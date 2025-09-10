Ζούμε σε μια κοινωνία, στην οποία το κυνήγι του κέρδους με οποιοδήποτε τρόπο είναι από τις πρώτες επιδιώξεις σήμερα. Αποτέλεσμα είναι η συσσώρευση του πλούτου, η αύξηση της τάξης των πολύ πλουσίων, η εξαφάνιση της μεσαίας τάξης και η αύξηση των ατόμων που ζουν στο όριο της φτώχειας και αναμένουν βελτίωση της ζωής από τα επιδόματα.

Η ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος είναι επιτακτική ανάγκη. Φυσικά, δεν μπορούμε να πάρουμε από τα πλούτη των ολίγων και να τα δώσουμε στους φτωχούς. Μπορούμε όμως να βρούμε τρόπους, ώστε να φορολογούνται τα χρήματα που χρησιμοποιούνται για πολυτελή διαβίωση και να μειώνονται απαραίτητα έξοδα των φτωχών στρωμάτων. ΤΟ Γε.Σ.Υ. είναι ένας τρόπος που έχει αυτόν το στόχο, όπου όλοι συνεισφέρουν ανάλογα με τα εισοδήματά τους και όλοι παίρνουν ιατρική περίθαλψη ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Παρόμοια σχέδια πρέπει να επινοηθούν και να εφαρμοστούν, ώστε η Παιδεία, η στέγη, οι μεταφορές και η ενέργεια να αντιμετωπίζονται ως κοινά αγαθά και δικαιώματα και η χρηματοδότησή τους να είναι ανάλογη με τα εισοδήματα. Αν δεν μπορούμε να αυξήσουμε τα εισοδήματα των δυσπραγούντων, μπορούμε όμως να μειώσουμε τα έξοδα των νοικοκυριών. Είναι και αυτή μέθοδος βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου. Το βιοτικό επίπεδο κάθε οικογένειας θα βελτιωθεί αισθητά, αν δεν πληρώνει για την παιδεία και τα φροντιστήρια των παιδιών του, αν έχει εξασφαλισμένη στέγη με λογικό ποσοστό των εισοδημάτων της, αν έχει ενέργεια σε προσιτές τιμές και αν οι δημόσιες μεταφορές προσφέρουν σε όλους την επιλογή να τις χρησιμοποιούν.

Η ΑΤΑ είναι επίσης εργαλείο ανακατανομής του εισοδήματος. Φυσικά, η βασική φιλοσοφία για την οποία θεσπίστηκε ήταν η διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών, όταν αυτοί επηρεάζονταν από τον πληθωρισμό. Η φιλοσοφία αυτή πρέπει να διατηρηθεί. Αλλά το σημαντικότερο είναι να διατηρεί την αγοραστική δύναμη όλων των μισθών και ιδιαίτερα των μισθών πείνας. Αυτός θα είναι ο καλύτερος και δικαιότερος εκσυγχρονισμός της ΑΤΑ.

Το πρώτο βήμα έγινε με την κατάθεση που εισηγήθηκε ο Υπουργός Εργασίας. Το συντεχνιακό κίνημα πρέπει να δείξει ενσυναίσθηση και να πάρει απόφαση για τη στήριξη όλων εργαζομένων, που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, αλλά είναι έρμαιο των συμφερόντων των εργοδοτών τους. Αν εγκριθεί και κυρίως αν εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η εισήγηση, πιστεύω πώς θα είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση της εργατιάς στον 21ο αιώνα. Και μόνο αυτή η επιτυχία θα είναι σημείο αναφοράς και ιστορικής κατάκτησης για το εργατικό κίνημα. Κι ας μην πάρουμε κανένα επιπρόσθετο ποσό για ΑΤΑ, εμείς όλοι που είχαμε και έχουμε για δεκαετίες το προνόμιο της ΑΤΑ. Φυσικά, απαραίτητο βήμα είναι και η ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον καθορισμό του κατώτατου μισθού.

Από το σημείο αυτό ας ξεκινήσει ο εκσυγχρονισμός της ΑΤΑ. Τα άλλα ωφελήματα από την ΑΤΑ θα έρθουν με τις διαπραγματεύσεις. Πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι εργαζόμενοι δεν είναι μόνο οι συνδικαλιζόμενοι προνομιούχοι της ΑΤΑ. Αυτοί με το ποσό που παίρνουν από την ΑΤΑ, προγραμματίζουν αγορές και διακοπές. Είναι και οι χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι, που όταν πάρουν ΑΤΑ, απλώς θα μπορούν να αγοράζουν ακόμα ένα καρβέλι ψωμί.

Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρέπει να αφήσει ανεκμετάλλευτη αυτή η πρόθεση της κυβέρνησης. Πρέπει να την κάμει σημαία του και να μην αφήσει να καταντήσει μια χαμένη ευκαιρία. Θα είναι ιστορικό επίτευγμα όλοι οι εργαζόμενοι να παίρνουν ΑΤΑ και όχι μόνο οι προνομιούχοι. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα του εκσυγχρονισμού της ΑΤΑ. Τα άλλα ας ακολουθήσουν.