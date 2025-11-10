Η τοποθέτηση του εκπροσώπου Τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριου Πετεβίνου, έφερε στο προσκήνιο ζήτημα που αφορά τη διαδικασία ελέγχου ντόπινγκ μετά το ισόπαλο 2-2 ντέρμπι με την Ομόνοια στο ΓΣΠ.

Όπως προκύπτει από την τοποθέτηση των γαλαζοκιτρίνων, εκφράζεται δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ίδια μεταχείριση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ που κληρώθηκαν να περάσουν από τη διαδικασία ελέγχου, οδηγήθηκαν απευθείας στον χώρο δειγματοληψίας χωρίς να προηγηθεί αποθεραπεία, κάτι που –σύμφωνα με τη θέση του συλλόγου– δεν συνέβη με τους παίκτες της Ομόνοιας.

