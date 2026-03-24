Απάντηση μετά το δριμύ κατηγορώ των περιβαλλοντικών οργανώσεων κατά του Τμήματος Δασών για «πλήρη αδράνεια, απουσία λογοδοσίας και συστηματική παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων» στον Ακάμα, δίνει το υπουργείο Γεωργίας.

«Η διαχείριση της περιοχής πραγματοποιείται σε ένα σύνθετο και απαιτητικό πλαίσιο», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Αναφορικά με δημοσιεύματα στον ημερήσιο Τύπο, ημερομηνίας 23.03.2026, σε σχέση με την εφαρμογή όρων και την επαναξιολόγηση του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επιθυμεί να διευκρινίσει, ότι βασικός του στόχος παραμένει η ουσιαστική αντιμετώπιση και επίλυση διαχρονικών ζητημάτων, που αφορούν στη διαχείριση του Πάρκου.

Πρωτίστως, το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι η προστασία της οικολογικής ακεραιότητας του Ακάμα, η πλήρης συμμόρφωση με το ισχύον περιβαλλοντικό και θεσμικό πλαίσιο, καθώς και η διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και της πυροπροστασίας, αποτελούν σταθερές και αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες. Ο σχεδιασμός για την οργανωμένη λειτουργία του Πάρκου και την ελεγχόμενη διαχείριση της πρόσβασης παραμένει ενεργός και συνιστά βασικό άξονα της κυβερνητικής πολιτικής. Απώτερος στόχος είναι τόσο η προστασία της ανθρώπινης ζωής όσο και η διατήρηση των ιδιαίτερα ευαίσθητων οικοσυστημάτων του Ακάμα.

Σε αντίθεση με ισχυρισμούς περί «αδράνειας», η διαχείριση της περιοχής πραγματοποιείται σε ένα σύνθετο και απαιτητικό πλαίσιο, στο πλαίσιο του οποίου το Κράτος καλείται να ισορροπήσει μεταξύ πολλαπλών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντικρουόμενων αναγκών. Οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών εστιάζουν σε σαφείς και ουσιώδεις προτεραιότητες: την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη δημόσια ασφάλεια, την πυροπροστασία και τη διασφάλιση της δυνατότητας άμεσης και αποτελεσματικής επέμβασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, πάντοτε εντός των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον δρόμο Λουτρά Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα, τυχόν παρεμβάσεις, που εξετάζονται, λαμβάνουν πλήρως υπόψη τον υψηλό περιβαλλοντικό χαρακτήρα της περιοχής, καθώς και τους αυξημένους κινδύνους, που τη χαρακτηρίζουν. Οποιεσδήποτε παρεμβάσεις δεν αφορούν σε γενικευμένη ή εκτεταμένη αναβάθμιση, αλλά περιορίζονται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, αποκλειστικά για σκοπούς δημόσιας ασφάλειας, ασφαλούς διακίνησης, διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και αποτελεσματικής πυροπροστασίας.

Η πλήρης λειτουργική οργάνωση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, περιλαμβανομένης της εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της πρόσβασης, παραμένει σε εξέλιξη και συνιστά τον τελικό στόχο, ώστε η υφιστάμενη μεταβατική κατάσταση να μην παγιωθεί.

Το Υπουργείο αναγνωρίζει και εκτιμά τον ρόλο των περιβαλλοντικών οργανώσεων στον δημόσιο διάλογο για ένα ιδιαίτερα σύνθετο και ευαίσθητο ζήτημα. Προς τον σκοπό αυτό, έχουν ήδη προσκληθεί σε σύσκεψη για ενημέρωση σχετικά με τους προγραμματισμούς του Υπουργείου και για ανταλλαγή απόψεων. Συνάντηση έχει καθοριστεί και με τις τοπικές αρχές, επίσης στο πλαίσιο ενημέρωσης και διαλόγου.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συνεχίζει ασκεί το έργο του με συνέπεια, θεσμική υπευθυνότητα και προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την αποτελεσματική πυροπροστασία.