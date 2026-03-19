Οι αιτιάσεις, η άγνοια, η παραπληροφόρηση, η πολιτική ατολμία και ο λαϊκισμός, έχουν μπλοκάρει την κατασκευή της πρόσβασης από την οδό «Δημήτρη Χριστόφια», πρώην οδός «Φυτωρίου» προς την οδό Ομήρου στην Αγλαντζιά.

‘Ένα έργο το οποίο η τοπική κοινωνία, έχει ανάγκη αφού η αύξηση του κυκλοφοριακού φορτίου στην περιοχή, δημιουργεί στους παρόδιους δρόμους κυκλοφοριακή συμφόρηση, κυρίως, σε ώρες αιχμής, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το περιβάλλον από την αύξηση των ρύπων και η ποιότητα ζωής των κατοίκων να υποβαθμίζεται συνεχώς, κυρίως, σε θέματα ασφάλειας.

Είναι αναμενόμενο και κατανοητό όσοι επηρεάζονται προσωπικά, να αντιδρούν, αλλά αυτό συμβαίνει πάντοτε, όταν υλοποιούνται έργα ευρύτερου κοινωνικού οφέλους σε ήδη ανεπτυγμένες περιοχές.

Όμως, για τις χιλιάδες των πολιτών της περιοχής, είναι απαραίτητο και το απαιτούν για την ποιότητα της ζωής τους.

Το συγκεκριμένο οδικό έργο συζητιέται εδώ και δεκαετίες. Οι αρχικοί σχεδιασμοί ήταν εντελώς διαφορετικοί και οφείλω να αναφέρω ότι και εγώ προσωπικά ήμουν ενάντια σε εκείνους τους σχεδιασμούς, αφού προνοούσαν την όδευση μέσα από το δασικό πάρκο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, πράγμα το οποίο από το 2015 δεν υφίσταται πλέον. Ούτε αυτό που κατά κόρον αναφέρεται από τους αντιδρούντες και, δυστυχώς, και από πολιτικούς, ότι δήθεν θα περάσει μέσα από το Εθνικό Πάρκο Αθαλάσσας. Αυτό ουδέποτε υπήρχε στους σχεδιασμούς. Ούτε από το Πάρκο Ακαδημίας, ούτε από το Εθνικό Πάρκο Αθαλάσσας θα περάσει.

Ορισμένοι έχουν άγνοια των σχεδίων, και κάποιοι άλλοι εκ προοιμίου αντίθετοι στο έργο, για τους δικούς τους λόγους, παραπληροφορούν τους πολίτες και όσους καλούνται να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις για την υλοποίηση του έργου, με επίκληση το περιβάλλον.

Τα πράγματα θα γίνουν δυσμενέστερα για τους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής, αφού σύντομα θα λειτουργήσουν τα κεντρικά γραφεία του Κτηματολογίου και της Χωρομετρίας παρά τη Λεωφόρο Ακαδημίας και Κερύνειας.

Ο φόρτος των οχημάτων από το προσωπικό και τους επισκέπτες του Κτηματολογίου θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις οικιστικές παρόδους, αφού δεν θα έχουν διέξοδο.

Μετά τη διαπίστωση ότι το θέμα αντιμετωπίστηκε επικοινωνιακά με λαϊκίστικη προσέγγιση, οφείλω να παραθέσω τη συμφωνία της Τοπικής Αρχής με το κράτος το 2015.

Οφείλω να παραθέσω τα πράγματα ως είχαν και ως έχουν προς άρση των οποιωνδήποτε λανθασμένων εντυπώσεων που δημιουργούνται από κάποιους, οι οποίοι ελαύνονται από άλλα κίνητρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη του απόφαση στη συνεδρία του το Μάρτιο του 2015, ενέκρινε το ρυθμιστικό σχέδιο για να υπάρξει μια νέα πρόσβαση κάθετα προς την Οδό Φυτωρίου που θα ενωθεί με τον υφιστάμενο δασικό δρόμο που περνά μέσα από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.

Ο Δήμος τότε, πέτυχε να εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεση του κράτους για τους όρους που θα σχεδιαζόταν η πρόσβαση αυτή, ως ακολούθως:

· Οριστικά τέθηκε εκτός συζήτησης οποιαδήποτε επέκταση της λεωφόρου Ακαδημίας προς βορρά που θα επηρέαζε το πάρκο Ακαδημίας.

· Η πρόσβαση θα αφορά δύο και όχι τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας με χαμηλά όρια ταχύτητας και πλήρη απαγόρευση χρήσης από βαρέα οχήματα (φορτηγά). Μόνο Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία) θα μπορούν να διακινούνται.

· Η πρόσβαση θα εμπλουτιστεί με ποδηλατόδρομο / πεζόδρομο και στο σημείο όπου θα τέμνει την οδό Φυτωρίου, θα περιλαμβάνει υπόγεια ή υπέργεια δίοδο για νόμιμη και ασφαλή χρήση από τους ποδηλατιστές ή τους πεζοπόρους.

· Το έργο χαρακτηρίζεται ως οδικό και θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το κράτος, ώστε να μην επιβαρυνθεί η Τοπική Αρχή.

Θα ετοιμάζονταν τότε τα κατασκευαστικά σχέδια από τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να άρχιζε η υλοποίηση του έργου το 2017, με στόχο να ολοκληρωνόταν το έργο έως το 2018 όπως είχαν αναφέρει οι αρμόδιοι υπουργοί σε συνάντηση τον Απρίλιο του 2016.

Δυστυχώς, έχουν περάσει ήδη εννέα χρόνια και ακόμη το έργο βρίσκεται σε χειμερία νάρκη, λόγω προσωπικών σκοπιμοτήτων και πολιτικής ατολμίας.

Ένα έργο, αποτελεί απαίτηση των χιλιάδων κατοίκων της περιοχής και θα συμβάλει στη μείωση των ρύπων και της ταλαιπωρίας των συνδημοτών μας από τις αχρείαστες διακινήσεις.

Δυστυχώς, όπως έχω αναφέρει και στην αρχή, η πολιτική ατολμία, ο λαϊκισμός από τη μετέπειτα ηγεσία της Τοπικής Αρχής (Δήμος Αγλαντζιάς) και η άγνοια της Βουλής για τις πραγματικές πρόνοιες του έργου, το έχουν καθηλώσει με τους κινδύνους ασφάλειας για τους κατοίκους και το περιβάλλον να ελλοχεύουν σύντομα.

Κώστας Κόρτας

Πρώην Δήμαρχος Αγλαντζιάς