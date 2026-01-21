Την πιο πάνω, καίρια, δήλωση-εκτίμηση έκανε ο Ερντογάν ανάμεσα σε άλλα, εξ ίσου σημαντικά. Την δήλωση, πρώτοι, οφείλουν να μελετήσουν οι συνδαιτυμόνες του Μαξίμου και οι λειτουργοί του ελληνικού υπουργείου εξωτερικών, ειδικά ο «φιλέλληνας» υπουργός. Βεβαίως και πολλοί εδώ στην Κύπρο που αδημονούν να κατοχυρώσουν την διχοτόμηση μέσα από την διζωνική.

Από τότε που κατέρρευσε η ΕΣΣΔ, δυστυχώς, η αλαζονεία της Δύσης κλώτσησε την μεγαλύτερη ιστορική ευκαιρία που δόθηκε ποτέ στην Ευρώπη να μετατραπεί σε πολιτειακό παράδεισο και πολύχρονη περιοχή ειρήνης και ασφάλειας. Το λάκτισμα ήταν τόσο ισχυρό και προσβλητικό για την Ρωσία που κυριολεκτικά «ανάγκασε» τον Πούτιν να υπερβεί τον Ρουβίκωνα. Βέβαια ο Πούτιν δεν είναι Καίσαρ και η Μόσχα δεν είναι Ρώμη. Ας αφήσουμε όμως την ιστορία η οποία έτσι κι αλλιώς διακρίνεται από το ότι τα τετελεσμένα δεσμεύονται από το ανεπίστρεπτο του χρόνου. Καλό είναι εν τούτοις να την θυμόμαστε, κάτι που η σημερινή ελίτ της Ε.Ε. φαίνεται πως αγνοεί. Είναι πρωτάκουστο στα πολεμικά, ο ηττημένος να θέτει όρους στον νικητή. Είναι υπερφίαλο δε, ορισμένοι στην Ε.Ε. να φαντασιώνονται πως η Ουκρανία μπορεί να νικήσει σε ένα πόλεμο που τον έχει ήδη χάσει.

Οι καταιγιστικές εξελίξεις προς ανακατανομή ισχύος είναι μη αναστρέψιμες. Η επιστροφή στην εκβιαστική πολιτική των κανονιοφόρων, συνοδεύεται από μιαν άνευ προηγουμένου περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και των διπλωματικών κανόνων. Η δημοσιογραφία συγκεχυμένη και εξαρτημένη περιορίζεται είτε στον αμήχανο θαυμασμό προς την υπερδύναμη είτε στο να υπηρετεί άκριτα τα συμφέροντα του «κόμματος του πολέμου» που συνέστησαν ατύπως Γερμανοί, Γάλλοι και Βρετανοί.

Ο οργανισμός Η.Ε. έχει παροπλιστεί. Το ΝΑΤΟ κινδυνεύει να διαλυθεί, ίσως και να αλληλοεξοντωθεί. Η αλαζονεία του ηγεμόνα των ΗΠΑ είναι ικανή να οδηγήσει και σε αυτό. Η εχθρότητα της πέραν του Ατλαντικού κλίκας προς την Ευρώπη είναι ολοφάνερη. Από τον πόλεμο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται μια τόσο βαθιά διαιρετική κρίση ανάμεσα στην μητρόπολη και την αποικία. Μόνο που αυτή την φορά οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Ένας πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην ΕΕ, γύρω στο 2036, όταν η Γερμανοί θα έχουν πλήρως επανεξοπλιστεί και η ΕΕ θα βρίσκεται σε πόλεμο με την Ρωσία (αυτό δεν δηλώνει φορτικά η τριανδρία Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς;) δεν φαντάζει απίθανος αφού ορατη είναι μια μελλοντική συμμαχία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ρωσία. Ας μη ξεχνάμε εξάλλου ότι το αρχικό Σύμφωνο φιλίας, ανάμεσα στον Χίτλερ και τον Στάλιν, ακολούθησε η μεταγενέστερη Συμμαχία ανάμεσα σε Στάλιν, Τσιέρτσιλ και Αϊζενχάουερ.

Μπροστά μας απλώνεται μια αναθεωρητική πολιτική που επιδιώκει φανερά την αναδιάταξη συνόρων, τον επεκτατισμό και τον έλεγχο ζωτικών περιοχών επικράτειας. Ο δρόμος προς ένα νέο παγκόσμιο πόλεμο έχει ανοίξει. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση αυτή υποχρεώνει τα κράτη, μικρά και μεγάλα, να επιλέξουν πλευρά και στάση. Υψίστης σημασίας παράμετροι, για τις επιλογές κάθε χώρας, είναι η γεωγραφία, οι προηγούμενες δεσμεύσεις και κυρίως η βούληση. Άλλα μέτρα και δυνατότητες έχουν τα ισχυρά κράτη, άλλα τα μεσαία κι άλλα τα μικρά. Μια δεύτερη αδιαπραγμάτευτη παράμετρος εξαρτάται από την απόσταση της κάθε χώρας από το κέντρο του κυκλώνα και κυρίως από τις νέες γραμμές που οι μεγάλες δυνάμεις επιδιώκουν να χαράξουν.

Ποια είναι αυτά τα κέντρα και ποιες οι γραμμές; Τα κέντρα είναι πολλά, οι γραμμές είναι λίγες. Ένας από τους πιο σημαντικούς και θερμούς κυκλώνες βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη, πάνω στο σύμπλοκο που ορίζεται από την θαλάσσια έκταση του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου. Από το σύμπλοκο αυτό εξαρτάται ο Εύξεινος και η Ερυθρά. Ποιος κείται στο κέντρο του κυκλώνα αυτού; Η Κύπρος και η Ελλάδα. Τα χερσαία και εναέρια όρια τους. Η κυριαρχία μας. Ποιοι συνορεύουν; Ο γεωγραφικός χάρτης είναι αδιαπραγμάτευτος. Με δεδομένη την απόλυτη εχθρότητα που προκαλεί η δεδηλωμένη τουρκική βουλιμία, το καθήκον του ελληνισμού καθίσταται αδιστάκτως υποχρεωτικό, αναπόδραστο. Θέλουμε δεν θέλουμε θα χορέψουμε στο τραπέζι με το μενού. Στο χέρι μας είναι πιο χορό θα επιλέξουμε. Τον πυρρίχιο ή εκείνο των δερβίσηδων;

Το πιο σταθερό σημείο των καιρών είναι η νέα, ακραία ιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ οι οποίες έχουν αναδιαταχθεί προς μιαν αυτοκρατορική επιθετική συμπεριφορά. Ελλάδα και Κύπρος δεν βρίσκονται μόνο στο κέντρο του κυκλώνα, αλλά τέμνονται επίσης από τις γεωστρατηγικές γραμμές αναδιανομής: IMEC, κάθετος άξονας, Interconnector, East Med, Σύμφωνο Αβραάμ κλπ. Όποιος δεν κατανοεί την πραγματικότητα αυτή θα δει σύντομα τ’ όνομα του στο μενού ή στο πιάτο. Υπό τις πιο πάνω αδίστακτες προϋποθέσεις ένα είναι το καθήκον του ελληνισμού. Τα επείγοντα συνοψίζονται επομένως: