Πώς η Ιστορία έχει γυρίσματα… Με τη Διακήρυξη Μπάλφουρ (1917), η οποία υπεγράφη από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, Άρθουρ Μπάλφουρ, η Βρετανία εξέφρασε για πρώτη φορά την υποστήριξή της «στην εγκαθίδρυση στην Παλαιστίνη μιας εθνικής εστίας για τον εβραϊκό λαό». Παράλληλα υποσχέθηκε ότι «τίποτα δεν θα γίνει που θα μπορούσε να βλάψει τα αστικά και θρησκευτικά δικαιώματα των υφιστάμενων μη εβραϊκών κοινοτήτων στην Παλαιστίνη». Δηλαδή, των Παλαιστινίων.

Εκατόν οκτώ χρόνια αργότερα και αφού μεσολάβησαν ο αυθαίρετος διαχωρισμός σε κράτη της Μέσης Ανατολής (διά της Συμφωνίας Σάικς-Πικό 1916), πόλεμοι και εκατόμβες θυμάτων, με κορύφωση τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Γάζα, η Βρετανία επιχειρεί να διορθώσει τη νεφελώδη, τότε, διακήρυξή της.

Με άλλες 148 χώρες, όπως η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος. Ο Γάλλος Πρόεδρος, Μακρόν, μιλώντας την περ. Δευτέρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε ότι η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης.

«Ήρθε η ώρα για την ειρήνη, ήρθε η ώρα ν’ απελευθερωθούν οι όμηροι, να σταματήσει ο πόλεμος, οι σφαγές και η φυγή των ανθρώπων. Ήρθε η ώρα επειδή υπάρχει επείγουσα ανάγκη παντού. Ήρθε η ώρα για ειρήνη».

Ο Μακρόν ζήτησε τη σύσταση μεταβατικής διοίκησης με τη συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία θα έχει ως αποστολή την επίβλεψη της διάλυσης της Χαμάς. Ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Αμπάς, σε εξ αποστάσεως ομιλία του στη Γεν. Συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε την ανάγκη για άμεση ανοικοδόμηση της Γάζας και της Δυτικής Όχθης.

Επίσης υπογράμμισε ότι η Χαμάς δεν θα έχει ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση και την κάλεσε να «παραδώσει τα όπλα της» στην Παλαιστινιακή Αρχή. «Θέλουμε ένα ενιαίο κράτος, χωρίς όπλα. Μέσα σε τρεις μήνες από το τέλος του πολέμου θα εκπονηθεί προκαταρκτικό σύνταγμα για την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας, ενώ ακολούθως θα διεξαχθούν εκλογές υπό διεθνή εποπτεία, με στόχο ένα κράτος που θα στηρίζεται στις αρχές του κράτους δικαίου», πρόσθεσε. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση του Ισραήλ ήταν οργίλη.

Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, σε δηλώσεις του (21.9.2025) μετά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία, ήταν οξύς και σκληρά επικριτικός:

«Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος. Η απάντηση στην πρόσφατη απόπειρα επιβολής ενός κράτους τρομοκρατίας στην καρδιά της γης μας θα δοθεί μετά την επιστροφή μου από τις ΗΠΑ. Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: Δίνετε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία. Και έχω ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη (…)».

Οι ακροδεξιοί υποστηρικτές του Νετανιάχου πιέζουν για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης ως απάντηση στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, που βρίσκεται ήδη σε διεθνή απομόνωση, δεν θα αποτολμήσει μάλλον ένα τέτοιο διάβημα επειδή θα θέσει σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ, θα χάσει τον κυριότερο σύμμαχό του, τα Ην. Αραβικά Εμιράτα και θα εξουδετερωθεί η προοπτική η Σ. Αραβία να συμμετέχει σε αυτές.

Ήδη η Ανεξάρτητη Διεθνής Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη δημοσίευσε πρόσφατα έκθεση, που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από 149 χώρες (μεταξύ αυτών η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία) είναι περισσότερο συμβολική παρά ουσιαστική. Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μοντεβιδέο (1933), ένα κράτος για να θεωρείται κυρίαρχο, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, πρέπει να πληροί τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά:

Να έχει μόνιμο πληθυσμό,

επικράτεια,

αποτελεσματική κυβέρνηση-διεθνείς σχέσεις,

διπλωματικές διαδικασίες, όπως πρεσβείες και διμερείς συνθήκες.

Για να γίνει μέλος του ΟΗΕ, το υποψήφιο κράτος πρέπει να κάνει αίτηση στον ΓΓ του ΟΗΕ, που θα την παραπέμψει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου απαιτείται πλειοψηφία 9 θετικών ψήφων και κανένα βέτο από τα πέντε μόνιμα κράτη-μέλη.

Εκ προοιμίου, οι ΗΠΑ θα θέσουν βέτο σε ένταξη παλαιστινιακού κράτους στον ΟΗΕ. Η διαδικασία αυτή θα είναι μακρά, δύσκολη και επίπονη. Βεβαίως, οι Παλαιστίνιοι σημείωσαν μια πολιτική «νίκη», αλλά δεν είναι το τέλος του δρόμου.

Να σημειωθεί ότι και το 2011 είχε τεθεί θέμα ένταξης της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ και οι ΗΠΑ έθεσαν βέτο. Τα 149 κράτη-μέλη του ΟΗΕ υποστηρίζουν λύση δύο κρατών, δηλαδή ένα παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο κράτος του Ισραήλ. Οι Παλαιστίνιοι ζητούν τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα, περιοχές που κατέχονται από τον πόλεμο των έξι ημερών, το 1967.

Το Ισραήλ είναι διαχρονικά αντίθετο στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, ειδικά μετά τη δολοφονική 7η Οκτωβρίου 2023.

«Το να αναγνωρίζεται παλαιστινιακό κράτος απούσης υπεύθυνης κυβέρνησης, θεσμών που λειτουργούν και κυβέρνησης με καλές προθέσεις είναι ισοδύναμο με την επιβράβευση και τη νομιμοποίηση της τερατώδους βαρβαρότητας της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023», αναφέρεται σε ανακοίνωση της πρεσβείας του Ισραήλ στην Οτάβα.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ερντογάν, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox (23.9.2025), δήλωσε ότι «δεν θεωρεί τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση. Την βλέπω σαν μια ομάδα αντίστασης», ισχυρίστηκε. Κατηγόρησε ξανά το Ισραήλ και τον Νετανιάχου για γενοκτονία.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (23.9.2025), ο σουλτάνος εκμεταλλεύτηκε το διεθνές κλίμα υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους και ζήτησε ξανά αναγνώριση του κατοχικού μορφώματος επειδή, ισχυρίστηκε, υπάρχουν δύο λαοί στην Κύπρο.

Την ίδια έκκληση ο Ερντογάν έκανε και πριν από έναν ακριβώς χρόνο (24.9.2024), λίγη ώρα μετά από συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Μητσοτάκη. Στην παρουσία του απαθούς Κύπριου Προέδρου, ισχυρίστηκε ότι η «λύση των δύο κρατών» είναι η μόνη οδός για την επίλυση του Κυπριακού και κάλεσε τον ΟΗΕ ν’ αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, βάζοντας τέλος στην «απομόνωση» -όπως είπε- των Τουρκοκυπρίων.

Το κατοχικό μόρφωμα έχει πληθυσμό, επικράτεια και «διακυβέρνηση». Απομένει η διεθνής αναγνώριση, την οποία η Τουρκία προωθεί λυσσωδώς. Αθήνα και Λευκωσία να μην επαναπαύονται, ούτε ν’ αρμενίζουν σε «ήρεμα νερά».

Η Τουρκία και οι εγκάθετοί της θ’ αξιοποιήσουν τη σημερινή συγκυρία και το θετικό κλίμα υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, για να προωθήσουν τη θέση τους για λύση δύο κρατών στην Κύπρο, που θα λειτουργούν πλάι-πλάι, όπως η διεθνής κοινότητα εισηγείται στους Παλαιστινίους και στους Ισραηλινούς, καθώς και για διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους.