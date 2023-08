Στις 26 Ιουλίου 2023, ένα πραξικόπημα ξέσπασε στον Νίγηρα (Niger) για να αφαιρέσουν την εξουσία από τον πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ (Mohamed Bazoum).

Το πραξικόπημα είναι ενεργό τώρα. Ως γνωστόν, ο Νίγηρας είναι από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Από την άλλη μεριά, είναι σημαντική χώρα στην περιοχή: Είναι η μεγαλύτερη χώρα σε έκταση στη Δυτική Αφρική και ένας συγκοινωνιακός κόμβος μεταξύ του Σαχέλ (Sahel πους αποτελεί τη μεταβατική ζώνη μεταξύ της Σαχάρας και της σαβάνας, καθώς και το βορειότερο τμήμα της λεγόμενης υποσαχάριας Αφρικής) και της υπόλοιπης ηπείρου. Είναι σημαντική χώρα στον πόλεμον εναντίον της τρομοκρατίας. Έχει σημαντικές πρώτες ύλες, με το ουράνιο το πρώτον προϊόν της.

Επομένως, παρά την οικονομικήν του ένδειαν, ο Νίγηρας έχει τη σημασία του. Απ’ ό,τι φαίνεται, εκ πρώτης όψεως η διεθνής πολιτική και τα διεθνή πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα δεν είναι ξένα προς την κατάσταση.

Τον ανατραπέντα πρόεδρο, Μοαμέντ Μπαζούμ, φαίνεται να υποστηρίζουν η Γαλλία, η πρώην αποικιακή δύναμη, οι ΗΠΑ και η ECOWAS (Economic Community of West African States). Σύμφωνα με το CNN, η τελευταία έδωσε στους πραξικοπηματίες ένα τελεσίγραφο για να αποκαταστήσουν τον εκδιωχθέντα πρόεδρο Μπαζούμ. Ο Μπαζούμ κέρδισε στις εκλογές του 2021 και ανέλαβε την εξουσία ειρηνικά (Βλ. Stephanie Bussari, CNN, «Niger’s coup leaders face a deadline to cede power. Will military action come next?», Monday, 7 August, 2023).

Όσον αφορά τους πραξικοπηματίες, που είναι μέλη της προεδρικής φρουράς, φαίνεται να ζητούν την υποστήριξη της Ρωσίας και κυρίως των Ρώσων μισθοφόρων της Βάγκνερ (Wagner) οι οποίοι φαίνεται ότι επιχειρούν στο γειτονικό Μαλί (Mali). Εφόσον υπάρχουν Γάλλοι και Αμερικανοί στρατιώτες στον Νίγηρα υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με τους μισθοφόρους της Βάγκνερ.

Η περιοχή που βρίσκεται ο Νίγηρας είναι επιρρεπής σε βία, βίαιες πράξεις, πραξικοπήματα. Υπήρξαν προηγουμένως ταραχές στο Μαλί και στη Μπουρκίνα Φάσο (Burkina Faso). Επίσης, στην περιοχή αυτή επιχειρούν τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως η Αλ Κάιντα (al Qaeda), Ισλαμικό Κράτος (Isis) και η Μπόκο Χαράμ (Boko Haram). Η περιοχή είναι γεμάτη από μπαρούτι.

Με το πραξικόπημα στον Νίγηρα και τους διάφορους παίχτες να παίρνουν τις θέσεις τους και να διαλέγουν τους συντρόφους τους, ό,τι και να φανεί ότι συμβαίνει στο παρόν, τα σημερινά γεγονότα σημαδεύουν και το μέλλον.

