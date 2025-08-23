array(1) { [0]=> int(7481) } ΑΘΛΗΤΙΚΑ #Απόλλωνας#Άρης Λεμεσού#Ποδόσφαιρο Άρης – Απόλλων 3-1: Χτυπούσε σε καίρια σημεία newsroom Πριν 1 ώρα A- A+ Ο Άρης πήρε το ντέρμπι της Λεμεσού στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, επικρατώντας με 3-1. Περισσότερα στο goal... ΣΧΟΛΙΑ Προβολή σχολίων ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ Live: Άρης – Απόλλων 23 Αυγούστου, 2025 Πίκρα στο φινάλε για ΑΕΚ και Ομόνοια, αλλά δεν χάθηκαν 21 Αυγούστου, 2025 Η Πάφος συστήνει τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη στην Ευρώπη 21 Αυγούστου, 2025 BRAND STORIES Agora 3.0: Στρατηγικό έργο καινοτομίας με επίκεντρο την ΤΝ 22 Αυγούστου, 2025 Δεν φεύγει από την Κύπρο η ισραηλινή BrainRocket 22 Αυγούστου, 2025 Wizz Air και Travelfusion σε στρατηγική συνεργασία – Τι σημαίνει για την αγορά 22 Αυγούστου, 2025