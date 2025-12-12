Στις 12 Δεκεμβρίου, τιμούμε τη μνήμη του 5ου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσσου Παπαδόπουλου. Η σκέψη όλων μας επιστρέφει σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και διαχρονικές του φράσεις:

«…. Σε καλώ να υπερασπιστείς το δίκαιο, την αξιοπρέπεια και την ιστορία σου».

Μια φράση χαραγμένη όχι μόνο στον τάφο του, αλλά και στη συλλογική μνήμη ενός λαού που πέρασε, και συνεχίζει να περνά, δοκιμασίες, αμφισβητήσεις και ιστορικές προκλήσεις.

Ο Τάσσος Παπαδόπουλος υπήρξε μια προσωπικότητα με έντονη πολιτική παρουσία, σταθερότητα θέσεων και βαθιά πίστη στο εθνικό συμφέρον. Για άλλους υπήρξε ο ηγέτης που είπε ένα ηχηρό «όχι» όταν πίστευε ότι κάτι δεν προστάτευε τα δίκαια του λαού. Για άλλους, υπήρξε μια μορφή που εξέφραζε έντονα τις προσωπικές του πεποιθήσεις, ακόμη κι όταν αυτές προκαλούσαν συζητήσεις. Όμως για όλους, ανεξαιρέτως, υπήρξε μια φιγούρα που άφησε παρακαταθήκη: να μην ξεπουλάμε την αξιοπρέπεια μας και να μην αφήνουμε την ιστορία μας να ξεθωριάζει.

Σήμερα, η φράση του αποκτά ξανά επικαιρότητα.

Σε μια εποχή κοινωνικών πιέσεων, οικονομικών προκλήσεων και έντονων αλλαγών, το «να υπερασπίζεσαι το δίκαιο, την αξιοπρέπεια και την ιστορία σου» δεν είναι απλώς πολιτική στάση, είναι καθημερινή υποχρέωση κάθε πολίτη που θέλει μια καλύτερη Κύπρο.

Αξιοπρέπεια δεν είναι σύνθημα.

Είναι τρόπος ζωής.

Είναι η πυξίδα με την οποία μπορούν να πορευτούν όσοι πιστεύουν σε μια κοινωνία δικαιότερη, καθαρότερη και ανθρώπινη.

Αιωνία η μνήμη.

Και αιωνία η ευθύνη μας να κρατήσουμε ζωντανά τα λόγια του.

*Νομικός, ερευνήτρια