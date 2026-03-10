Παρά τους σημαντικούς υποθαλάσσιους πόρους φυσικού αερίου που διαθέτει, η Κύπρος εξακολουθεί να υπολείπεται των περιφερειακών της εταίρων ως προς τη μετουσίωση των δυνατοτήτων της σε απτή ενεργειακή ισχύ και επιρροή. Σε αντίθεση με την Αίγυπτο, η οποία έχει εδραιώσει την ικανότητα υγροποίησης, ή το Ισραήλ, το οποίο ανέπτυξε ταχύτατα τα υπεράκτια κοιτάσματά του και την εξαγωγική του ικανότητα, η Κύπρος έχει αποτύχει μέχρι σήμερα να προωθήσει την εμπορευματοποίηση του φυσικού της αερίου. Παρά το γεγονός ότι η τουρκική προβολή ναυτικής ισχύος, οι απειλές και παρενοχλήσεις μπορούν να αναγνωριστούν ως περιοριστικός παράγοντας, η διαρκής αδυναμία ολοκλήρωσης ζωτικών ενεργειακών υποδομών και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση κρίσιμων έργων μειώνουν σημαντικά τη διαπραγματευτική ισχύ της χώρας. Χωρίς τεκμηριωμένη ικανότητα υλοποίησης ζωτικών έργων, η Κύπρος κινδυνεύει να θεωρηθεί ως ένας αδύναμος περιφερειακός παράγοντας στην ενεργειακή δυναμική της Ανατολικής Μεσογείου και όχι ως ένας δυνητικά δομικός ενεργειακός κόμβος.

Η ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) στο θαλασσοτεμάχιο «Αφροδίτη» το 2011 χαιρετίστηκε ως κορυφαία ευκαιρία για τη ριζική αναμόρφωση της οικονομικής και γεωπολιτικής μοίρας της Δημοκρατίας. Σήμερα, εν έτει 2026, η πραγματικότητα παραμένει σύνθετη. Παρά το γεγονός ότι τα εκτιμώμενα αποθέματα στα τεμάχια 6, 10 και 12 (Αφροδίτη 2011, Καλυψώ 2018, Γλαύκος 2019, Κρόνος 2022, Ζευς 2022) αγγίζουν μια κρίσιμη μάζα 14-15 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών (tcf), ή περί τα 400-425 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm), η Κύπρος παραμένει εγκλωβισμένη σε έναν φαύλο κύκλο αναμονής και τρίτων διεκδικήσεων, με την περίπτωση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» να είναι η πλέον ενδεικτική. Η παρατεταμένη εκκρεμότητα της συμφωνίας συνεκμετάλλευσης (unitization agreement) με το Ισραήλ αποτελεί σοβαρή τροχοπέδη, καθώς η γειτονική χώρα προβάλλει διεκδικήσεις που περιπλέκουν την Τελική Επενδυτική Απόφαση (FID) και καθυστερούν την εμπορική αξιοποίηση του φυσικού αερίου. Ωστόσο, παρά τη διαπιστωμένη διάσταση απόψεων, καταγράφεται πλέον μια σημαντική κινητικότητα προς την κατεύθυνση της οριστικής διευθέτησης. Οι δύο χώρες κατέληξαν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία για τον διορισμό ενός Ανεξάρτητου Φορέα Επαλήθευσης (Independent Verification Body) έως το τέλος Μαρτίου 2026. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ποιοτική μετατόπιση από το αδιέξοδο της διακρατικής διαπραγμάτευσης προς μια θεσμική, τεχνοκρατική λύση, καθώς το πόρισμα του Φορέα θα είναι δεσμευτικό και για τις δύο πλευρές. Η κίνηση αυτή δεν προσφέρει μόνο μια διέξοδο από το μακροχρόνιο τέλμα, αλλά αποκαθιστά και το αίσθημα ασφάλειας που απαιτούν οι διεθνείς ενεργειακοί κολοσσοί (Chevron, Shell, και NewMed Energy) για την υλοποίηση του έργου ανάπτυξης και παραγωγής.

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς εταιρείες πετρελαίου (IOCs), καθοδηγούμενες από τη λογική της ελαχιστοποίησης του αρχικού επενδυτικού κόστους και της δικής τους κερδοφορίας, πιέζουν για τη διοχέτευση του αερίου προς τις υφιστάμενες υποδομές της Αιγύπτου. Συγκεκριμένα, επιδιώκουν να αποφύγουν την κεφαλαιουχική δαπάνη (CAPEX) μιας νέας υποδομής για τη μεταφορά του φυσικού αερίου στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι η εξάρτηση από τις υποδομές τρίτων χωρών μετατρέπει το εθνικό κεφάλαιο σε ένα διαρκές λειτουργικό κόστος (OPEX) προς όφελος άλλων. Αν και η Κύπρος μπορεί και πρέπει να υποβοηθήσει το Κάιρο —το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εγχώριας επάρκειας— κατευθύνοντας εκεί το αέριο του κοιτάσματος «Αφροδίτη» ή των κοιτασμάτων που γειτνιάζουν με το αιγυπτιακό «Zohr», η καθολική υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης είναι στρατηγικά προβληματική και ετεροβαρής. Μια τέτοια εξέλιξη οδηγεί σε ένα παράδοξο αποτέλεσμα: η Κύπρος να καταστεί απλός προμηθευτής των δικών της πόρων, παραχωρώντας στην Αίγυπτο την προστιθέμενη αξία της υγροποίησης και τον γεωπολιτικό ή στρατηγικό έλεγχο επί των εξαγωγών της. Μια τρίτη χώρα θα καρπώνεται τα τέλη διέλευσης και υγροποίησης, μειώνοντας τα καθαρά έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία θα καταλήξει να πληρώνει “ενοίκιο” (OPEX) στην Αίγυπτο σε συνεχή βάση.

Η μόνη ορθολογική διέξοδος για τη μεγιστοποίηση του εθνικού κέρδους είναι η δημιουργία ιδιόκτητων υποδομών μεταφοράς και ενός χερσαίου σταθμού υγροποίησης (onshore LNG Plant) στο Βασιλικό. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε με ρεαλισμό ότι η Κύπρος δεν μπορεί να καλύψει σημαντικό ποσοστό των ενεργειακών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ωστόσο, στην παρούσα συγκυρία, όπου η ΕΕ αναζητά κάθε δυνατή πηγή για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού της μείγματος μακριά από τη Ρωσία, η κυπριακή συνεισφορά —αν και ποσοτικά περιορισμένη— είναι στρατηγικά πολύτιμη. Η στρατηγική διασύνδεση και η απευθείας εξαγωγή κυπριακού LNG προς την Ευρώπη —μέσω της Ελλάδας, του πλωτού τερματικού σταθμού Αλεξανδρούπολης (FSRU) και του διασυνδετήριου αγωγού IGB προς τη Βουλγαρία και την Ανατολική Ευρώπη— εντάσσει την Κύπρο στον Κάθετο Διάδρομο Ενέργειας. Η κίνηση αυτή θα προσδώσει στη Λευκωσία την απαραίτητη γεωπολιτική μόχλευση, μετατρέποντάς την Κύπρο από έναν απομονωμένο παραγωγό σε οργανικό τμήμα της ευρωπαϊκής ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Εφόσον η ΕΕ αναγνωρίσει την κυπριακή ΑΟΖ ως έναν αξιόπιστο, αν και συμπληρωματικό, πυλώνα της ενεργειακής της ασφάλειας, θα αποκτήσει ένα χειροπιαστό κίνητρο να εμπλακεί ουσιαστικά στις προσπάθειες για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού και τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής.

Το Βασιλικό και η Ανάγκη για Επιχειρησιακή Υπέρβαση

Το αδιέξοδο στον τερματικό σταθμό εισαγωγής φυσικού αερίου στο Βασιλικό αποτελεί μια οδυνηρή υπενθύμιση των συνεπειών της διοικητικής αδράνειας και ανεπάρκειας. Η αποτυχία παράδοσης ενός κρίσιμου έργου ενεργειακής υποδομής, αρχικά προγραμματισμένου για ολοκλήρωση το 2022, έχει πλήξει σοβαρά τη θεσμική αξιοπιστία του κράτους. Κατά συνέπεια, οι Κύπριοι καταναλωτές επωμίζονται το βάρος αυτής της καθυστέρησης, απορροφώντας το δυσβάσταχτο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ιδιαίτερα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα (μαζούτ και ντίζελ), καθώς και τις αυξανόμενες δαπάνες για δικαιώματα εκπομπών άνθρακα που επιβάλλονται από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών Ρύπων της ΕΕ (Emissions Trading System (ETS)). Η διολίσθηση και η τελική κατάρρευση της σύμβασης με την κινεζική κοινοπραξία (CPP) δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο τεχνικό σφάλμα, αλλά μάλλον το σύμπτωμα δομικών ελλείψεων στην εποπτεία και την τεχνική επάρκεια των αρμόδιων αρχών.

Στο παρόν στάδιο, η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να επιδείξει τη θεσμική σοβαρότητα που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Ωστόσο, η προσκόλληση στη νομική διαδικασία της διαιτησίας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως άλλοθι για περαιτέρω χρονοτριβές. Η ανάλυση υπολειπόμενων και διορθωτικών εργασιών (gap analysis), η οποία παραδόθηκε από την Technip Energies τον Δεκέμβριο του 2025, οφείλει να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για την άμεση επανεκκίνηση των εργασιών. Η λήψη αποφάσεων από την ΕΤΥΦΑ επιβάλλεται να επιταχυνθεί μέσω διαδικασιών κατεπείγοντος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια και η απεξάρτηση της Κύπρου από το υψηλό κόστος της συμβατικής παραγωγής ενέργειας[1]. Οφείλουμε να υιοθετήσουμε το μοντέλο της Γερμανίας, η οποία, ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ανέπτυξε και εγκατέστησε πέντε πλωτούς τερματικούς σταθμούς εισαγωγής LNG (FSRUs) σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, επιστρατεύοντας κορυφαία τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και παρακάμπτοντας τη γραφειοκρατική αδράνεια με νομοθετικές εξαιρέσεις αδειοδοτήσεων.

Η ολοκλήρωση του τερματικού εισαγωγής αποτελεί το απαραίτητο «πιστοποιητικό ικανότητας» που οφείλει να επιδείξει η Κύπρος. Αρχικά, η λειτουργία του θα διασφαλίσει την παραγωγή φθηνότερης και περιβαλλοντικά φιλικότερης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στη συνέχεια θα ανοίξει τον δρόμο ώστε η Δημοκρατία να προχωρήσει ανταγωνιστικά στην κατασκευή ενός κλιμακούμενου (scalable) αρθρωτού σταθμού LNG για την υγροποίηση του δικού της φυσικού αερίου, καθώς και δυνητικά άλλων περιφερειακών πόρων προς εξαγωγή. Καθίσταται σαφές ότι ο τερματικός σταθμός εισαγωγής στο Βασιλικό όφειλε, εξαρχής, να είχε σχεδιαστεί στη βάση μιας συνδυαστικής λογικής με εξαγωγικές προδιαγραφές, π.χ. με εγκαταστάσεις προβλήτας κατάλληλες για κρυογονική χρήση (cryogenic-ready jetty facilities), ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη επιχειρησιακή ευελιξία. Η απουσία εξαγωγικού οράματος στον αρχικό διαγωνισμό του 2019 παγίδευσε το έργο σε μια μονοδιάστατη υποδομή, η οποία όταν επιχειρήθηκε να αναβαθμιστεί μεταγενέστερα, έδωσε την αφορμή, μαζί με άλλες διαφορές αναφορικά με την προβλήτα αλλά και το πλοίο «Προμηθέας» (FSRU), για τις γνωστές δικαστικές και οικονομικές διεκδικήσεις της αναδόχου κινεζικής εταιρείας CPP. Η ανάδειξη ή ο διορισμός εξειδικευμένων, υψηλά καταρτισμένων στελεχών με διεθνή εμπειρία στον ενεργειακό τομέα κρίνεται πλέον επιβεβλημένος, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη των δομικών λαθών και θεσμικών αστοχιών του παρελθόντος.

GSI, Τουρκικός Αναθεωρητισμός και η Ελληνική Αδράνεια

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας μέσω του Great Sea Interconnector (GSI) αποτελεί, σε σύζευξη με την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των Συστημάτων Αποθήκευσης, την οριστική απάντηση στην ενεργειακή απομόνωση της νήσου. Πρόκειται για ένα έργο του οποίου η γεωπολιτική και γεωοικονομική αξία υπερβαίνει τη στενή οικονομική του διάσταση.

Με την επέκταση της διασύνδεσης προς το Ισραήλ, το έργο αποκτά περιφερειακή εμβέλεια, εδραιώνοντας τον τριμερή άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ως τον κύριο ενεργειακό πυλώνα της Ανατολικής Μεσογείου. Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει την Κύπρο από έναν απομονωμένο ενεργειακό “καταναλωτή” σε έναν κρίσιμο γεωπολιτικό κρίκο και κομβική γέφυρα που συνδέει το Ισραήλ —και δυνητικά χώρες με χρόνια ανεπάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας όπως ο Λίβανος— με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, η Κύπρος μετασχηματίζεται σε οργανικό πάροχο ενεργειακής ασφάλειας και σταθερότητας για ολόκληρη τη λεκάνη της Λεβαντίνης. Η εξέλιξη αυτή θα ενισχύσει καίρια τη διαπραγματευτική της ισχύ και το στρατηγικό της εκτόπισμα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών κρατών, ακυρώνοντας στην πράξη την τουρκική στρατηγική για γεωπολιτική απομόνωση και περιθωριοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ωστόσο, παρά την προαναφερθείσα στρατηγική δυναμική, η υλοποίηση του έργου προσκρούει στον τουρκικό αναθεωρητισμό, σε συνδυασμό με μια ανησυχητική ελληνική διστακτικότητα. Η παρεμπόδιση των ερευνητικών σκαφών βυθομέτρησης (survey vessels) εντός της ελληνικής ΑΟΖ (Κάσος, Καστελλόριζο), καθώς και οι παράνομες παρεμβάσεις εντός της κυπριακής ΑΟΖ από τον τουρκικό στόλο μέσω της «διπλωματίας των κανονιοφόρων», συνιστούν κατάφωρες προκλήσεις που δοκιμάζουν τα όρια της διεθνούς νομιμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η στάση της Αθήνας κρίνεται συχνά ως ανεπαρκής, καθώς η παρατηρούμενη αδράνεια και η αποφυγή θωράκισης και κατοχύρωσης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο —υπό τον φόβο διατάραξης του “καλού κλίματος” ή των “ήρεμων νερών” με την Άγκυρα— τείνει να εξελιχθεί σε δομικό στρατηγικό σφάλμα.

Αυτή η ελλειμματική στρατηγική ανταπόκριση αντανακλάται με τον πλέον σαφή τρόπο στην χρόνια άρνηση της Ελλάδας να προχωρήσει σε συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η οριοθέτηση αυτή, η οποία θα ενοποιούσε τον θαλάσσιο χώρο μεταξύ των δύο κρατών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), παραμένει σε εκκρεμότητα, αφήνοντας ένα κρίσιμο γεωπολιτικό κενό. Η Τουρκία, ακολουθώντας μια συνεκτική μακροχρόνια εθνική πολιτική, έσπευσε να εκμεταλλευτεί αυτό ακριβώς το κενό μέσω του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου. Με την κίνηση αυτή, η Άγκυρα επιδιώκει τη διχοτόμηση του ενιαίου ελληνικού θαλάσσιου χώρου, προωθώντας μεθοδικά το δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”.

Το σημερινό στρατηγικό δίλημμα της Ελλάδας ανακαλεί ιστορικά προηγούμενα με οδυνηρές συνέπειες, καθώς η αδυναμία ουσιαστικής υπεράσπισης της Κύπρου κατά την τουρκική εισβολή του 1974 αποτέλεσε το έναυσμα για τη μεταγενέστερη συστηματική αμφισβήτηση του μισού Αιγαίου και σημαντικού μέρους των ελληνικών θαλάσσιων ζωνών. Το τραυματικό αυτό ιστορικό δίδαγμα καταδεικνύει ότι ο ελληνικός εφησυχασμός —ή, ακόμη χειρότερα, η πολιτική του κατευνασμού— λειτουργεί ως καταλύτης για την κλιμάκωση των τουρκικών διεκδικήσεων. Η ιστορία αποδεικνύει ότι η Άγκυρα εκλαμβάνει συστηματικά τη μετριοπάθεια ως αδυναμία και την αυτοσυγκράτηση ως υπαναχώρηση και προοίμιο συνθηκολόγησης. Υπό αυτό το πρίσμα, η εμμονή στη μη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια —δικαίωμα αδιαπραγμάτευτο και μονομερές βάσει της UNCLOS— δεν συνιστά απλώς μια εθνική υποχώρηση, αλλά μια κίνηση που υπονομεύει ευθέως τόσο την ελληνική κυριαρχία όσο και την ευρύτερη αρχιτεκτονική ασφάλειας της Κύπρου.

Η υπονόμευση αυτή εκδηλώνεται πρωτίστως μέσω της επιχειρησιακής ατονίας του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου (ΔΕΑΧ), η ουσιαστική αναζωπύρωση του οποίου αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη απάντηση στην τουρκική επιδίωξη γεωγραφικού και στρατηγικού απομονωτισμού της Κύπρου από την Ελλάδα. Σε τελική ανάλυση, η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ΔΕΑΧ δεν αποτελεί μόνο ζήτημα στρατιωτικής ισορροπίας, αλλά και αναγκαία συνθήκη για τη θωράκιση των μεγάλων ενεργειακών υποδομών, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση. Χωρίς την έμπρακτη προβολή ισχύος και την πολιτική αποφασιστικότητα για την προστασία αυτών των στρατηγικών έργων, κάθε επιδίωξη ενεργειακής αυτονομίας παραμένει ευάλωτη στις τακτικές εξαναγκασμού της Άγκυρας, καθιστώντας το όλο εγχείρημα όμηρο της τουρκικής αναθεωρητικής ατζέντας.

O πολιτικός ρεαλισμός επιτάσσει ότι η διακρατική εμπιστοσύνη δεν οικοδομείται μόνο με υπογραφές, αλλά δοκιμάζεται στις πράξεις. Συνεπώς, οι όποιες επιφυλάξεις αναφορικά με τον GSI κρίνονται δικαιολογημένες και ενδείκνυται να τύχουν της ύψιστης προσοχής. Η εθνική εγρήγορση επιβάλλεται όχι μόνο έναντι εξωτερικών απειλών, αλλά και ενόψει του φαινομένου της εγχώριας διαπλοκής συμφερόντων, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική εμπειρία της συμπεριφοράς των ελληνικών ελίτ[2] κατά το παράνομο κούρεμα των Κυπρίων τραπεζικών μετόχων, κατόχων αξιογράφων και καταθετών το 2013. Η στάση εκείνη, η οποία εκδηλώθηκε παρά την έμπρακτη αλληλεγγύη που επέδειξε η Κύπρος κατά τη διαγραφή σημαντικού μέρους του ελληνικού δημόσιου χρέους το 2011 (PSI), και το βαρύτατο οικονομικό τίμημα που κατέβαλε η χώρα για τη σταθερότητα της Ελλάδας, υπογραμμίζει την ανάγκη για θωράκιση των κυπριακών συμφερόντων με αυστηρές θεσμικές και νομικές ασφαλιστικές δικλείδες.

Ως εκ τούτου, η συμπερίληψη ρητρών απεμπλοκής ή εξόδου, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση οποιασδήποτε αποτυχίας προάσπισης του έργου μέσω της ελληνικής στρατιωτικής ισχύος, θα πρέπει να λειτουργήσει ως ζωτικός μηχανισμός ασφαλείας. Οι ρήτρες αυτές πρέπει να ορίζουν ρητά την πλήρη αποκατάσταση του επενδυμένου κεφαλαίου προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ταξινομώντας τα εν λόγω κονδύλια ως αποζημιωτέα ανακτήσιμα έξοδα (λόγω απώλειας δαπανών), σε περίπτωση που η αναλαμβάνουσα κοινοπραξία περιέλθει σε παρατεταμένη αδυναμία εκπλήρωσης, παραβιάσει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, ή τελικά αποτύχει στην υλοποίηση του. Καθορίζοντας αυτές τις δαπάνες ως άμεση ευθύνη του φορέα υλοποίησης, η Κύπρος θα διασφαλίσει ότι οι εθνικοί της πόροι δεν θυσιάζονται σε ένα έργο που στερείται της απαραίτητης στρατηγικής “ασπίδας” για την ολοκλήρωσή του.

Συμπέρασμα: Η Ενέργεια ως Καταλύτης Εθνικής Επιβίωσης

Η ενεργειακή στρατηγική της Κύπρου δεν είναι μια απλή άσκηση οικονομικής διαχείρισης, αλλά η κορυφαία πράξη αυτοπροσδιορισμού της Δημοκρατίας στον 21ο αιώνα. Η επιλογή της εθνικής υποδομής έναντι της “εύκολης” λύσης των ξένων τερματικών αποτελεί τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ ενός κυρίαρχου κράτους και ενός παρόχου πρώτων υλών, που εκχωρεί την ενεργειακή του αυτονομία. Από την απεμπλοκή και την ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση των κοιτασμάτων μας σε συνάρτηση με τη δημιουργία εθνικών υποδομών υγροποίησης και εξαγωγής, μέχρι την ταχεία ολοκλήρωση του Βασιλικού και την ηλεκτρική μας διασύνδεση, κάθε βήμα αποτελεί μια μάχη ενάντια στην αναβλητικότητα, τη στασιμότητα, την ατολμία και τον τουρκικό εκφοβισμό.

Η Κύπρος δεν αναζητά απλώς έσοδα· επιδιώκει τη θέση που της αναλογεί στον ευρωπαϊκό χάρτη ως ένας κρίσιμος, αξιόπιστος και αυτόνομος ενεργειακός εταίρος. Αν επιτρέψουμε ολόκληρος ο ενεργειακός πλούτος της χώρας μας να καταστεί αντικείμενο υγροποίησης σε τρίτες χώρες, με συνεπακόλουθη την απώλεια του στρατηγικού ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας, ή αν υποχωρήσουμε μπροστά στις προβολές ισχύος και τον παράνομο εξαναγκασμό, θα παραμείνουμε οριστικά δέσμιοι της γεωγραφίας μας. Αν, όμως, επενδύσουμε στην τεχνοκρατική αναβάθμιση, στην ενίσχυση της θεσμικής επάρκειας και ικανότητας, στην προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, και στην άσκηση μιας πολυεπίπεδης ενεργειακής διπλωματίας, το ενεργειακό κεφάλαιο θα πάψει να αποτελεί “πρόβλημα” και θα καταστεί η λύση: ο μοχλός που θα ωθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διευρύνει την οπτική της πέρα από την αποκλειστική εστίαση στην επίπλαστη “ρωσική απειλή” και να δει την Κύπρο όχι ως μια “ανοιχτή πληγή” της Μεσογείου, αλλά ως μια απαραίτητη πηγή της δικής της ασφάλειας, ενεργειακής θωράκισης και ζωτικού γεωπολιτικού αποτυπώματος στην κρίσιμη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Πρόσθετα, η ενεργειακή διασύνδεση θα ενισχύσει το επιχείρημα για την ενσωμάτωση της Κύπρου στην υπό σχεδιασμό ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ομπρέλα, δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα συστημάτων όπως ο ισραηλινός «Σιδηρούς Θόλος» (Iron Dome) ενδέχεται να δοκιμαστεί υπό συνθήκες επιχειρησιακού κορεσμού σε περίπτωση μαζικών επιθέσεων. Το ενδεχόμενο αυτό επιβεβαιώνεται από τα διδάγματα της τρέχουσας σύρραξης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν, όπου η χρήση σμηνών drones και πυραύλων υπογραμμίζει την ανάγκη για ενσωμάτωση της Κύπρου σε μια συλλογική αμυντική ομπρέλα. Παράλληλα, αναδεικνύεται η επιτακτική ανάγκη εγκατάστασης προηγμένων αμυντικών συστημάτων επί των κρίσιμων υποδομών και ενεργειακών εγκαταστάσεων σε όλη την κυπριακή επικράτεια, τα οποία θα λειτουργήσουν ως ένα αδιαπέραστο αποτρεπτικό ανάχωμα (deterrent buffer) έναντι οποιασδήποτε περιφερειακής απειλής, θωρακίζοντας αδιαίρετα τον εθνικό και ενεργειακό χώρο. Υπό αυτό το πρίσμα, η ενέργεια καθίσταται ο καταλύτης που θα επιτρέψει στη Λευκωσία να διαρρήξει τα δεσμά της γεωγραφίας της και να αναβαθμιστεί σε έναν θεμελιώδη άξονα και στρατηγικό προπύργιο σταθερότητας και ευρωπαϊκής ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο σταυροδρόμι αγωγών και ενεργειακών διασυνδέσεων, η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον μιας καθοριστικής στρατηγικής επιλογής: είτε θα εδραιώσει τη θέση της ως πυλώνας περιφερειακής σταθερότητας είτε θα παραμείνει η ηχώ μιας χαμένης ευκαιρίας. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος θα κριθεί τελικά από την ικανότητα της Δημοκρατίας να μετατρέψει το ενεργειακό της κεφάλαιο σε διπλωματική ισχύ, εδραιώνοντας στην πράξη τον ρόλο της ως το νότιο ενεργειακό και γεωπολιτικό σύνορο της Δύσης.

Στο σύγχρονο στρατηγικό περιβάλλον, η απλή επίκληση του διεθνούς δικαίου δεν επαρκεί πλέον. Αυτό που επείγει είναι η συστηματική οικοδόμηση και συγκρότηση μιας αξιόπιστης αρχιτεκτονικής αποτροπής, ικανής να καθιστά το κόστος της εξωτερικής παρέμβασης —συγκεκριμένα από την Άγκυρα— στρατηγικά απαγορευτικό. Μόνο μέσω της επίτευξης ουσιαστικής στρατηγικής αυτονομίας, θεμελιωμένης σε ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό σύστημα, και ενισχυμένης από μια ισχυρή και αξιόπιστη αμυντική διάταξη, μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να θωρακιστεί απέναντι σε περιφερειακούς εκβιασμούς ή καταναγκασμούς και να απεγκλωβιστεί από τους περιορισμούς που επιβάλλει η αναθεωρητική πολιτική ισχύος της Άγκυρας. Στο φόντο της βίαιης αναδιάταξης της γεωπολιτικής σκακιέρας και των κλιμακούμενων ενδοπεριφερειακών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή που αγγίζουν το κατώφλι της Κύπρου, η ανάγκη για στρατηγική διαύγεια και αποφασιστική κρατική δράση μετατρέπεται πλέον σε επιταγή επιβίωσης.

Δρ. Παναγιώτης Τήλλυρος, PhD.

Οικονομολόγος και Αναλυτής Διεθνών Σχέσεων, Γεωπολιτικής, Γεωοικονομίας, και Ενεργειακής Ασφάλειας.