Η εθνική καλαθόσφαιρας της Κύπρου δεν είναι ομάδα του ΝΒΑ, ούτε της Εuroleague. Δεν είναι καν ομάδα του Eurocup. Οι παίκτες της είναι επαγγελματίες (ορισμένοι) ή αμειβόμενοι αθλητές σωματειακών ομάδων, δεν έχουν κέρδη και εισοδήματα από την εθνική ομάδα, όμως.

Στην πραγματικότητα είναι εθελοντές διεθνείς και ερασιτέχνες με την αρχέγονη έννοια της λέξης. Δεν παίζουν για τα ευρώ, αγωνίζονται γιατί γουστάρουν.

Για την αθλητική δόξα και την τιμή της πατρίδας τους δίνουν αθλητικές μάχες εναντίον πανίσχυρων αντιπάλων, συχνά με προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα, ήττες με σημαντική διαφορά πόντων.

Άλλες φορές, με ομάδες περίπου της δικής μας εμβέλειας κατακτούν διεκδικούν νίκες και μετάλλια, δρέπουν επιτυχίες. Είναι αξιέπαινοι σε κάθε περίπτωση.

