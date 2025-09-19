Συγκινητικές σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες στις Φιλιππίνες, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών, με πρωταγωνιστή τον Βραζιλιάνο προπονητή Μπερναντίνιο. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα πληροφορήθηκε τον θάνατο της μητέρας του.

Όπως κατέγραψαν οι κάμερες, ο έμπειρος προπονητής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Κρατώντας μια μπάλα, προσπάθησε να κρύψει τη συγκινησιακή του φόρτιση από τους παίκτες του, όμως ο ακραίος της «σελεσάο», Ρικάρντο Λουκαρέλι, τον πλησίασε αμέσως για να του σταθεί και να τον παρηγορήσει.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Μπερναντίνιο αποχαιρέτησε δημόσια τη μητέρα του μέσα από τα social media. «Πολύ λυπημένος που είμαι μακριά και δεν μπορώ να αποχαιρετήσω εσένα, μαμά, αλλά με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη που είχα την αγάπη σου, την τρυφερότητά σου και την αφοσίωσή σου για περισσότερα από 60 χρόνια. Αναπαύσου εν ειρήνη. Σ’ αγαπώ, μαμά», έγραψε συγκινημένος στο Instagram.

Αγωνιστικά, η Βραζιλία παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων και έμεινε πίσω στο σκορ σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Μπερναντίνιο επιχείρησε αλλαγές, αλλά η Σερβία είχε τον έλεγχο και έφτασε δίκαια στη νίκη.

Bernardinho se emociona em quadra!😭😢



O treinador da seleção brasileira masculina de vôlei, se emocionou bastante no aquecimento, devido ao falecimento da sua mãe Maria Ângela Rezende. Ela faleceu nesta quarta-feira (17).



*Contém legenda automática #VoleinoSportv… pic.twitter.com/YVDZktUbZz — sportv (@sportv) September 18, 2025

«Εκτός από την ήττα, υπάρχει κι αυτός ο λόγος – ο θάνατος της μητέρας του Μπερναντίνιο. Όλοι θέλαμε αυτή τη νίκη για εκείνον, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Είναι μια θλίψη. Δεν νομίζω ότι κάναμε κακό παιχνίδι, αλλά αυτοί ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια. Δεν ξέραμε πια τι να κάνουμε. Ήταν ένα σύνολο από πράγματα που τους ευνόησαν και άξιζαν τη νίκη», δήλωσε μετά το ματς ο Λουκαρέλι, ο παίκτης που πρώτος έσπευσε στο πλευρό του προπονητή του.

ertnews.gr