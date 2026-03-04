Η νέα αναφορά του BirdLife Cyprus για την παγίδευση πουλιών το φθινόπωρο του 2025 εκτιμά ότι 726.000 πουλιά θανατώθηκαν παράνομα εντός της περιοχής έρευνας του οργανισμού κατά την περσινή φθινοπωρινή περίοδο.



Συνολικά, τα επίπεδα παγίδευσης με δίχτυα ήταν αυξημένα κατά 4% σε σύγκριση με το φθινόπωρο του 2024. Αν και η αύξηση αυτή μπορεί να φαίνεται μικρή, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αυστηρότητα και η συνέπεια στην επιβολή της νομοθεσίας επηρεάζουν άμεσα την ένταση του φαινομένου.



Στις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, η παγίδευση με δίχτυα αυξήθηκε κατά 55% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αλλαγή τακτικής της Αστυνομίας των Βάσεων, η οποία σταμάτησε τις προληπτικές νυχτερινές περιπολίες κατά την περίοδο παγίδευσης και εφάρμοσε πιο αντιδραστική στρατηγική με στοχευμένες ενέδρες. Την περιορισμένη παρουσία των αρχών στο πεδίο φαίνεται να την εκμεταλλεύτηκαν οι παραβάτες. Ανησυχητική είναι η καταγραφή δραστηριότητας παγίδευσης στο Κάβο Πύλα, μια διαβόητη περιοχή όπου δεν είχε καταγραφεί παγίδευση από το 2019.



Αντίθετα, στην Κυπριακή Δημοκρατία η παγίδευση με δίχτυα μειώθηκε κατά 47%. Το BirdLife Cyprus εκτιμά ότι η μείωση αυτή οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε στοχευμένες επιχειρήσεις εναντίον τριών μεγάλων σημείων οργανωμένης παγίδευσης στην επαρχία Λάρνακας. Έπειτα από τη διεθνή προβολή του προβλήματος από τον Βρετανό δημοσιογράφο Chris Packham, η Αστυνομία Κύπρου πραγματοποίησε οκτώ συντονισμένες εφόδους, επιβάλλοντας πρόστιμα που ξεπέρασαν τις €157.000. Σε μία περίπτωση εντοπίστηκαν σχεδόν 1.000 νεκρά πουλιά, συσκευασμένα και έτοιμα προς πώληση. Κατασχέθηκαν επίσης ναρκωτικά και όπλα, αναδεικνύοντας τη σύνδεση μεταξύ της παράνομης παγίδευσης πουλιών και του οργανωμένου εγκλήματος.



«Τα ευρήματά μας για το φθινόπωρο του 2025 στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα», δήλωσε ο Συντονιστής Εκστρατειών του BirdLife Cyprus, Τάσος Σιαλής. «Η συνεπής, ορατή και στοχευμένη επιβολή της νομοθεσίας φέρνει αποτελέσματα. Όταν η αποτρεπτική παρουσία των αρχών στο πεδίο μειώνεται, η παράνομη παγίδευση αυξάνεται. Επιπλέον, οι πρόσφατοι εμπρησμοί οχημάτων της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας αποτελούν σαφή ένδειξη ότι η παράνομη παγίδευση και η λαθροθηρία έχουν εξελιχθεί σε επικερδή δραστηριότητα, και οι παρανομούντες δεν διστάζουν να επιτεθούν σε θηροφύλακες και αστυνομικούς».



Τα φετινά ευρήματα αναδεικνύουν δύο κύρια σημεία. Πρώτον, η δραματική μείωση στη χρήση διχτυών σε σύγκριση με τις αρχές της δεκαετίας του 2000 είναι απόδειξη ότι η διαρκής και στοχευμένη επιβολή του νόμου φέρνει ουσιαστικά αποτελέσματα. Δεύτερον, η πρόοδος μπορεί εύκολα να ανατραπεί: όπου η διωκτική δράση αποδυναμώνεται, η παγίδευση επανεμφανίζεται γρήγορα.



Την ίδια στιγμή, η παγίδευση με ξόβεργα παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Τα μειωμένα πρόστιμα για αδικήματα που αφορούν τη χρήση ξόβεργων συνεχίζουν να υπονομεύουν την αποτρεπτική ισχύ της νομοθεσίας, επιτρέποντας τη συνέχιση αυτής της παράνομης πρακτικής σε μεγάλο βαθμό ανεμπόδιστα.



Το BirdLife Cyprus καλεί για διαρκή, προληπτική επιβολή της νομοθεσίας και στις δύο δικαιοδοσίες, αυστηρότερες ποινές για τη χρήση ξόβεργων και συνεχή δράση κατά των οργανωμένων δικτύων εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής, με μηδενική ανοχή.