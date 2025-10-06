Είναι πλέον γεγονός πως οι αθλητές του κορυφαίου επιπέδου ανταμείβονται γενναιόδωρα, είτε μέσω των συμβολαίων τους με τις ομάδες, είτε από προσωπικές χορηγίες και εμπορικές συνεργασίες.

Το Forbes δημοσίευσε τη νέα λίστα με τους 20 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα αγωνιστικά τους έσοδα όσο και τις εξωαγωνιστικές συμφωνίες τους.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο «Greek Freak», ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει όχι μόνο με τις επιδόσεις του στα παρκέ του NBA, αλλά και με τη δραστηριότητά του στον χώρο των επενδύσεων.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έχει δηλώσει επανειλημμένα πως επιθυμεί να επενδύσει στην πατρίδα του — στόχο που ήδη έχει αρχίσει να υλοποιεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes, ο Αντετοκούνμπο αναμένεται να αποκομίσει περισσότερα από 94 εκατομμύρια δολάρια μέσα στο επόμενο έτος.

Στη σχετική κατάταξη, ο Γιάννης βρίσκεται πάνω από μεγάλες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, όπως ο Κίλιαν Εμπαπέ, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του αναγνώριση.

Στην κορυφή της λίστας φιγουράρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο, με ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν τα 275 εκατομμύρια δολάρια.

protothema.gr