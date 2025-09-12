Η μπασκετική Ευρώπη στρέφει το βλέμμα της στη «μητέρα των μαχών» ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025, με τη Ρίγα να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια γαλανόλευκη και ερυθρόλευκη λαοθάλασσα στις κερκίδες της «Xiaomi Arena».

Για την Ελλάδα είναι ο πρώτος ημιτελικός σε μεγάλη διοργάνωση, έπειτα από 16 χρόνια και το Eurobasket της Πολωνίας το 2009, όπου με τον Σπανούλη, τον νυν κόουτς της ομάδας, να είναι μεγάλος πρωταγωνιστής μέσα στο παρκέ κατέκτησε το xάλκινο μετάλλιο.

Από την άλλη η τουρκική ομάδα, τελευταία φορά που πανηγύρισε μετάλλιο ήταν το 2010 στο Μουντομπάσκετ που διεξήχθη στην Τουρκία, εκεί όπου ηττήθηκαν από τους Αμερικανούς στον τελικό.

Οπότε είναι αυτονόητο το πόσο κρίσιμο είναι το ματς και για τις δύο ομάδες.

Αταμάν vs Ελλάδα

Απέναντι στην Εθνική μας ομάδα θα βρεθεί ένα σύνολο με πολύ ταλέντο και υψηλό μπασκετικό IQ, έχοντας στον πάγκο έναν άνθρωπο που ξέρει απ’ έξω και ανακατωτά το ελληνικό μπάσκετ και φυσικά το ευρωπαϊκό, καθώς έχει κατακτήσει τέσσερις φορές την Euroleague και προπονεί εδώ και δύο σεζόν τον Παναθηναϊκό.

Ο Εργκίν Αταμάν θα βρεθεί αντιμέτωπος με παίκτες τους οποίους γνωρίζει πολύ καλά, τόσο τον τρόπο παιχνιδιού τους, όσο και τις αποφάσεις τους μέσα στο παρκέ.

Σλούκας, Μήτογλου, Σαμοντούροβ, Καλαϊτζάκης, αγωνίζονται υπό τις οδηγίες του Τούρκου προπονητή στον Παναθηναϊκό και ο ίδιος δήλωσε ευτυχισμένος που θα δει επτά παίκτες του να παίζουν ημιτελικό Eurobasket, συμπεριλαμβανομένου των Οσμάν και Γιούρτσεβεν από πλευράς Τουρκίας.

Η «αρμάδα» του Αταμάν είναι αήττητη μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, έχει επτά νίκες σε επτά ματς με αποκορύφωμα τη νίκη στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων απέναντι στη Σερβία, η οποία της άνοιξε και το δρόμο προς το… μετάλλιο.

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού, δήλωσε μία μέρα πριν το ματς ότι ήταν το πεπρωμένο του να παίξει εναντίον της Ελλάδας, ενώ πέταξε και τη «σπόντα» του για τη συμπεριφορά των διαιτητών απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Ο Σπανούλης διαμαρτύρεται για τις βολές του Γιάννη, εγώ πιστεύω ότι κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει να τα σφυρίζουν οι διαιτητές».

Από την άλλη ο Κώστας Σλούκας έπλεξε το εγκώμιο του προπονητή του στον Παναθηναϊκό: «Είναι ο πιο επιτυχημένος Ευρωπαίος προπονητής τα τελευταία 10 χρόνια».

Η «καλολαδωμένη» μηχανή του Αταμάν

Εκτός της μάχης Αταμάν εναντίον Ελλάδας, οι διεθνείς μας έχουν να αντιμετωπίσουν και τα ατού της τουρκικής ομάδας, που τη μετατρέπουν σε μία από τις πιο ταλαντούχες ομάδες στην Ευρώπη.

Ο αρχισκόρερ και πρωταγωνιστής της ομάδας Αλπερέν Σενγκούν δεσπόζει κάτω από τα καλάθια (και όχι μόνο), έχει την ικανότητα να ανεβάζει επίπεδο όλη την ομάδα του. Οι μαγικές ασίστ του έχουν γίνει αμέτρητα highlight στο προφίλ της FIBA στο twitter με τον κόσμο να αποθεώνει το υψηλό μπασκετικό IQ του.

Μιλάμε για έναν παίκτη, ηγέτη σε ομάδα playoffs στο NBA, τους Χιούστον Ρόκετς, στους οποίους κατέγραψε πολύ ψηλούς μέσους όρους.

Ο 23χρονος είχε 19,1 πόντους στη φετινή σεζόν του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και οδηγεί την Εθνική του ομάδα στην καταξίωση. Στο Eurobasket οι μέσοι όροι του «τρομάζουν», με 21,6 πόντους, 10,9 ριμπάουντ και 7,1 ασίστ, έχει παίξει τα περισσότερα λεπτά στο ματς των ομίλων με τη Σερβία, όπου πέτυχε 36 πόντους. Άπαντες περιμένουν τη μεγάλη μάχη Σενγκούν-Αντετοκούνμπο.

Το αποκορύφωμα για τον Τούρκο ήταν η μεγαλειώδης εμφάνισή του στον προημιτελικό με την Πολωνία. Εκεί πέτυχε triple double με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ και έγινε ο έκτος παίκτης στην ιστορία των Eurobasket που το πετυχαίνει και δεύτερος στη φετινή διοργάνωση μετά τον Ντόντσιτς.

Άξιος σύμμαχος του είναι ο σταρ του Παναθηναϊκού, Τσέντι Όσμαν, ο οποίος μετά την εξαιρετική σεζόν του με τους πράσινους, συνεχίζει με την Εθνική να κάνει «παπάδες».

Ο 30χρονος φόργουορντ είναι φοβερά εύστοχος σε αυτή τη διοργάνωση, με 14,9 πόντους και πολλά κρίσιμα σουτ. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι οι αιφνιδιασμοί στο ανοιχτό γήπεδο, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο γρήγορους παίκτες στην Euroleague.

Cedi Osman is lighting it up from downtown, hitting over 50% of his threes at #EuroBasket. 🔥🇹🇷 pic.twitter.com/yoVu3GT1gc — Basketball Sphere (@BSphere_) September 9, 2025

Βέβαια, ο Τούρκος αντιμετωπίζει θέμα στον αστράγαλο μετά από τραυματισμό του στον προημιτελικό με την Πολωνία και όπως δήλωσε ο Αταμάν στη συνέντευξή του είναι πιθανό να μην αγωνιστεί στον μεγάλο ημιτελικό, καθώς δεν προπονήθηκε ούτε την Τετάρτη, ούτε την Πέμπτη.

Cedi Osman came out firing for Turkiye 🇹🇷



Already up to 8 points in the first quarter.#EuroBasket pic.twitter.com/T5LedHqKmX — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Στην περιφέρεια φυσικά, δεσπόζει ο Σέιν Λάρκιν, ο «νατουραλιζέ» της τουρκικής ομάδας, ο οποίος αγωνίζεται πολλά χρόνια στην Εφές, εκεί έχει κατακτήσει δύο φορές την Euroleague με τον Εργκίν Αταμάν στον πάγκο.

Ο Λάρκιν λειτουργεί ως ο απόλυτος σκόρερ της ομάδας, ενώ έχει ανέβει και δημιουργικά μέσα στο τουρνουά. Είναι «δολοφονικός» σουτέρ και έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το ρυθμό ενός παιχνιδιού.

Στο φετινό τουρνουά, έχει γράψει μέσο όρο 11 πόντους με 5 ασίστ, με 37% στα σουτ τριών πόντων.

Άξιοι ρολίστες είναι φυσικά ο Οσμάνι της Εφές και ο Φουρκάν Κορκμάζ της Μονακό. Ο σέντερ της Εφές είναι το τέλειο γρανάζι στη μηχανή του Αταμάν, ένας παίκτης για τη βρώμικη δουλειά, ο οποίος βέβαια προσφέρει και στην επίθεση με 10,4 πόντους μέσο όρο.

Ο Κορκμάζ από την άλλη είναι ένας αντί-Οσμάν, με φοβερή ευστοχία στα τρίποντα, που δίνει πάντοτε επιθετικές λύσεις όταν η ομάδα του «κολλάει».

Dunked so fast, the cameraman wasn't ready 🔥



Ercan Osmani flies for a slam to open Turkiye's #EuroBasket campaign 💥 pic.twitter.com/WFrZE8cW8H — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

protothema.gr