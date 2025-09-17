Άλλη μία πολύ μεγάλη επιτυχία στο ενεργητικό της κατέγραψε η Ολίβια Φωτοπούλου, η οποία κέρδισε πριν από λίγο (17/09/25) την πρόκρισή της στα ημιτελικά των 200μ., στο 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο!

