Η έκθεση του ευρωπαϊκού εξαμήνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτυπώνει ιδιαίτερα θετική εικόνα για την Κύπρο, με ισχυρή ανάπτυξη, χαμηλή ανεργία και σταθερά δημοσιονομικά μεγέθη, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, η έκθεση αξιολόγησε τις οικονομίες των κρατών μελών και καταγράφει για την Κύπρο συνεχιζόμενη ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, με την ανεργία να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, ο πληθωρισμός βρίσκεται κάτω από το 2%, όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ τα δημοσιονομικά πλεονάσματα διατηρούνται στο 3,3%. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στη μείωση του δημόσιου χρέους στο 50% του ΑΕΠ.

Ο Μάκης Κεραυνός σημείωσε ότι η Κύπρος αξιολογήθηκε ως πλήρως συμμορφούμενη με τα δημοσιονομικά κριτήρια για το 2026, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλεί τη Λευκωσία να συνεχίσει την εφαρμογή των προγραμματισμένων πολιτικών, ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική ισορροπία. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η ικανότητα εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

Η έκθεση περιλαμβάνει, όπως είπε, και ενθαρρυντικές υποδείξεις για ενίσχυση δεξιοτήτων που συνδέονται με την παραγωγικότητα, την πράσινη μετάβαση και την έρευνα και καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι εκκρεμεί στη Βουλή νομοσχέδιο για τη συμμετοχή ερευνητικού προσωπικού σε spin-offs, με στόχο την τόνωση της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Αναφερόμενος στις συζητήσεις γύρω από τις απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι από το 2022 έως το 2026 οι σχετικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά περίπου €1 δισ., επισημαίνοντας ωστόσο πως η αύξηση αυτή συνδέεται με την αποκατάσταση μισθολογικών περικοπών, την καταβολή Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής και αναγκαίες προσλήψεις σε κρίσιμους τομείς.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε από €22 δισ. το 2020 σε πάνω από €30 δισ. το 2025, σημειώνοντας πως οι δαπάνες προσωπικού συμβαδίζουν με τον ρυθμό ανάπτυξης και δεν αποτελούν δυσανάλογο «φούσκωμα». Όπως είπε, τα ζητήματα του κρατικού μισθολογίου σχετίζονται κυρίως με διαρθρωτικές αδυναμίες, για τις οποίες η Κυβέρνηση έχει ήδη αναθέσει μελέτες με στόχο τη λήψη αποφάσεων μέσω διαβούλευσης.

Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι το ποσοστό του κρατικού μισθολογίου στον προϋπολογισμό μειώθηκε στο 28% το 2025 και στο 27,5% το 2026, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική κινείται προς τη συγκράτηση των δαπανών και τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

