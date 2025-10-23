Απάντηση στο ερώτημα που απασχολεί τους οπαδούς τους ΑΠΟΕΛ και όχι μόνο, τι γίνεται με τους Βραζιλιάνους επενδυτές, θα δώσει ο Πρόδρομος Πετρίδης σε σημερινή συνέντευξη Τύπου που συγκάλεσε η διοίκηση των γαλαζοκίτρινων.
Live streaming: Ώρα απαντήσεων για επενδυτές από Πρόδρομο Πετρίδη
ΣΧΟΛΙΑ
Προβολή σχολίων
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Καϊράτ – Πάφος FC 0-0: Δεύτερος βαθμός και «Χ»αμένη ευκαιρία για ιστορικό «διπλό»
21 Οκτωβρίου, 2025
BRAND STORIES
RedwolfOgilvy και Cablenet ενώνουν δυνάμεις για την ενίσχυση της επικοινωνίας και της ψηφιακής παρουσίας του οργανισμού
23 Οκτωβρίου, 2025