Ο Ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ Μόντο Ντουπλάντις παντρεύτηκε κρυφά τη σύντροφό του, μοντέλο Ντεζιρέ Ινγκλάντερ, σε πολιτική τελετή στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στη Σουηδία.

Ο σταρ του άλματος επί κοντώ και η αγαπημένη του, παντρεύτηκαν κρυφά στο δημαρχείο της Στοκχόλμης, στις 7 Μαρτίου, μόλις 5 ημέρες πριν κάνει το νέο παγκόσμιο ρεκόρ ύψους 6,31 μέτρων. Την είδηση επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ντουπλάντις στο σουηδικό πρακτορείο ΤΤ.

Η αποκάλυψη για τον μυστικό γάμο του Ντουπλάντις – Γιατί έπρεπε να παντρευτεί στη Σουηδία

Και σαν να μην έφτανε αυτό, όπως έγινε γνωστό, ο γάμος θα γίνει στις Κάννες το Σαββατοκύριακο 13-14 Ιουνίου. Την είδηση έκανε γνωστή ο επικεφαλής των αγώνων Bislett αποκαλύπτοντας πως ο Μόντο Ντουπλάντις δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στους επερχόμενους αγώνες καθώς θα βρίσκεται στις Κάννες για τον θρησκευτικό του γάμο.

Ο Ολυμπιονίκης δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την αποκάλυψη: «Ίσως να εύχομαι να μην έλεγε τίποτα. Σοκαρίστηκα λίγο που το είπε, αλλά έτσι είναι» είπε ο Ντουπλάντις και πρόσθεσε: «Ναι, πρέπει να το κάνεις» εξηγώντας ότι το ζευγάρι έπρεπε να καταχωρίσει το γάμο του στην Σουηδία πριν από τη γαμήλια τελετή στο εξωτερικό.

Ερωτηθείς μάλιστα, αν νιώθει παντρεμένος, απάντησε: «Ναι, κατά κάποιον τρόπο. Νιώθω μισοπαντρεμένος. Αλλά δεν φοράω το δαχτυλίδι. Όχι μέχρι την πραγματική τελετή τον Ιούνιο. Τηρώ κατά κάποιο τρόπο την αμερικανική παράδοση και περιμένω την τελετή».

Ο ατζέντης του Ντάνιελ Βέσφελντ αποκάλυψε κι άλλες λεπτομέρειες για τον γάμο, λέγοντας πως θα είναι αρκετά ιδιωτικός και όχι πολύ μεγάλος. «Ο γάμος δεν θα είναι φθηνός, αλλά μπορεί να τον αντέξει οικονομικά» τόνισε.

Η πρόταση γάμου

Η πρόταση γάμου – την οποία σχεδίασε με κάθε λεπτομέρεια ο Μόντο Ντουπλάντις έγινε στα Χάμπτονς το καλοκαίρι του 2024. Μάλιστα, της είχε πει πως θα συμμετείχαν σε μια φωτογράφηση για τη Vogue.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό, αποκάλυψε ότι είχε άγχος όσο πλησίαζε η στιγμή, αφού της είχε πει ότι επρόκειτο απλώς για μια συνηθισμένη φωτογράφιση μόδας. Ωστόσο, με τον ήλιο να δύει στον ορίζοντα, ο Μόντο γονάτισε και της έκανε την πρόταση.

Όπως δήλωσε στη Vogue Scandinavia: «Ήμουν πιο αγχωμένος απ’ ό,τι στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Εκείνη ανέφερε στο περιοδικό: «Είμαι ακόμα σοκαρισμένη. Είμαι τόσο control freak, που είναι αδύνατο να με εκπλήξει κάποιος».

Ωστόσο, ο σταρ του άλματος επί κοντώ είχε ακόμα μία έκπληξη στο μανίκι του – είχε φέρει τις οικογένειές τους, από τη Λουιζιάνα και τη Σουηδία, για να γιορτάσουν μαζί τα χαρμόσυνα νέα.

