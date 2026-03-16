Η σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, εξελίσσεται σε έναν περίπλοκο και επικίνδυνο πόλεμο φθοράς με σοβαρές γεωπολιτικές, στρατιωτικές και οικονομικές συνέπειες. Ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να αδυνατεί να καθορίσει σαφή στρατηγική, ενώ οι αποφάσεις του επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η πίεση του Ισραήλ μέσω του πρωθυπουργού Νετανιάχου και η επιρροή συγκεκριμένων πολιτικών κύκλων εντός των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα η αμερικανική στρατηγική να είναι αποσπασματική και ασυνάρτητη. Γερουσιαστές όπως οι Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, Κρις Μέρφι και Μπεν Ρέι Λουτζάν προειδοποιούν για σοβαρή κλιμάκωση χωρίς σαφείς στόχους και καταγγέλλουν τον ρόλο του Ισραήλ στις αποφάσεις των ΗΠΑ, ενώ ζητούν λογοδοσία για τα χτυπήματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις, όπως το σχολείο θηλέων στη Μινάμπ. Οι δηλώσεις Τραμπ περί «τέλους του πολέμου» και αμοιβαίων αποφάσεων καταδεικνύουν την αβεβαιότητα και τη χαοτική κατάσταση στην ηγεσία των ΗΠΑ.

Στο στρατιωτικό επίπεδο, το Ιράν έχει αποδείξει ικανότητα να αντεπιτίθεται στρατηγικά, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μεγάλες αμερικανικές βάσεις, ναυτικά αρχηγεία, συστήματα ραντάρ και σταθμούς συλλογής πληροφοριών στην περιοχή του Κόλπου, επηρεάζοντας την επιχειρησιακή ικανότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η καταστροφή προηγμένων ραντάρ THAAD και Patriot και η απώλεια πολλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών υποβαθμίζει την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ και περιορίζει την καθημερινή δυνατότητα αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων. Παράλληλα, το Ιράν εφαρμόζει μια αποκεντρωμένη στρατηγική διοίκησης, ώστε οι επιθέσεις να συνεχίζονται ακόμα και αν καταρρεύσουν ανώτερες στρατιωτικές δομές. Οι Ιρανοί συντονίζονται επίσης με τη Χεζμπολάχ και επιτίθενται σε υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας και της Σαουδικής Αραβίας.

Η σύγκρουση έχει επίσης σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, καθώς η σχεδόν πλήρης διακοπή της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ επηρεάζει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, με την τιμή του βαρελιού να φλερτάρει τα 100 δολάρια, ενώ οι στρατηγικές αποθήκες ενεργοποιούνται για να μετριάσουν την έλλειψη. Η γεωργία και οι βιομηχανίες που εξαρτώνται από τα λιπάσματα και τα πετροχημικά πλήττονται άμεσα, ενώ τα κράτη του Κόλπου χάνουν σημαντικά έσοδα και μπορεί να αποσύρουν κεφάλαια από επενδύσεις στη Δύση. Οι συμφωνίες μεγάλων επενδύσεων, που είχαν εξασφαλιστεί από τον Τραμπ με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, φαίνεται ότι δεν τηρούνται πλέον, δημιουργώντας περαιτέρω πίεση στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στο διπλωματικό επίπεδο, το Ιράν επιδεικνύει αποφασιστικότητα για μόνιμο τερματισμό του πολέμου και όχι προσωρινη ανακωχή, ενώ η επικοινωνία με γειτονικές χώρες, όπως το Αζερμπαϊτζάν και οι Κούρδοι, παραμένει προσεκτική, καθώς η εμπλοκή τους εξαρτάται από την αδυναμία του Ιράν. Οι ΗΠΑ, παρά την προβολή ισχύος, αντιμετωπίζουν πραγματική φθορά και περιορισμούς λόγω αποθεμάτων, τεχνολογικών απωλειών και περιορισμένων πόρων.

Η κατάσταση εξελίσσεται σε μια παρατεταμένη σύγκρουση φθοράς με ενδεχόμενο κλιμάκωσης σε χερσαίες επιχειρήσεις ή ακόμα και χρήση πυρηνικών όπλων, με τον Τραμπ να φαίνεται προς το παρόν διστακτικός να βρει τρόπους για να υπερασπιστεί τόσο τα συμφέροντα του Ισραήλ. Οι στρατιωτικές, οικονομικές και γεωπολιτικές διαστάσεις του πολέμου καθιστούν σαφές ότι η περιοχή κινδυνεύει από γενίκευση της σύγκρουσης, με σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Ο πόλεμος ενισχύει την εσωτερική συνοχή στο Ιράν γύρω από τον νέο ανώτατο ηγέτη, ενώ η ηγεσία των ΗΠΑ εμφανίζεται αντιφατική, προκαλώντας σύγχυση και ανησυχία διεθνώς.

Παράλληλα, στις εξελίξεις στο μέτωπο του Λιβάνου, ο ισραηλινός στρατός έχει ήδη εισέλθει σε νότια λιβανέζικη επικράτεια και διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις, επέκταση που η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θεωρούν απαραίτητη για να αποτρέψουν επιθέσεις της Χεζμπολάχ και να ενισχύσουν την ασφάλεια των ισραηλινών οικισμών στα σύνορα.

Σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού, κορυφαίοι ισραηλινοί αξιωματούχοι εξετάζουν σενάρια που περιλαμβάνουν ενδεχόμενη ευρύτερη χερσαία επιχείρηση μέχρι τον ποταμό Λιτάνι,

Αυτές οι εξελίξεις συμβαίνουν εν μέσω των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων στον ευρύτερο πόλεμο ενώ η Τουρκία προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις από την άμεση εμπλοκή της στην όλη σύγκρουση.

Την ίδια ώρα οι Ισραηλινοί μετέφεραν την είδηση ότι ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκείνα που είχαν επιτεθεί σε ιρανικές μονάδες αφαλάτωσης. Οι τελευταίοι, φοβούμενοι αντίποινα, αρνήθηκαν τις κατηγορίες.Μέσα σε αυτό το τεταμένο περιβάλλον, πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες ανάμεσα στους ηγέτες του Ιράν και του Αζερμπαϊτζάν, μετά από το περιστατικό στο αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν, που φαίνεται να ήταν πιθανώς μια προβοκάτσια. Η επίθεση από πλευράς Αζερμπαϊτζάν φαίνεται να έχει καθυστερήσει, ενώ αντίστοιχη επιφυλακτικότητα δείχνουν και οι Κούρδοι. Η ενεργή συμμετοχή όλων αυτών των δυνάμεων προϋποθέτει ότι το Ιράν θα έχει αποδυναμωθεί σημαντικά. Ακόμη και μια αποβατική επιχείρηση στο συγκεκριμένο νησί θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική τόσο για τα συμφέροντα όσο και για τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή.