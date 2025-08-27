Η πρόκριση της Πάφος FC στη φάση των ομίλων του Champions League, τα μεσάνυχτα, περίπου, της 26ης Αυγούστου 2025, λίγο πριν τη νέα μέρα, είναι κάτι περισσότερο από μια ποδοσφαιρική νίκη. Είναι η επισφράγιση μιας ιστορίας αναγέννησης, μέσα από τη συνένωση, την ένωση του Αθλητικού Πολιτιστικού Ομίλου Πάφου (ΑΠΟΠ), του Ευαγόρα και της Αθλητικής Ένωσης Κουκλιών (ΑΕΚ). Ο ΑΠΟΠ γεννήθηκε το 1953, ο Ευαγόρας το 1961, η ΑΕΚ το 1968.

Των δύο πρώτων τα χρώματα μπλε και γαλάζιο, όπως τα όνειρα του Ευαγόρα, όπως τα όνειρα της εποχής του Ευαγόρα, το πρόσωπο του οποίου δεσπόζει στο έμβλημα της Πάφος FC. Της ΑΕΚ κίτρινο και μαύρο, ο βυζαντινός δικέφαλος αετός, χρυσός, ελπιδοφόρος και φέρελπις, σε μαύρο, πένθιμο φόντο.

Μέγιστο επίτευγμα του ΑΠΟΠ, το 1988-1989, η 8η θέση στο πρωτάθλημα, του Ευαγόρα, στα 1972-1973 και στα 1976-1977 η 9η θέση.

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα σχημάτισαν την Αθλητική Ένωση Πάφου (ΑΕΠ), η οποία, το 2005 διαβαθμίστηκε. Αναβαθμίστηκε, αλλά ξαναέπεσε, το 2014, οδυνηρά.

Μετά από την πτώση αυτή ήλθαν η ενοποίηση με την ΑΕΚ Κουκλιών, η εξυγίανση και, ξανά, η ανηφοριά. Πλέον το όνομα της ομάδας έγινε Πάφος FC. Τα χρώματα: μπλε, λευκό, και κίτρινο, της ελπίδας και της μνήμης της άλλοτε κραταιάς Αυτοκρατορίας αλλά και της Κύπρου.

Τη χρονιά 2024-2025 η Πάφος FC αναδείχθηκε πρωταθλήτρια. Τώρα τραβά στα αστέρια, με τον Ευαγόρα κατάστηθα, για να διδάξει σε όλη την Ευρώπη, και ακόμα παραπέρα, πως όταν πιστέψεις πολύ, όταν εργαστείς συστηματικά, με όραμα και πάθος, όταν επενδύσεις στην ένωση, κατορθώνεις το θαύμα.

Ταξιδεύει ο μύθος της Πάφου, και μαζί πρέπει να ταξιδέψει και η ιστορία του Ευαγόρα και του Αγώνα του, του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959, της τελευταίας επανάστασης της ελληνικής Ιστορίας, με στόχο την ενσωμάτωση στην Ελλάδα. Η Ένωση δεν επιτεύχθηκε, αλλά η γέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποίαν η Πάφος FC εκπροσωπεί, γεννήθηκε μέσα από τον υπέροχο εκείνο αγώνα.

«Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι άσμα περιέχει ο θόρυβος προτού μεταφραστεί σε κατάλευκο ατίθασο άτι» [Ελύτης]: και σήμερα, η Πάφος έγινε φτερωτό άλογο, διαψεύδοντας όσους άλλοτε την υποτίμησαν.

Καλό ταξίδι Πάφος FC, καλό ταξίδι, Ευαγόρα, πιο γοργά, πιο ψηλά, πιο δυνατά, Citius, Altius, Fortius. Στην Κύπρο το θαύμα ζει ακόμη.

* Είναι όμορφο πράγμα η επιμονή στον ομφάλιο λώρο, με την Ιστορία. Η γραμμή στο έμβλημα τονίζει αυτή τη σύνδεση. Η γραμμή που καταλήγει στο πλαίσιο ξεκινά από τον Ευαγόρα. Η σοφία στην απλότητα.