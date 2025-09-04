Θέλω από την αρχή να επισημάνω, ότι είμαι πρόσφυγας από την Αμμόχωστο. Κατάγομαι από τη Λεμεσό, αλλά από το 1966 ήμουν μόνιμος κάτοικος Αμμοχώστου λόγω γάμου και μετοίκησης στην Αμμόχωστο. Το Αύγουστο του 1974 εκτοπιστήκαμε βίαια από την Αμμόχωστο και ακολουθήσαμε το καραβάνι των αυτοκινήτων, που έφευγε τρομοκρατημένο προς το δρόμο της Δερύνειας και τις νότιες περιοχές. Έκτοτε η προσφυγική μου οικογένεια διαμένει μόνιμα στο Παραλίμνι. Θέλω επίσης να τονίσω, ότι δεν διαθέτω περιουσία σε κανένα μέρος της ελεύθερης Κύπρου. Η μόνη περιουσία της οικογένειας μας είναι το σπίτι μας στην Αμμόχωστο. Βρίσκεται στη συνοικία Αγίας Ζώνης, και η γειτονιά μας είναι η τελευταία γειτονιά της πόλης στο δρόμο προς τη Δερύνεια.

Θεωρώ όμως ότι είναι υποχρέωσή μου να επιμένω σε λύση, που να διασφαλίζει το μέλλον της Κ.Δ. και την επιβίωση του Ελληνισμού της Κύπρου. Υπολογίζω ότι το σπίτι μας θα βρίσκεται με την όποια λύση στην περιοχή της Αμμοχώστου, που θα επιστραφεί στους κατοίκους της. Όμως η απελευθέρωση του σπιτιού και της γειτονιάς μας δεν αποτελεί για την οικογένειά μου κριτήριο για αποδοχή της οποιαδήποτε λύσης. Για τούτο απορρίψαμε με αποφασιστικότητα το σχέδιο Ανάν, που πρόβλεπε επιστροφή το σπίτι μας, αλλά καταργούσε την Κ.Δ. και καθιστούσε την Κύπρο προτεκτοράτο της Τουρκίας. Με την ίδια αποφασιστικότητα απορρίπτω κάθε σχέδιο, παρόμοιο με το σχέδιο Ανάν, έστω και αν προβλέπει την επιστροφή κάποιων συνοικιών της Αμμοχώστου και σίγουρα τη δική μας γειτονιά.

Η Τουρκία με την εισβολή επιδίωκε κατάκτηση τμήματος της Κύπρου, κατάργηση της Κ.Δ. και έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου, που θα την καθιστούσε προτεκτοράτο της. Πέτυχε εν μέρει τον πρώτο της στόχο, αλλά έμεινε απραγματοποίητος ο στόχος της κατάργησης της Κ.Δ. Έκτοτε επιδιώκει σταθερά να μας αναγκάσει να αποδεχτούμε λύση με κατάργηση της Κ.Δ. την οποία θεωρεί εκλιπούσα.

Τα σχέδια λύσης, που παρουσιάστηκαν μέχρι σήμερα είχαν ως πρώτο στόχο την κατάργηση της Κ.Δ. Και κάθε φορά που τα απορρίπταμε δεν ήταν μια χαμένη ευκαιρία για την πλευρά μας. Ήταν μια χαμένη ευκαιρία για την Τουρκία, που η Κ.Δ., που έγινε ισότιμο μέλος της Ε.Ε. αποτελεί αγκάθι για τα σχέδια της. Έτσι κάθε φορά που αποτυγχάνει στο στόχο αυτό, είναι μια χαμένη ευκαιρία για την Τουρκία. Για μας καμία λύση δεν αποτελούσε χαμένη ευκαιρία, αλλά μια ακόμα διάσωση της Κ.Δ.

Όλες οι λύσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, είχαν σαν τελική κατάληξη τη κατάργηση της Κ.Δ. και την ίδρυση μιας ΔΔΟ δύο κρατιδίων. Για τούτο και ο καθηγητής Κοφουδάκης συμφωνεί με την άποψη, ότι η απόρριψη αυτών των λύσεων ήταν χαμένες ευκαιρίες για την Τουρκία.

Η προσφορά της Αμμοχώστου αποτελούσε πάντα το δέλεαρ για την πλευρά μας. Ήθελαν να πιέσουν την κυβέρνηση οι κάτοικοι της Αμμοχώστου, ώστε για την επιστροφή της Αμμοχώστου να δώσουμε ανταλλάγματα, που στην ουσία θα αποτελούσαν αναγνώριση της κατοχής και κατάργηση της Κ.Δ. Για τούτο και το μόνο σχέδιο, που προνοούσε επιστροφή μικρού τμήματος της πόλης με την έναρξη των συνομιλιών, το απέρριψε και η Τουρκία. Δεν ήθελε να επιστρέψει τμήμα της πόλης, πριν πάρει τα ανταλλάγματα, που νομοτελειακά θα κατέληγαν σε κατάργηση της Κ.Δ.

Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και πρώτοι εμείς οι πρόσφυγες της Αμμοχώστου. Ποτέ δεν υπήρξε χαμένη ευκαιρία για μας. Η χαμένη ευκαιρία ήταν πάντα για την Τουρκία. Την Αμμόχωστο ουδέποτε μας την πρόσφεραν και μεις την απορρίψαμε, γιατί «διαφωνούσαμε ποιος θα κόψει την κορδέλα».

Αυτό είναι ένα μεγάλο παραμύθι για αφελείς αιθεροβάμονες. Απλώς δεν εγκρίναμε την παραχώρηση της Αμμοχώστου με κατάργηση της Κ.Δ. Ακόμα και σήμερα μπορούμε να επιστρέψουμε σε ένα τμήμα της Αμμοχώστου, αν πρώτα αποδεχτούμε τα ανταλλάγματα που ζητούν Και τα ανταλλάγματα αυτά είναι η αναγνώριση κυριαρχίας, είτε μέσω της αποδοχής απευθείας πτήσεων, απ’ ευθείας εμπορίου και απευθείας επαφών με τρίτα κράτη. Δηλαδή αναγνώριση του παράνομου κράτους της κατοχής. Και πίσω από αυτά να προβάλλει στην πράξη κατάργηση της Κ.Δ. Η εθνική μου αξιοπρέπεια δεν μου επιτρέπει να αποδεχτώ κατάργηση της Κ.Δ. με αντάλλαγμα την επιστροφή μερικών χιλιάδων στα σπίτια μας.

Είναι κανένας που πιστεύει ότι η Τουρκία μας προσφέρει την Αμμόχωστο και μείς την απορρίπτουμε. Μας την προσφέρει, αν της προσφέρουμε αναγνώριση και κυριαρχία, που θα αποτελούν κατάργηση της Κ.Δ. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Και δεν είναι μόνο παραμύθια. Είναι πολιτική ασυναρτησία, να πιστεύει κάποιος, ότι οι Τούρκοι μας πρόσφεραν την Αμμόχωστο και μείς αρνηθήκαμε να δεχθούμε την προσφορά.