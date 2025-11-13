Σε μια, θεωρητικά, ιστορική απόφαση έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα ο Κιμ Γιονγκ Ουν, αφού πλέον στη Βόρεια Κορέα προβάλλονται αγώνες της Premier League!

Ο πρόεδρος της χώρας Κιμ Γιουνγκ Ουν αποφάσισε να… προσφέρει στον λαό του τη μαγεία του αγγλικού ποδοσφαίρου και της Premier League, αφού συμφώνησε να προβάλλονται οι αγώνες του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου.

Με κανόνες οι μεταδόσεις

Το πρόβλημα που… ίσως εντοπίσει κανείς, αφορά στο πώς ακριβώς θα προβάλλονται οι συγκεκριμένοι αγώνες. Δηλαδή μετά από βαριά επεξεργασία, λογοκρισία όπως στην περίπτωση οποιασδήποτε αναφοράς στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και φυσικά αφού πρώτα «εξαφανιστεί» κάθε σημάδι παρουσίας Νοτιοκορεατών ποδοσφαιριστών.

Πιο συγκεκριμένα, στους όρους που έθεσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν ώστε να επιτραπεί η προβολή των αγώνων του αγγλικού πρωταθλήματος, περιλαμβάνεται η μικρότερη συνολική διάρκειά τους, η «απουσία» παικτών από τη Νότιο Κορέα, η… εξαφάνιση της αγγλικής γλώσσας, όπως φυσικά και το προφανές: κανένα ματς δεν θα προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση.

Οι όροι του Κιμ Γιονγκ Ουν

Ακολουθούν οι… όροι και οι προϋποθέσεις που θα ισχύσουν στην βορειοκορεατική έκδοση της Premier League:

Τα ματς δεν θα μεταδίδονται ζωντανά και θα μοντάρονται πριν προβληθούν. Κάθε ματς θα διαρκεί 60 λεπτά. Οποιοδήποτε αγγλικό κείμενο εντός γηπέδου, θα καλύπτεται από βορειοκορεατικά γραφικά. Κάθε πλάνο Νοτιοκορεάτη ποδοσφαιριστή θα αφαιρείται Κάθε πλάνο που θα περιέχει μηνύματα και σύμβολα υπέρ της LGBTQ+ κοινότητας θα αφαιρείται.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: North Korean leader Kim Jong-un has agreed to broadcast Premier League games in the country but under some strict conditions, as per the Guardian:



• Matches will not be broadcast live, but will be edited before airing.



• Any footage featuring South Korean… pic.twitter.com/6BejOLfUrV — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 13, 2025

Λογοκρισία εναντίον των εχθρών του

Η αποστροφή προς όλα όσα αντιπροσωπεύει η Νότια Κορέα είναι κοινή στις αθλητικές εκπομπές του καθεστώτος. Πέρυσι, στο Champions League, το «KCTV» μετέδωσε όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με διαφορά μηνών, λογοκρίνοντας, ωστόσο, την Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι τους ημιτελικούς, όπου αποκλείστηκε από την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Μια περίεργη και εκπληκτική σύμπτωση: Η παρουσία στη γαλλική ομάδα του Λι Κανγκ Ιν, ενός επιθετικού από τη Νότια Κορέα.

Όσον αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ 2022, η δικτατορία εξέπληξε με μια πολύ προηγμένη κάλυψη για τα πρότυπα της επικράτειας. Η τηλεόραση του καθεστώτος μετέδωσε όλους τους αγώνες με μόνο μία ή δύο ημέρες καθυστέρησης, μεταδίδοντας έως και τέσσερις αγώνες σε μία ημέρα.

Είναι αλήθεια ότι η λογοκρισία εξακολουθούσε να υπάρχει, καθώς οι μόνοι τέσσερις αγώνες που δεν μεταδόθηκαν από το τουρνουά ήταν οι τρεις της Νότιας Κορέας στη φάση των ομίλων και η σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουαλίας.

Ακόμα κι έτσι, ο λαός της Βόρειας Κορέας μπόρεσε να βιώσει τον αποκλεισμό της γειτονικής του χώρας από τη Βραζιλία (4-1) σε μια εκπομπή όπου χαρακτηρίστηκαν ως «μαριονέτες» στα γραφικά της σύγκρουσης.

athletiko.gr