Στην έκδοση του «Φιλελεύθερου» 20/09/25 υπήρχε μια φωτογραφία του Προέδρου με έκφραση αισιοδοξίας και θέμα ήταν «Χαμηλές προσδοκίες για Κυπριακό». Ο τίτλος ήταν σωστός, εκείνο, όμως, που υπονοούσε όταν διαβάσεις όλο το κείμενο είναι ότι δεν αναφερόταν στη λύση του Κυπριακού αλλά στη δυνατότητα επανέναρξης των συνομιλιών.

Χρόνια τώρα, η μέθοδος των συνομιλιών απέτυχε και κάθε φορά οι τάσεις είναι πιο αρνητικές. Ξεκίνησαν με τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία που από μόνο του το θέμα παρέπεμπε στο πως πρέπει να έχουμε δύο γεωγραφικές ζώνες και κοινοτική διαίρεση, προπομπό, δηλαδή, του διαμελισμού ότι επιδίωκαν οι Τούρκοι πάντοτε. Οι πολιτικοί μας πίστευαν ότι ήταν σωστή η βάση λύσεως, παραγνωρίζοντας τι υπήρχε πίσω από αυτήν. Μάλιστα, τη θεώρησαν και επιτυχία και ο κ. Βασιλείου την προώθησε ως απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ύστερα, οι συνομιλίες συνέχισαν για χρόνια, για να βελτιώνεται ως αποτέλεσμα η εν λόγω λύση προς όφελος των Τούρκων, δηλαδή, της Τουρκίας. Μία σειρά ετών, συνομιλιών σε πόλεις του εξωτερικού.

Πρόσφατα, μετακινηθήκαμε για να συνεχίσουν οι συνομιλίες με τον νέο Πρόεδρο κ. Χριστοδουλίδη να συνομιλεί βασικά για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που υπονοούν ότι είμαστε μαλωμένοι με τους Τ/κ και θέλουμε να αποκτήσουμε ο ένας την εμπιστοσύνη του άλλου και όχι για τη λύση του Κυπριακού. Απλώς, πώς να πηγαίνουμε στα κατεχόμενα για να δίδουμε τα χρήματα μας εκεί με αγορές, βενζίνη και τζόγο κοινώς κουμάρι. Στο μεταξύ, για τη λύση του Κυπριακού η άλλη πλευρά πέρασε στο επόμενο σκαλοπάτι που δεν ήταν έκπληξη, δηλαδή, στην απαίτηση για δύο κράτη, προς στο παρόν, με στόχο τη διεύρυνση της τουρκικής κυριαρχίας όπως ήταν ανέκαθεν η επιθυμία της Τουρκίας. Εμείς, τώρα, στοχεύουμε στην επανέναρξη της διαδικασίας των «συνομιλιών». Έτσι κατάντησε ο αγώνας μας για το Κυπριακό και χαιρόμαστε αν πετύχουμε μια προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη των συνομιλιών.

Σε μια στήλη του εν λόγω δημοσιεύματος αναφέρονται οι τεράστιες προσπάθειες του κ. Κόμπου να έχει επαφές και συναντήσεις με άλλους υπουργούς άλλων χωρών περιλαμβανομένης και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής και θα παρακαθίσει, επίσης, στο δείπνο που το οργανώνει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ και «θα πραγματοποιήσει σειρά διμερών επαφών με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων της Κύπρου από όλες τις γεωγραφικές περιοχές». Προσθέτει δε το δημοσίευμα, τα λόγια του κ. Μενελάου σύμφωνα με τα οποία «δεν είναι εντελώς παγωμένα τα πράγματα και μέσα σ’ αυτά τα πράγματα έχουμε φτάσει στο σημείο να διαμορφώνουμε μια πορεία και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα»! Στο μεταξύ, εμείς βλέπουμε στις τηλεοράσεις και στον διεθνή τύπο προβολή του ψευδοκράτους, πρόσκληση για τον τουρισμό στα κλεμμένα κτήματα μας στην κατεχόμενη περιοχή, τα οποία προβάλλουν και τηλεοπτικώς. Δεν κάναμε τίποτε ως τώρα αποτελεσματικό για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην κατεχόμενη από αυτήν πατρίδα μας.

Είμαστε ευχαριστημένοι που θα έχουμε την ευκαιρία χειραψίας με αντιπροσώπους διαφόρων χωρών μέχρι την Καραϊβική οι οποίοι θα φροντίσουν να λυθεί το Κυπριακό. Θα μπορούσε βεβαίως και ο κ. Κόμπος να επισκεφθεί και το Συμβούλιο της Ευρώπης επικαλούμενους τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ εναντίον της Τουρκίας. Αλλά, ως πολιτισμένοι που είμαστε, δεν θέλουμε να χαλάσουμε το κλίμα και σε αυτό θα συμφωνεί οπωσδήποτε και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας που είναι μαχητικός για το Κυπριακό. Δεν αντιληφθήκαμε ότι μόνο με μέτρα πίεσης κατά της Τουρκίας στους διεθνείς οργανισμούς και αλλού μπορεί να μετακινηθεί στη δίκαιη κατεύθυνση. Ώσπου τη χαϊδεύουμε, δεν μας υπολογίζει. Ούτε εκείνη ούτε άλλα κράτη. Όλα τα πιο πάνω σε κάνουν να διερωτάσαι είναι για να κλαις ή να γελάς;