή να ξεψυχήσει». Σημειώνεται ότι αμέσως μετά, ο Hunter πήρε μεγάλη δόση χαπιών και αλκοόλ για να τερματίσει και ο ίδιος τη ζωή του, αλλά η απόπειρα του να αυτοκτονήσει, απέτυχε. Το ζεύγος Hunter μετά τη συνταξιοδότηση εκείνου είχαν έρθει στην Κύπρο και ήταν μόνιμοι κάτοικοι της ηλιόλουστης Πάφου.

Αναφέρθηκε στη διάρκεια της δίκης ότι η σύζυγος του υπέφερε με λευχαιμία στο τελικό στάδιο και του είχε ζητήσει επανειλημμένα να τερματίσει τη ζωή της, γιατί ταλαιπωρείτο με φριχτούς πόνους. Εκείνος επέμενε μέχρι τέλους ότι αγαπούσε τη γυναίκα του και ό,τι έκανε το έκανε από αγάπη γι’ αυτήν – επειδή του το ζήτησε, αφού δεν ήθελε πια να ζει υποφέροντας τόσο πολύ.

Τη σχέση αγάπης μεταξύ τους επιβεβαίωσαν όλοι όσοι τους γνώριζαν, περιλαμβανομένης της κόρης τους, Lesley Cowthorpe. «Ο μπαμπάς μου ήταν ένας υπέροχος σύζυγος και πατέρας που λάτρευε τη μαμά μου», μου είχε γράψει από την πόλη Norwich όπου διαμένει, σε μήνυμα της που δημοσίευσα σε ρεπορτάζ τον Μάιο 2022.

Η υπόθεση αφορά, βέβαια, το μεγάλο ζήτημα της ευθανασίας ή υποβοηθούμενης αυτοκτονίας και του αιτήματος για νομιμοποίησή της, αφού στην Κύπρο –όπως και στη Βρετανία– είναι ποινικό αδίκημα. Το θέμα παραμένει ανοικτό στον δημόσιο διάλογο, αλλά για τον David Hunter έκλεισε με τον θάνατο του – και μου φαίνεται ότι πέθανε πολύ πριν τον Ιούνη 2026.

Μου φαίνεται ότι πέθανε πριν χρόνια μαζί με τη γυναίκα του εκείνη τη μέρα του Δεκέμβρη…